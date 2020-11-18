В Японии из-за коронавируса и удалённой работы люди чаще убирают в доме

Многие люди, которые раньше выходили из дома, не позавтракав, и возвращались домой, чтобы завалиться в постель, во время чрезвычайного положения стали проводить дома круглые сутки, завтракать, обедать и ужинать дома. Неудивительно, что их начинает раздражать грязь на кухне, беспорядок в холодильнике и запах в туалете, и они больше времени уделяют уборке. Это был нелёгкий год, но после предновогодней уборки в домах, наверное, будет царить необыкновенная чистота.

В ходе интернет-опроса, который провела торгующая товарами для дома компания «Дасукин» среди 2080 мужчин и женщин старше 20 лет, 71,2% ответили, что планируют провести генеральную уборку в конце года. Количество планировавших такую уборку в 2019 году был самым низким с момента начала опроса в 2005 году, составив 52,5%, но в этом году, похоже, мотивация резко возросла.

Самыми важными местами для генеральной уборки были «вытяжка над плитой и вентилятор» (19,5%) и «кухня» в целом (17,8%).

34,4% респондентов стали убирать чаще и тратить на уборку больше времени из-за коронавируса. Среди ответов о причинах: «Я хочу минимизировать скапливание бактерий на мебели, столах, дверных ручках и т. д.» (61-летний мужчина), «Я считаю, что бактерии исчезают от влажной уборки, и стала её делать чаще» (51-летняя женщина) – похоже, что частая уборка как одна из мер предотвращения инфекции входит в привычку. С другой стороны, из-за объявления чрезвычайной ситуации и рекомендации работать удалённо увеличилось и время, проводимое дома, поэтому были также ответы «Стал замечать грязные участки» (47-летний мужчина), «Чаще использую туалет и кухню, и загрязнения стали больше раздражать» (52-летняя женщина).

Что касается связанного с распространением коронавирусной инфекции изменения отношения к уборке, то 91,9% респондентов ответили, что осознали важность частой уборки. Некоторые люди начали получать удовольствие от уборки, отвечая, что у них появилось чувства хорошо проделанной работы или что они пристрастились к уборке. Компания «Дасукин» делает вывод о том, что такое изменение может быть связано с ростом желания навести порядок в конце года.

Фотография к заголовку: PIXTA

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