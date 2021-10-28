Годовой доход университетских студентов в 2020 году снизился на 74 000 йен, расходы тоже уменьшились

Согласно «Опросу о студенческой жизни», проведенному в университетах по всей стране Японской организацией по обслуживанию студентов, средний годовой доход студентов университетов (дневная форма обучения) в 2020 году составил 1 927 600 йен. Он снизился на 73 700 иен (3,7%) по сравнению с суммой в предыдущем опросе, проводившемся в 2018 году. Это ещё одно подтверждение ухудшения экономической ситуации из-за последствий пандемии нового коронавируса.

Организация проводит такие исследования каждые два года с 2004 года. На этот раз релевантные ответы от примерно 18 000 человек были обработаны и опубликованы в конце сентября 2021 года. Исследование проводилось в ноябре 2020 г., окончательные результаты будут объявлены после марта 2022 г.

Из доходов за год с декабря 2019 по ноябрь 2020 г. наибольшую долю составляли «помощь семьи» (59,4%) – денежные переводы от родственников, за ними следовали «стипендии» (19,4%), «работа на условиях неполного рабочего дня» (19,0%) и так далее. Доходы от подработок уменьшились на 35 000 йен (8,7%) по сравнению с предыдущим исследованием, до 366 500 йен, «стипендии» увеличились на 13 600 йен (3,8%), до 373 200 йен. Помощь от семьи снизилась на 51 900 йен (4,3%) до 1 144 700 йен.

Средняя сумма расходов на обучение и проживание составила 1 813 000 йен, что на 100 500 йен (5,3%) меньше, чем в предыдущем исследовании. По статьям расходов на внеклассные мероприятия (клубная деятельность и т. п.) они снизились на 44,4%, на проезд – на 30,7%, расходы на развлечения и лакомства – на 14%, расходы на питание – на 10,5%, в чём проявились последствия самоизоляции.

В ходе опроса спрашивали о типах деятельности за неделю, и процент студентов, которые потратили 6 часов или более на подготовку к университетским занятиям, выполнение заданий и т. п. увеличился на 23 пункта по сравнению с предыдущим опросом до 50,9%. Наоборот, количество студентов, которые тратили более 6 часов в неделю на подработки или постоянную работу, а также клубы и кружки, уменьшилось примерно на 6 пунктов. Это тоже можно считать следствием воздержания от выхода из дома и роста числа онлайн-занятий.

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