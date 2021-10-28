Годовой доход университетских студентов в 2020 году снизился на 74 000 йен, расходы тоже уменьшились

Годовой доход университетских студентов в 2020 году снизился на 74 000 йен, расходы тоже уменьшилисьОбщество Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Организация проводит такие исследования каждые два года с 2004 года. На этот раз релевантные ответы от примерно 18 000 человек были обработаны и опубликованы в конце сентября 2021 года. Исследование проводилось в ноябре 2020 г., окончательные результаты будут объявлены после марта 2022 г.
Из доходов за год с декабря 2019 по ноябрь 2020 г. наибольшую долю составляли «помощь семьи» (59,4%) – денежные переводы от родственников, за ними следовали «стипендии» (19,4%), «работа на условиях неполного рабочего дня» (19,0%) и так далее. Доходы от подработок уменьшились на 35 000 йен (8,7%) по сравнению с предыдущим исследованием, до 366 500 йен, «стипендии» увеличились на 13 600 йен (3,8%), до 373 200 йен. Помощь от семьи снизилась на 51 900 йен (4,3%) до 1 144 700 йен.
Средняя сумма расходов на обучение и проживание составила 1 813 000 йен, что на 100 500 йен (5,3%) меньше, чем в предыдущем исследовании. По статьям расходов на внеклассные мероприятия (клубная деятельность и т. п.) они снизились на 44,4%, на проезд – на 30,7%, расходы на развлечения и лакомства – на 14%, расходы на питание – на 10,5%, в чём проявились последствия самоизоляции.
В ходе опроса спрашивали о типах деятельности за неделю, и процент студентов, которые потратили 6 часов или более на подготовку к университетским занятиям, выполнение заданий и т. п. увеличился на 23 пункта по сравнению с предыдущим опросом до 50,9%. Наоборот, количество студентов, которые тратили более 6 часов в неделю на подработки или постоянную работу, а также клубы и кружки, уменьшилось примерно на 6 пунктов. Это тоже можно считать следствием воздержания от выхода из дома и роста числа онлайн-занятий.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Обучением онлайн в японских университетах довольны почти 60% студентов: проблемы дистанционного обучения в период пандемии
- Поступившие на работу в период эпидемии в Японии чувствуют себя бодрее: меньше стресса от общения в компании
- Предновогодние вечеринки в Японии: более 60% людей не хотят участвовать, опасаясь заражения
- Посткоронавирусное общество: будущее молодёжи и семей в условиях новой реальности
- В Японии некоторые университеты бесплатно предоставляют необходимые для периода менструаций продукты студенткам с низкими доходами