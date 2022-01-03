Секреты здоровья и долголетия: результаты опроса сотни столетних здоровых людей в Японии

Секреты здоровья и долголетия: результаты опроса сотни столетних здоровых людей в ЯпонииОбщество Здоровье
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С 2016 года компания «Кюсай» Q’SAI (город Фукуока) проводит опросы сотни человек, перешагнувших столетний юбилей, и их семей. К опросу не привлекают тех, кто прикован к постели или госпитализирован. Опрос нацелен на выяснение обстоятельств жизни людей, которые здоровы и активны в таком преклонном возрасте.
В 2021 году опрос проводился с мая по июль. При ответе на вопрос о «секрете долголетия» 51 респондент, то есть более половины, упоминали питание – например «есть всё, и то, что нравится, и то, что не нравится», «непременно питаться три раза в сутки», «есть много овощей». Некоторые отвечали: «Приятно выпить чашку сакэ каждый вечер». Кроме того, 36 респондентов ответили «быть позитивным», «не переживать, смотреть в будущее с оптимизмом».
Три основных продукта питания, которые здоровые 100-летние люди едят почти каждый день, – это рис (59), овощи (45) и молочные продукты (25). Многие люди имеют привычку употреблять то, что нужно организму – например, рис в качестве источника энергии, овощи, богатые витаминами и минералами, и молочные продукты, содержащие кальций, из которого состоят кости и зубы.
Чтобы есть больше овощей, многие люди едят их после термической обработки, когда их проще прожевать, или употребляют в жидком виде – как соки и супы.
Средний фактический возраст 100 опрошенных – 101,45 года. На вопрос о собственном ощущении возраста те, кто двигается в процессе физической активности или какой-то деятельности 31 минуту или более в день, называли возраст 89,9 года по физической силе и 83,3 года по умственным способностям – то есть они ощущали себя более чем на 10 лет моложе своего возраста.
Фотография к заголовку: PIXTA
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