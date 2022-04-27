В Японии при движении по обычным дорогам ремнями безопасности пристёгивается 99% водителей, но менее половины пассажиров на задних сиденьях

В Японии при движении по обычным дорогам пока пристёгивается лишь около 40% пассажиров на задних сиденьях.

Согласно результатам «Национального исследования ситуации использования ремней безопасности», проведенному Японской автомобильной федерацией (JAF) и Национальным полицейским агентством в 2021 году, уровень использования ремней безопасности на задних сиденьях на обычных дорогах составил 42,9%. Хотя он увеличился на 2,6% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордно высокой величины, он по-прежнему остаётся на уровне ниже 50%.

Исследование проводилось с 18 октября по 3 декабря 2021 г. примерно в 900 точках по всей стране. Изучалось пристёгивание ремней безопасности водителями, пассажирами на передних и на задних сиденьях, проанализировано примерно 300 000 автомобилей на обычных дорогах и 50 000 автомобилей на скоростных автомагистралях.

Согласно отчёту о результатах, уровень пристегивания ремней безопасности водителей на дорогах общего пользования составил 99,1% (99,0% годом ранее), а пассажиров на переднем сиденье – 96,7% (96,5% годом ранее). Уровень пристёгивания ремней безопасности водителей на скоростных автотрассах составил 99,6 % (99,7 % годом ранее), 98,9 % (98,5 % годом ранее) у пассажиров на переднем сиденье и 75,7 % (75,8 % годом ранее) пассажиров на заднем сиденье.

В соответствии с редакцией Закона о дорожном движении 2008 года ремни безопасности должны быть пристёгнуты на всех сиденьях, и сейчас это является обязательным требованием. После пересмотра закона уровень пристёгивания на задних сиденьях вырос до 30% на обычных дорогах и до 60% на скоростных автомагистралях, и хотя с тех пор он постепенно увеличивается, он всё равно значительно ниже уровня использования ремней на передних сиденьях автомобилей.

Национальное полицейское агентство указывает, что по его данным, при не пристёгнутом в момент аварии ремне безопасности на заднем сиденье летальность (доля погибших в общем количестве пострадавших) примерно в 3,5 раза выше на обычных дорогах, и примерно в 19,4 раза выше на скоростных автомагистралях.

Сильно различается использование ремней безопасности на задних сиденьях по префектурам. Самый высокий показатель на дорогах общего пользования у префектуры Гумма (65,7%), а пять префектур с наихудшими результатами – Окинава (20,1%), Сага (27,3%), Фукуока (27,5%), Фукуи (29,7%) и Осака (29,9%).

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