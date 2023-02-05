Рейтинг пород собак в Японии 2022: той-пудели сохраняют лидерство, на втором месте марупу, чивакс и другие смеси

Рейтинг пород собак в Японии 2022: той-пудели сохраняют лидерство, на втором месте марупу, чивакс и другие смесиОбщество
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По данным договоров о страховании компании Anicom Insurance, заключённых на протяжении 2022 года, уже четырнадцатый год подряд в Японии рейтинг популярных пород собак возглавляют той-пудели (20,2%), на втором месте оказались смешанные породы (15,9%), и третье место заняли чихуахуа (13,6%).
Собаки смешанных пород – это собаки-полукровки, полученные от скрещивания разных пород, например, марупу – это помесь мальтийской болонки и той-пуделя, тиваккусу – смесь чихуахуа и карликовой таксы, даппу – потомки карликовой таксы и той-пуделя, то есть смеси «милых» (яп. каваий) пород, которые пользуются спросом. Смеси впервые вошли в топ рейтинга в 2009 году, заняв пятое место, и постепенно поднимались на более высокие места, впервые оказавшись на втором месте в 2022 году.
В первой десятке рейтинга только сиба и французский бульдог – собаки среднего размера, остальные относятся к маленьким породам. В Японии очень распространены маленькие породы – их большинство и на более низких местах рейтинга от 11-го и ниже, и в топ-30 вошли только четыре крупные породы – золотистый ретривер (13-е место), лабрадор-ретривер (16-е место), сибирский хаски (29-е место) и акита (30-е место).
В ходе исследования были использованы данные 124 105 собак в возрасте до года, на которых компания заключила договор страхования домашних животных в течение 2022 года.
Фотография к заголовку: PIXTA
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