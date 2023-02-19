Потребление пива по странам: Япония на 8-м месте по объёму, потребление на душу населения – менее одной пятой от Чехии

В Японии любят пиво и обычно вечеринка начинается именно с этого напитка. Однако по сравнению с другими странами жители Японии употребляют не так много пива на душу населения – например, менее одной пятой от того количества, которое выпивают в Чехии.

По данным производителя напитков Kirin Holdings, потребление пива в 170 основных странах и регионах мира в 2021 году увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим годом и составило примерно 185,6 млн килолитров. Если заполнить стадион Токио Доум пивом, как пивную кружку, то потребовалось бы 150 таких кружек, чтобы вместить такое количество пива.

По странам потребление пива в Китае выросло на 5,6% в годовом исчислении, он 19-й год подряд занимает первое место. В Японии оно снизилось на 5,2%, в результате она впервые за 15 лет опустилась на одну позицию, до 8-го места.

Потребление пива на душу населения по странам в Чешской Республике, которая занимает первое место 29 лет подряд с 1993 года, составляет 184,1 литра (290,8 больших бутылок). В Японии оно составило 33,2 литра, или около 52,5 больших бутылок, что на 2,7 бутылок меньше, чем в предыдущем году, и менее одной пятой от потребления в Чешской Республике.

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