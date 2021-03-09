В Японии производители спиртных напитков будут указывать содержание алкоголя в граммах

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Токио, 8 марта (Jiji Press). Крупные японские производители алкогольных напитков начнут указывать на своих веб-сайтах содержание алкоголя в пиве и спиртных напитках тюхай в граммах и в процентах.

По данным министерства здравоохранения, количество алкоголя, которое увеличивает риск заболеваний, связанных с образом жизни, составляет 40 граммов в день для мужчин и 20 граммов для женщин.

Поскольку 350-миллилитровая банка пива с 5% алкоголя содержит 14 граммов алкоголя, три таких банки превышают стандартную норму для мужчин, а две банки – для женщин.

В связи с ростом популярности продуктов тюхай, содержащих почти 10 процентов алкоголя, эксперты указывают на риск того, что люди неосознанно могут потреблять большее количество алкоголя.

В будущем компании планируют указывать содержание алкоголя в граммах на упаковках продуктов в качестве простых для понимания рекомендаций по потреблению, чтобы стимулировать правильное потребление.

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