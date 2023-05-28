Насколько хорошо японские дети знают английский язык? Опрос Министерства образования

Насколько хорошо японские дети знают английский язык? Опрос Министерства образованияОбщество Политика Образование
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Согласно «Исследованию внедрения обучения английскому языку», проведенному Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий, только 49,2% учащихся третьего класса средней ступени владеют английским языком на уровне A1 стандарта Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR), что соответствует 3 уровню теста Eiken, а среди учеников третьего класса старшей школы лишь 47,7% знают английский на уровне A2 (пре-2 уровень Eiken). По сравнению с опросом 2021 года уровень у третьего класса средней ступени вырос на 2,2 балла, а у третьего класса старшей школы – на 2,6 балла, но в обоих случаях не достиг целевого показателя в 50%, установленного правительством для развития глобальных человеческих ресурсов.
Опрос был проведен в декабре 2022 года среди учащихся третьего года всех государственных школ средней и стершей ступени по всей стране. Подсчитывались как те, кто сдавал тесты на знание языка, такие как Eiken, так и учащиеся, которые, по мнению учителей, имеют эквивалентный уровень владения английским языком.
Ученики 3 класса школ средней ступени в 11 префектурах и 13 городах, определённых указами правительства, достигли 50% целевого показателя правительства. Уровень владения английским языком был особенно высоким в городе Сайтама и префектуре Фукуи, превышая 85%. Занявшая в рейтинге последнее место префектура Симанэ имела показатель 34,1%, отставая от лидирующего города Сайтама на 52,5 балла.
Уровень владения языком у третьего класса старшей школы измерялся только по префектурам, и он превысил 50% в 18 префектурах. Лидировали префектуры региона Хокурику – Фукуи (60,8%), Тояма (60,5%) и Исикава (57,7%). У них также впервые проверили уровень владения на уровне 2 теста Eiken или выше, таких учеников оказалось 21,2%.
Первые пять муниципалитетов в рейтинге уровня достижения целевых показателей владения английским языком
|Школы средней ступени (префектуры и города, определённые указами правительства)
|Школы старшей ступени (префектуры)
|Г. Сайтама, преф. Сайтама
|86,6%
|Преф. Фукуи
|60,8%
|Преф. Фукуи
|86,4%
|Преф. Тояма
|60,5%
|Г. Йокогама
|66,0%
|Преф. Исикава
|57,7%
|Токио
|59,5%
|Токио
|55,9%
|Г. Сакаи, преф. Осака
|59,2%
|Преф. Акита и преф. Канагава
|55,8%
Источник: Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии
Фотография к заголовку: PIXTA
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