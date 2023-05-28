Насколько хорошо японские дети знают английский язык? Опрос Министерства образования

Закончилась карантинная изоляция Японии от мира, и люди вновь могут путешествовать за пределы государств. В путешествиях, конечно, можно общаться с помощью автоматических переводчиков, но прямое общение гораздо приятнее. Насколько хорошо дети в Японии изучают английский язык? Как оказалось, уровень владения английским языком у учащихся школ младшей и средней ступени не достигает целевого показателя правительства по глобальному развитию человеческих ресурсов.

Согласно «Исследованию внедрения обучения английскому языку», проведенному Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий, только 49,2% учащихся третьего класса средней ступени владеют английским языком на уровне A1 стандарта Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR), что соответствует 3 уровню теста Eiken, а среди учеников третьего класса старшей школы лишь 47,7% знают английский на уровне A2 (пре-2 уровень Eiken). По сравнению с опросом 2021 года уровень у третьего класса средней ступени вырос на 2,2 балла, а у третьего класса старшей школы – на 2,6 балла, но в обоих случаях не достиг целевого показателя в 50%, установленного правительством для развития глобальных человеческих ресурсов.

Опрос был проведен в декабре 2022 года среди учащихся третьего года всех государственных школ средней и стершей ступени по всей стране. Подсчитывались как те, кто сдавал тесты на знание языка, такие как Eiken, так и учащиеся, которые, по мнению учителей, имеют эквивалентный уровень владения английским языком.

Ученики 3 класса школ средней ступени в 11 префектурах и 13 городах, определённых указами правительства, достигли 50% целевого показателя правительства. Уровень владения английским языком был особенно высоким в городе Сайтама и префектуре Фукуи, превышая 85%. Занявшая в рейтинге последнее место префектура Симанэ имела показатель 34,1%, отставая от лидирующего города Сайтама на 52,5 балла.

Уровень владения языком у третьего класса старшей школы измерялся только по префектурам, и он превысил 50% в 18 префектурах. Лидировали префектуры региона Хокурику – Фукуи (60,8%), Тояма (60,5%) и Исикава (57,7%). У них также впервые проверили уровень владения на уровне 2 теста Eiken или выше, таких учеников оказалось 21,2%.

Первые пять муниципалитетов в рейтинге уровня достижения целевых показателей владения английским языком

Школы средней ступени (префектуры и города, определённые указами правительства) Школы старшей ступени (префектуры) Г. Сайтама, преф. Сайтама 86,6% Преф. Фукуи 60,8% Преф. Фукуи 86,4% Преф. Тояма 60,5% Г. Йокогама 66,0% Преф. Исикава 57,7% Токио 59,5% Токио 55,9% Г. Сакаи, преф. Осака 59,2% Преф. Акита и преф. Канагава 55,8%

Источник: Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии

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