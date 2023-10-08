Большинство японских «стипендий» являются кредитами и требуют погашения

«Стипендии», предоставляемые Японской организацией по обслуживанию студентов, в основном представляют собой кредиты, которые студенты обязаны погасить.

Японская организация студенческих услуг (JASSO) отвечает за программу «стипендий», финансируемую правительством Японии. Её программный бюджет на 2023 финансовый год составил 1,2 триллиона йен. Безвозмездные гранты составили 260,1 млрд йен (22,6%) от этой суммы, тогда как почти 80% от общей суммы, 890,7 млрд йен выдавались как беспроцентные и процентные кредиты, требующие погашения.

В ходе проведенного компанией SMBC Consumer Finance опроса о том, как подростки осознают денежные отношения, респондентов спросили, кто несёт ответственность за возвращение «стипендии», если они ей пользовались. Результаты показали, что 69,1% студентов университетов (включая абитуриентов, повторно сдающих вступительные экзамены, и студентов профессионально-технических училищ) и 61,7% старшеклассников ответили «я» – таким образом, студенты, которые финансово зависели от своих родителей, оказались в меньшинстве.

Стипендии в виде безвозмездных грантов были введены только в 2017 году, поэтому, возможно, до сих пор глубоко укоренилось мнение, что стипендию всегда необходимо возвращать.

Однако студентам нелегко погасить кредит самостоятельно. Согласно данным JASSO, средняя общая сумма кредита на одного студента-стипендиата, чей кредит закончился в марте 2022 года, составила 2,2 миллиона йен (беспроцентный) и 3,4 миллиона йен (процентный). По состоянию на 2021 финансовый год 128 000 человек испытывали трудности с погашением кредитов (определяемые как просрочка в три месяца и более). Хотя эта цифра снижается, эту проблему нельзя игнорировать.

Система безвозмездных стипендий была введена в 2017 финансовом году, она предназначена для студентов из малообеспеченных семей, освобождённых от налогов. С 2024 финансового года эта поддержка будет расширена и охватит домохозяйства со средним доходом, имеющие трёх и более детей. Потолок годового дохода для участия в программе будет повышен с нынешних 3,8 миллиона йен до примерно 6 миллионов йен. Ожидается, что число людей, получающих право на получение помощи, увеличится до 200 000.

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