Входные билеты в святилища и храмы Всемирного наследия в Японии: монастырь Хорюдзи – 1500 йен, святилище Никко Тосёгу – 1300 йен и т. д.Туризм
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Святилища и храмы Всемирного наследия в Киото
|Святилище Камигамо
|бесплатно
|Специальное паломничество 500 йен
|Святилище Симогамо
|бесплатно
|Особая экскурсия 500 йен
|Храм Тодзи
|Павильоны Кондо и Кодо 500 йен
|Во время специальных просмотров взимается дополнительная плата
|Храм Киёмидзу
|400 йен
|Храм Энрякудзи
|1000 йен
|Хранилище национальных сокровищ Кокуходэн 500 йен
|Храм Дайгодзи
|1000 йен
|Во время специальных просмотров взимается дополнительная плата.
|Храм Ниннадзи
|800 йен
|Храм Бёдоин
|600 йен
|Храм Удзигами
|бесплатно
|Храм Кодзандзи
|1000 йен
|Осенью входная плата составляет 500 йен
|Храм Тэнрю
|500 йен (сад)
|Дополнительно 300 йен за посещение всех павильонов
|Храм Рёандзи
|600 йен
|Храм Хонгандзи
|бесплатно
|Замок Нидзё
|800 йен
|1300 йен с посещением дворца Ниномару
|Храм Кинкакудзи
|500 йен
|Храм Гинкакудзи
|500 йен
|Храм Сайходзи (Храм садов мха)
|4000 йен (для онлайн-заявки)
|Полностью предварительная система бронирования
(Цены приведены на октябрь 2023 г.)
Храм Сайходзи, известный как «Храм садов мха», выделяется на общем фоне – входная плата составляет 4000 йен, и при этом необходимо предварительное бронирование. Стоимость посещения других храмов составляет от 500 до 1000 йен, но в сезон осенней листвы или в особые периоды осмотра может взиматься дополнительная плата.
В апреле этого года храм Кинкакудзи и известный своим садом камней храм Рёандзи решили поднять цены на 100 йен.
Святилища и храмы Всемирного наследия в Наре
|Храм Хорюдзи
|1500 йен
|Храмовый комплекс Тодайдзи
|600 йен (Зал Большого Будды)
|1000 йен в комплекте с музеем
|Храм Кофукудзи
|700 йен (Музей национальных сокровищ)
|Отдельная плата за вход в Токондо – 300 йен, и т. д.
|Святилище Касуга тайся
|бесплатно
|Специальная экскурсия 500 йен, хранилище национальных сокровищ Кокуходэн 500 йен
|Храм Гангодзи
|500 йен
|Храм Якусидзи
|1100 йен
|Общий входной билет, включая специальную выставку, 1600 йен
|Храм Тосёдайдзи
|1000 йен
|Руины дворца Хэйдзё
|бесплатно
(Цены приведены на октябрь 2023 г.)
В Наре вход в храм Хорюдзи стоит 1500 йен, в храм Якусидзи – 1100 йен и т. д. В некоторых храмах взимается отдельная плата за вход в каждую постройку, поэтому перед посещением лучше уточнить цены официальных сайтах.
Святилища и храмы Всемирного наследия в Никко
|Святилище Тосёгу
|1300 йен
|2100 йен общий билет с музеем сокровищ
|Святилище Футарасан
|бесплатно
|Сад святилища 300 йен, мост Симбаси 300 йен, Музей сокровищ 1000 йен
|Храм Риннодзи
|1000 йен (общий билет)
|Также взимается плата за вход на отдельные объекты
(Цены приведены на октябрь 2023 г.)
Главные святилища и храмы Камакуры
|Святилище Цуругаока Хатимангу
|бесплатно
|Зал сокровищ 200 йен
|Храм Кэнтёдзи
|500 йен
|Храм Энгакудзи
|500 йен
|Великий Будда Камакуры
|300 йен
(По состоянию на октябрь 2023 г.)
Плата за вход в святилище Никко Тосёгу составляет 1300 йен, а установленная цена в музей сокровищ – 2100 йен. Если вы также хотите посетить музей, то взимается дополнительная плата за вход в размере 800 йен. Плата за вход в основные святилища и храмы Камакуры составляет около 500 йен.
Фотография к заголовку: Храм Киёмидзудэра, переполненный туристами, в районе Хигасияма, город Киото, снято в декабре 2022 года (Jiji Press)