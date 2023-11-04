Входные билеты в святилища и храмы Всемирного наследия в Японии: монастырь Хорюдзи – 1500 йен, святилище Никко Тосёгу – 1300 йен и т. д.

Сезон осенней листвы в Киото, Нара и других знаменитых туристических местах городах уже не за горами. Здесь мы рассмотрим стоимость входных билетов в знаменитые святилища и храмы древних столиц.

Святилища и храмы Всемирного наследия в Киото

Святилище Камигамо бесплатно Специальное паломничество 500 йен Святилище Симогамо бесплатно Особая экскурсия 500 йен Храм Тодзи Павильоны Кондо и Кодо 500 йен Во время специальных просмотров взимается дополнительная плата Храм Киёмидзу 400 йен Храм Энрякудзи 1000 йен Хранилище национальных сокровищ Кокуходэн 500 йен Храм Дайгодзи 1000 йен Во время специальных просмотров взимается дополнительная плата. Храм Ниннадзи 800 йен Храм Бёдоин 600 йен Храм Удзигами бесплатно Храм Кодзандзи 1000 йен Осенью входная плата составляет 500 йен Храм Тэнрю 500 йен (сад) Дополнительно 300 йен за посещение всех павильонов Храм Рёандзи 600 йен Храм Хонгандзи бесплатно Замок Нидзё 800 йен 1300 йен с посещением дворца Ниномару Храм Кинкакудзи 500 йен Храм Гинкакудзи 500 йен Храм Сайходзи (Храм садов мха) 4000 йен (для онлайн-заявки) Полностью предварительная система бронирования

(Цены приведены на октябрь 2023 г.)

Храм Сайходзи, известный как «Храм садов мха», выделяется на общем фоне – входная плата составляет 4000 йен, и при этом необходимо предварительное бронирование. Стоимость посещения других храмов составляет от 500 до 1000 йен, но в сезон осенней листвы или в особые периоды осмотра может взиматься дополнительная плата.

В апреле этого года храм Кинкакудзи и известный своим садом камней храм Рёандзи решили поднять цены на 100 йен.

Святилища и храмы Всемирного наследия в Наре

Храм Хорюдзи 1500 йен Храмовый комплекс Тодайдзи 600 йен (Зал Большого Будды) 1000 йен в комплекте с музеем Храм Кофукудзи 700 йен (Музей национальных сокровищ) Отдельная плата за вход в Токондо – 300 йен, и т. д. Святилище Касуга тайся бесплатно Специальная экскурсия 500 йен, хранилище национальных сокровищ Кокуходэн 500 йен Храм Гангодзи 500 йен Храм Якусидзи 1100 йен Общий входной билет, включая специальную выставку, 1600 йен Храм Тосёдайдзи 1000 йен Руины дворца Хэйдзё бесплатно

(Цены приведены на октябрь 2023 г.)

В Наре вход в храм Хорюдзи стоит 1500 йен, в храм Якусидзи – 1100 йен и т. д. В некоторых храмах взимается отдельная плата за вход в каждую постройку, поэтому перед посещением лучше уточнить цены официальных сайтах.

Святилища и храмы Всемирного наследия в Никко

Святилище Тосёгу 1300 йен 2100 йен общий билет с музеем сокровищ Святилище Футарасан бесплатно Сад святилища 300 йен, мост Симбаси 300 йен, Музей сокровищ 1000 йен Храм Риннодзи 1000 йен (общий билет) Также взимается плата за вход на отдельные объекты

(Цены приведены на октябрь 2023 г.)

Главные святилища и храмы Камакуры

Святилище Цуругаока Хатимангу бесплатно Зал сокровищ 200 йен Храм Кэнтёдзи 500 йен Храм Энгакудзи 500 йен Великий Будда Камакуры 300 йен

(По состоянию на октябрь 2023 г.)

Плата за вход в святилище Никко Тосёгу составляет 1300 йен, а установленная цена в музей сокровищ – 2100 йен. Если вы также хотите посетить музей, то взимается дополнительная плата за вход в размере 800 йен. Плата за вход в основные святилища и храмы Камакуры составляет около 500 йен.

Фотография к заголовку: Храм Киёмидзудэра, переполненный туристами, в районе Хигасияма, город Киото, снято в декабре 2022 года (Jiji Press)

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