Святилище Футарасан: объект Всемирного наследия в Никко, префектура Тотиги
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Многовековая история святилища
Главным объектом почитания святилища Футарасан в Никко в префектуре Тотиги является 2486-метровая гора Нантай. Футарасан – древнее название горы, которое, как говорят, происходит от названия Фударакусэн, «горный дом бодхисаттвы Каннон» (Авалокитешвара). Иероглифы 二荒 (футара) в названии также можно прочитать как нико, откуда, как говорят, происходит название местности Никко.
Буддийский храм в Никко основал Сёдо (735-817). В 766 году он переправился через реку Дайя, берущую начало от почти 100-метрового водопада Кэгон, и построил небольшой скит, назвав его Сиунрюдзи – сейчас это храм Сихонрюдзи. В следующем году он построил храм, посвящённый горе Футарасан, который со временем превратился в святилище Бэцугу Хонгу, которое сейчас является частью комплекса Футарасан. Сёдо остался здесь жить, в 782 году он совершил своё первое восхождение на Футарасан и построил другие святилища – Окуномия на самой вершине и Тюгуси на берегу озера Тюдзэндзи.
В последующие века Никко приобрело известность среди аскетов, которые рассматривали здешние горы как места духовного обучения и как самостоятельные объекты почитания. В период Камакура (1192-1333) этот район процветал под защитой и покровительством военачальника Минамото-но Ёритомо (1147-1199). После успешной осады замка Одавара в 1590 году Тоётоми Хидэёси благосостояние святынь Никко пошло на убыль, поскольку местные правители, объединившиеся с побеждённым родом Го-Ходзё, были лишены своих земель. Но с наступлением периода Эдо (1603-1868) Никко вновь обрёл былое величие. Первые три главы сёгуната Токугава – Иэясу, Хидэтада и Иэмицу – поддерживали буддийского монаха Тэнкая, который стал главным священником храмов Никко, а в 1617 году начато сооружение Тосёгу – места почитания Иэясу, умершего годом ранее.
Святилище Футарасан было перенесено к западу от нового святилища Тосёгу, для него был построен великолепный павильон. Всем комплексом управлял храм Канъэйдзи, возведённый Тэнкаем на территории нынешнего токийского района Уэно, и его авторитет как одного из храмов предков рода Токугава обеспечивал процветание Никко до самого конца периода Эдо.
Вплоть до конца периода Эдо, до разделения буддизма и синтоизма, существовавших в синкретической форме, храмы и святилища в этом районе носили общее название Никко-сан, «гора Никко». Однако после реставрации Мэйдзи 1868 года новое правительство приняло ряд законов, направленных на отделение японских верований от буддийской религии. Комплекс оказался разделённым на составные части – святилища Футарасан и Тосёгу, и храм Риннодзи, а название Никко-сан закреплено за Риннодзи в качестве санго, «названия горы» – такая практика восходит к ранним временам распространения буддизма в Китае, когда многие храмы располагались в отдалённых горных районах. В 1998 году японское правительство объявило этот район историческим комплексом под собирательным названием Никко-саннай; в следующем году он был зарегистрирован в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Святилища и храмы Никко».
Памятник культуры, который посещают миллионы туристов
Области, официально признанные как часть территории святилища Футарасан, занимают в общей сложности около 3400 гектаров, включая вершины трёх гор (гора Нантай, гора Нёхо и гора Таро), а также водопад Кэгон и знаменитую горную автотрассу с серией крутых поворотов Ироха-дзака, по которой можно попасть из нижней части Никко к озеру Тюдзэндзи. В центре зоны памятников Всемирного наследия в городе у подножья холма через реку Дайя перекинут знаменитый мост Синкё. Это тоже часть святилища Футарасан и один из объектов, включённых в список Всемирного наследия. Легенда говорит, что когда монах Сёдо впервые пришёл в этот район, и его путь преградили свирепые речные пороги, то появились две змеи и образовали мост, по которому он смог перейти реку. В легенде эта переправа называется Дзябаси – «Змеиный мост».
Святилище Футарасан включает 10 зданий, признанных важной национальной культурной ценностью, в том числе Павильон поклонения (хайдэн) и Главный павильон (хондэн), а также ворота тории у входа на основную территорию святилища. Главный павильон хондэн, грандиозное сооружение в стиле яцумунэ-дзукури («восьмиугольная крыша»), находится за Павильоном поклонения хайдэн и закрыт для публики, но из сада Синъэн на него открывается прекрасный вид. В самом саду находится ряд достопримечательностей, заслуживающих внимания, в том числе святилища Митомо и Хиэ – дополнительные святилища других божеств на территории комплекса, зал Дайкокудэн, а также большой медный фонарь Бакэ-торо, созданный в конце тринадцатого века.
В основном святилище почитают трёх божеств-ками, представляющих горы Нантай, Нёхо и Таро – мужа, Оонамути-но микото, жену, Тагорихимэ-но микото, и их ребёнка, Адзисуки-тахахиконэ-но микото. Первое из них известно также как Оокунинуси-но микото, это божество в том числе отвечает за любовные и прочие связи между людьми, благодаря чему святилище Футарасан с годами стало местом паломничества, где молятся о благополучном браке и семейном счастье. На территории святилища немало «мест силы», привлекающих тех, кто ищет удачи в любви, и для того, чтобы обойти их все, потребуется некоторое время.
Что ещё посмотреть в святилище?
В последние годы посетителей привлекает святилище Такиноо, которое, как говорят, было построено монахом Кобо-дайси (774-835), также известным как Кукай. Это святилище находится высоко в горном лесу к северу от главного святилища Футарасан. Путь к нему занимает около получаса тяжёлого подъёма в гору среди деревьев, но многие посетители готовы пройти этот путь, чтобы почтить бамбуковую рощу, которая помогает обрести удачу в любви, священный камень, способствующий деторождению, и три криптомерии, почитаемые в этом уединённом святилище.
Посещение расположенного глубоко в лесу святилища Такиноо переносит вас во времени туда, где ещё сохранилась атмосфера насыщенной духовной жизни Никко ещё до периода Эдо. Изящный Главный павильон хондэн и двухъярусные ворота наглядно демонстрируют, почему святилище Футарасан было включено в список Всемирного наследия.
Если вы пойдёте дальше вверх на гору, чтобы увидеть озеро Тюдзэндзи и водопад Кэгон, стоит посетить святилище Тюгуси на берегу озера. Оно не входит в комплекс Всемирного наследия ЮНЕСКО, но павильоны хондэн и хайдэн, а также ворота-тории правительство Японии признало важными культурными ценностями. От этого святилища также начинается единственная тропа, ведущая к вершине горы Нантай, где находится святилище Окуномия. Официальный сезон восхождения на Нантай длится с 25 апреля по 11 ноября каждого года. Чтобы добраться до вершины, требуется около четырёх часов, поэтому к восхождению стоит отнестись серьёзно, взяв необходимое снаряжение и припасы.
Святилище Никко Футарасан
- Адрес: 2307 Sannai, Nikkō, Tochigi (main shrine); 2484 Chūgūshi, Nikkō, Tochigi
- Открыто круглый год
- Часы работы: с 8:00 до 17:00 (апрель-октябрь), с 8:00 до 16:00 (ноябрь-март);вход за 30 минут до закрытия
- Вход в сад Синъэн: 300 йен.
Материал, текст и фотографии Nippon.com
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