Святилище Футарасан: объект Всемирного наследия в Никко, префектура Тотиги

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Святилище Футарасан в префектуре Тотиги, имеющее более чем 1200-летнюю историю, был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть комплекса святилищ и храмов Никко, в который также входит святилище Тосёгу и буддийский храм Риннодзи. Оно и сейчас сохраняет популярность как место, где можно помолиться об успехе в делах, и особенно в поиске партнёра для брака.

Многовековая история святилища

Главным объектом почитания святилища Футарасан в Никко в префектуре Тотиги является 2486-метровая гора Нантай. Футарасан – древнее название горы, которое, как говорят, происходит от названия Фударакусэн, «горный дом бодхисаттвы Каннон» (Авалокитешвара). Иероглифы 二荒 (футара) в названии также можно прочитать как нико, откуда, как говорят, происходит название местности Никко.



Главный Павильон поклонения святилища Футарасан – важное национальное культурное достояние, объект Всемирного наследия

Буддийский храм в Никко основал Сёдо (735-817). В 766 году он переправился через реку Дайя, берущую начало от почти 100-метрового водопада Кэгон, и построил небольшой скит, назвав его Сиунрюдзи – сейчас это храм Сихонрюдзи. В следующем году он построил храм, посвящённый горе Футарасан, который со временем превратился в святилище Бэцугу Хонгу, которое сейчас является частью комплекса Футарасан. Сёдо остался здесь жить, в 782 году он совершил своё первое восхождение на Футарасан и построил другие святилища – Окуномия на самой вершине и Тюгуси на берегу озера Тюдзэндзи.



Святилище Бэцугу Хонгу, здесь Сёдо построил святилище горы, которое заложило основу комплекса Футарасан, внесённого в список Всемирного наследия



Святилище Тюгуси на берегу озера Тюдзэндзи, за воротами Карамон видна вершина горы Нантай

В последующие века Никко приобрело известность среди аскетов, которые рассматривали здешние горы как места духовного обучения и как самостоятельные объекты почитания. В период Камакура (1192-1333) этот район процветал под защитой и покровительством военачальника Минамото-но Ёритомо (1147-1199). После успешной осады замка Одавара в 1590 году Тоётоми Хидэёси благосостояние святынь Никко пошло на убыль, поскольку местные правители, объединившиеся с побеждённым родом Го-Ходзё, были лишены своих земель. Но с наступлением периода Эдо (1603-1868) Никко вновь обрёл былое величие. Первые три главы сёгуната Токугава – Иэясу, Хидэтада и Иэмицу – поддерживали буддийского монаха Тэнкая, который стал главным священником храмов Никко, а в 1617 году начато сооружение Тосёгу – места почитания Иэясу, умершего годом ранее.

Святилище Футарасан было перенесено к западу от нового святилища Тосёгу, для него был построен великолепный павильон. Всем комплексом управлял храм Канъэйдзи, возведённый Тэнкаем на территории нынешнего токийского района Уэно, и его авторитет как одного из храмов предков рода Токугава обеспечивал процветание Никко до самого конца периода Эдо.

Вплоть до конца периода Эдо, до разделения буддизма и синтоизма, существовавших в синкретической форме, храмы и святилища в этом районе носили общее название Никко-сан, «гора Никко». Однако после реставрации Мэйдзи 1868 года новое правительство приняло ряд законов, направленных на отделение японских верований от буддийской религии. Комплекс оказался разделённым на составные части – святилища Футарасан и Тосёгу, и храм Риннодзи, а название Никко-сан закреплено за Риннодзи в качестве санго, «названия горы» – такая практика восходит к ранним временам распространения буддизма в Китае, когда многие храмы располагались в отдалённых горных районах. В 1998 году японское правительство объявило этот район историческим комплексом под собирательным названием Никко-саннай; в следующем году он был зарегистрирован в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Святилища и храмы Никко».



Двухъярусные ворота на пути в святилище Футарасан, вид со стороны Тосёгу

Памятник культуры, который посещают миллионы туристов

Области, официально признанные как часть территории святилища Футарасан, занимают в общей сложности около 3400 гектаров, включая вершины трёх гор (гора Нантай, гора Нёхо и гора Таро), а также водопад Кэгон и знаменитую горную автотрассу с серией крутых поворотов Ироха-дзака, по которой можно попасть из нижней части Никко к озеру Тюдзэндзи. В центре зоны памятников Всемирного наследия в городе у подножья холма через реку Дайя перекинут знаменитый мост Синкё. Это тоже часть святилища Футарасан и один из объектов, включённых в список Всемирного наследия. Легенда говорит, что когда монах Сёдо впервые пришёл в этот район, и его путь преградили свирепые речные пороги, то появились две змеи и образовали мост, по которому он смог перейти реку. В легенде эта переправа называется Дзябаси – «Змеиный мост».



Мост Синкё, своего рода «парадный вход» в храмы и святилища Никко. Посетители могут прогуляться по нему за небольшую плату

Святилище Футарасан включает 10 зданий, признанных важной национальной культурной ценностью, в том числе Павильон поклонения (хайдэн) и Главный павильон (хондэн), а также ворота тории у входа на основную территорию святилища. Главный павильон хондэн, грандиозное сооружение в стиле яцумунэ-дзукури («восьмиугольная крыша»), находится за Павильоном поклонения хайдэн и закрыт для публики, но из сада Синъэн на него открывается прекрасный вид. В самом саду находится ряд достопримечательностей, заслуживающих внимания, в том числе святилища Митомо и Хиэ – дополнительные святилища других божеств на территории комплекса, зал Дайкокудэн, а также большой медный фонарь Бакэ-торо, созданный в конце тринадцатого века.



Вид на Главный павильон Хондэн из сада Синъэн. Окружающая его ограда также является важным культурным достоянием. Большое дерево в центре является объектом почитания святилища, а бамбуковую рощу слева на заднем плане посещают те, кто надеется встретить идеального партнёра



Если подняться на холм позади святилища, можно увидеть заднюю часть Главного павильона



Святилище Митомо, где почитают Суконэ хикона-но микото, божество мудрости и врачевания. Красные ворота тории сзади слева стоят у входа к Футара рэйсэн, источнику воды, дарующей вечную молодость

В основном святилище почитают трёх божеств-ками, представляющих горы Нантай, Нёхо и Таро – мужа, Оонамути-но микото, жену, Тагорихимэ-но микото, и их ребёнка, Адзисуки-тахахиконэ-но микото. Первое из них известно также как Оокунинуси-но микото, это божество в том числе отвечает за любовные и прочие связи между людьми, благодаря чему святилище Футарасан с годами стало местом паломничества, где молятся о благополучном браке и семейном счастье. На территории святилища немало «мест силы», привлекающих тех, кто ищет удачи в любви, и для того, чтобы обойти их все, потребуется некоторое время.



В ходе праздника, проходящего с середины сентября до конца ноября, перед Павильоном поклонения устанавливают кольцо, сплетённое из бамбука. Посетители проходят через кольцо трижды, возвращаясь один раз с левой стороны и один раз с правой, после чего следуют прямо, чтобы почтить божество в Павильоне поклонения



С левой стороны от Павильона поклонения (хайдэн) стоит собака-хранитель, «комаину добрых отношений». С этой стороны виден символ 良 (ёй, хороший), с другой стороны изображён знак 縁 (эн, отношения, связи)



Пары деревьев криптомерии, соединённые корнями, согласно поверьям, приносят удачу в любви, отношениях в супружеских парах и семейной жизни. Слева – Ояко-суги, «криптомерии родителей и детей», а справа – Койбито-суги, «криптомерия влюблённых»

Что ещё посмотреть в святилище?

В последние годы посетителей привлекает святилище Такиноо, которое, как говорят, было построено монахом Кобо-дайси (774-835), также известным как Кукай. Это святилище находится высоко в горном лесу к северу от главного святилища Футарасан. Путь к нему занимает около получаса тяжёлого подъёма в гору среди деревьев, но многие посетители готовы пройти этот путь, чтобы почтить бамбуковую рощу, которая помогает обрести удачу в любви, священный камень, способствующий деторождению, и три криптомерии, почитаемые в этом уединённом святилище.

Посещение расположенного глубоко в лесу святилища Такиноо переносит вас во времени туда, где ещё сохранилась атмосфера насыщенной духовной жизни Никко ещё до периода Эдо. Изящный Главный павильон хондэн и двухъярусные ворота наглядно демонстрируют, почему святилище Футарасан было включено в список Всемирного наследия.



В верхней части ворот тории перед святилищем Такиноо есть отверстие-мишень, через которое вы можете бросить три камешка – только по-настоящему удачливые смогут попасть трижды



Павильон поклонения хайдэн (справа) и Главный павильон хондэн в святилище Такиноо



У этого камня молятся об удаче в деторождении

Если вы пойдёте дальше вверх на гору, чтобы увидеть озеро Тюдзэндзи и водопад Кэгон, стоит посетить святилище Тюгуси на берегу озера. Оно не входит в комплекс Всемирного наследия ЮНЕСКО, но павильоны хондэн и хайдэн, а также ворота-тории правительство Японии признало важными культурными ценностями. От этого святилища также начинается единственная тропа, ведущая к вершине горы Нантай, где находится святилище Окуномия. Официальный сезон восхождения на Нантай длится с 25 апреля по 11 ноября каждого года. Чтобы добраться до вершины, требуется около четырёх часов, поэтому к восхождению стоит отнестись серьёзно, взяв необходимое снаряжение и припасы.



Восточные ворота тории святилища Тюгуси, расположенные недалеко от национальной автотрассы 120 на северном берегу озера Тюдзэндзи



Павильон поклонения хайдэн, справа виднеется крыша Главного павильона (хондэн); оба здания признаны важными культурными ценностями



Тропа, ведущая к святилищу Окуномия. Для восхождения по тропе на гору Нантай нужно заплатить 1000 йен, и стоит как следует подготовиться к подъёму на гору

Святилище Никко Футарасан

Адрес: 2307 Sannai, Nikkō, Tochigi (main shrine); 2484 Chūgūshi, Nikkō, Tochigi

Открыто круглый год

Часы работы: с 8:00 до 17:00 (апрель-октябрь), с 8:00 до 16:00 (ноябрь-март);вход за 30 минут до закрытия

Вход в сад Синъэн: 300 йен.

Материал, текст и фотографии Nippon.com

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