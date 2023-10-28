Какую работу хотели бы для своих детей в будущем родители в Японии? Результаты опроса

Результаты опроса показывают, что родителей в отношении будущей профессии детей больше всего беспокоит не столько доход, сколько возможность реализовать свои интересы и сильные стороны. Они также придают большое значение «индивидуальной лёгкости» работы и стабильности.

В ходе опроса, проведенного подготовительной школой Eiko Seminar среди родителей детей от первого года начальной до третьего класса школы старшей ступени, более 90% из них ответили, что говорили со своим ребёнком о его будущей карьере. Возможности поговорить об этом были в основном в ходе повседневного общения и при обсуждении выбора школы или карьеры. Опрос проводился с начала до середины сентября, было получено 2836 релевантных ответов.

68,2% родителей учеников младшей школы, 46,1% родителей детей, учащихся в школах средней ступени и 56,1% родителей старшеклассников ответили, что у их ребенка есть определённая работа, которой он хотел бы заниматься в будущем.

Родителей, которые ответили, что их ребёнок уже выбрал работу, которой хотел бы заниматься, спросили, делает ли ребёнок что-то, прилагает ли какие-то усилия, чтобы получить эту работу. 65,9% родителей учеников начальной школы, 67,2% родителей учащихся школы средней ступени и 85,6% родителей старшеклассников ответили положительно.

Похоже, что старшеклассники, имеющие более конкретное представление о своем будущем, чем ученики младших и младших классов, с большей вероятностью активно работают над реализацией своей мечты.

Родителей также спросили о том, какие аспекты в отношении будущей карьеры своего ребёнка их волнуют больше всего, и чаще всего они отвечали, что хотели бы, чтобы ребёнок занимался тем, что ему нравится и к чему имеет способности, так ответило 80% родителей учащихся начальной, средней и старшей школы. Другими факторами, которые часто упоминали, были доход, индивидуальная лёгкость выполнения работы, а также стабильная и долгосрочная занятость.

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