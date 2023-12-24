Согласно данным опроса, в Японии около 30% людей будут участвовать в корпоративных вечеринках по случаю окончания года

Согласно данным опроса, в Японии около 30% людей будут участвовать в корпоративных вечеринках по случаю окончания годаЭкономика Общество Культура
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После окончания пандемии многие люди, возможно, впервые за долгое время планируют беззаботно провести новогодние каникулы с семьёй и друзьями. В середине ноября компания BIGLOBE, расположенная в токийском районе Синагава, провела опрос 1000 человек в возрасте от 20 до 59 лет по всей стране на предмет вечеринок в конце года в этом году.
Из 873 трудоустроенных 29,3% планировали участвовать либо участвовали в вечеринке по случаю конца года у себя на работе. В аналогичном опросе 2022 года она составила 14,8%, то есть этот показатель вырос почти вдвое.
Что касается частных (не корпоративных) вечеринок в конце года, 28,4% респондентов заявили, что посещали их либо планируют, что значительно больше, чем 15,6% в предыдущем году.
По возрастным группам в ответах этого года был самый высокий уровень участия среди людей в возрасте 20-29 лет – 36%, но по сравнению с опросом предыдущего года самый высокий показатель роста наблюдался у людей в возрасте 50-59 лет, уровень участия вырос на 11,2% до 26,4%, более чем в два раза.
На вопрос «Нужны ли вечеринки в конце года в наше время?» в общей сложности 36,6% ответили утвердительно, то есть «Нужны» и «В некоторой степени нужны». В опросе прошлого года этот показатель составлял 30%, то есть рост составил 6,6 пункта. По возрастным группам самый высокий процент ответивших так респондентов был у людей в возрасте 20-29 лет – 42%, а самый низкий – среди людей в возрасте 40-49 лет – 29,2%.
Фотография к заголовку: PIXTA
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