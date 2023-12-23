После окончания пандемии коронавируса японские компании тратят больше денег на развлечения

Правительство и правящая партия поднимут верхний предел освобождённых от налогов расходов компаний на развлечения своих сотрудников с 5000 йен на человека до 10 000 йен. Эта мера включена в план налоговой реформы 2024 года. Этот шаг, с одной стороны, связан с ростом стоимости продуктов питания и напитков из-за резкого роста цен, и одновременно направлен на поддержку пищевой промышленности и индустрии напитков, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

После окончания пандемии всё активнее проводятся мероприятия для обмена информацией между компаниями – например, приглашение бизнес-партнёров и встречи для обмена информацией с другими компаниями той же отрасли.

Аналитическая компания Teikoku Databank подсчитала расходы на развлечения 5 миллионов человек примерно в 150 000 компаний, чьи тенденции «представительских расходов на развлечения» были известны в финансовых результатах за 2022 финансовый год, и обнаружил, что ежемесячные расходы на развлечения на одного сотрудника составили в среднем 18 192 йены. Отмечен значительный рост более чем на 20% по сравнению с показателями предыдущего года. В 2019 финансовом году сумма достигала 23 383 йен, являясь рекордной за последние 10 лет, но из-за пандемии коронавируса люди были вынуждены отказываться от проведения многих мероприятий, и в 2021 финансовом году расходы на развлечения составили 16 653 йен, это самый низкий показатель за последние 10 лет.

Средние расходы на развлечения на человека для компаний, которые к ноябрю определили бюджетные показатели за 2023 год, остались на уровне около 18 400 йен в месяц, и есть вероятность, что они восстановятся примерно до 90% от уровня 2019 финансового года, когда перед пандемией был достигнут самый высокий уровень.

По сумме расходов наиболее распространённым (24,7% ответов) диапазоном расходов в 2022 финансовом году был «от 1000 до 5000 йен» на одного сотрудника. В целом, 50,9% респондентов называли суммы в пределах 10 000 йен, а 49,1% тратили более 10 000 йен на человека в месяц. Таким образом, средняя линия проходит примерно на уровне 10 000 йен.

По отраслям самые высокие расходы на развлечения на человека в 2022 финансовом году были в сфере недвижимости – 59 515 йен. Этому способствовали, вероятно, такие факторы, как необходимость широкого человеческого взаимодействия, в том числе между управляющими компаниями и строительными фирмами. Восемь отраслей тратили более 20 000 йен на человека в месяц, в том числе 29 000 йен в строительстве и 23 707 йен в розничной торговле автомобилями и велосипедами. По префектурам самые высокие расходы на развлечения на человека были в Осаке – 28 324 йен, за ней следует префектура Нара – 25 366 йен и префектура Фукуока – 23 732 йены. Заметна тенденция тратить на развлечения больше у компаний, расположенных в регионе Кансай и западнее.

Отрасли с высокими расходами на развлечения (2022 финансовый год)

Первые пять компаний Расходы на развлечения(на человека в месяц, йен) Недвижимость 59 515 Строительство 29 000 Розничная торговля автомобилями и велосипедами 23 707 Профессиональные услуги (бухгалтерские и т. п.) 22 549 Производство оборудования 21 919

В «Строительство» включены компании, которые выполняют субподрядные работы на строительных площадках и т. д.

Источник: данные Teikoku Databank

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