Профессия мечты у японских детей: девочки хотят стать кондитерами, мальчики в средней школе – инженерами или программистами

Среди учеников школ начальной и средней ступени профессии инженера или программиста, а также разработчика игр вошли в первую десятку самых желаемых. У учениц младших классов в десятку лучших вошли профессии инженера и программиста, а также веб-дизайнера. Похоже, что всё больше детей хотят связать свою жизнь с цифровыми технологиями.

Рекрутинговая компания Adecco опросила 1800 учащихся начальных и средних школ по всей стране (по 100 мальчиков и девочек на каждый год обучения) о работе, которой они хотели бы заниматься в будущем.

Среди девочек начальной школы безусловным лидером была работа кондитера (20,2%). Она популярна и среди учениц школы средней ступени (8,0%).

При этом впервые с момента начала проведения опросов в 2014 году профессия «инженер/программист» заняла первое место у мальчиков средней ступени школы. При общем подсчёте результатов среди учеников школы начальной и средней ступени эта профессия заняла второе место после «футболиста» как желаемой будущей профессии.

Профессии офисного работника и госслужащего не слишком популярны у учащихся начальной ступени школы, но при опросе учеников школы средней ступени они выходят на 2-е и 3-е места среди мальчиков и на 5-е и 7-е места среди девочек – похоже, по мере взросления дети более реалистично оценивают работу и ориентируются на стабильность.

Школа начальной ступени, девочки (%)

Кондитер 20,2 Учитель (университет, средняя школа, младшая средняя школа, начальная школа, детский сад и т. д.) 7,5 Врач 6,0 Медсестра 6,0 Парикмахер 4,5 Автор видео (YouTube и т. п.) 2,3 Дизайнер одежды 2,2 Певица 2,2 Аниматор 1,8 Полицейский, детектив 1,7 Служащая компании 1,7

Источник: Adecco

Школа средней ступени, девочки (%)

Учитель 10,0 Медсестра 8,3 Кондитер 8,0 Врач 5,3 Служащий компании 5,0 Аниматор 4,0 Госслужащий 2,3 Инженер, программист 2,0 Парикмахер 2,0 Адвокат 1,7 Веб-дизайнер 1,7 Автор видео (YouTube и т. п.) 1,7

Источник: Adecco

Школа начальной ступени, мальчики (%)

Футболист 10,7 Бейсболист 8,5 Автор видео (YouTube и т. п.) 8,2 Полицейский, детектив 6,8 Служащий компании 5,5 Инженер, программист 3,8 Водитель (автобус, такси, машинист поезда и т. д.) 3,7 Разработчик игр 3,7 Спасатель, пожарный 3,5 Врач 2,8

Источник: Adecco

Школа средней ступени, мальчики (%)

Инженер, программист 10,0 Служащий компании 6,7 Госслужащий 6,3 Бейсболист 5,3 Врач 5,3 Учитель 5,0 Разработчик игр 4,7 Автор видео (YouTube и т. п.) 4,7 Футболист 4,3 Водитель (автобус, такси, машинист поезда и т.д.) 3,0

Источник: Adecco

Фотография к заголовку: PIXTA

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