Профессия мечты у японских детей: девочки хотят стать кондитерами, мальчики в средней школе – инженерами или программистами

Общество

Среди учеников школ начальной и средней ступени профессии инженера или программиста, а также разработчика игр вошли в первую десятку самых желаемых. У учениц младших классов в десятку лучших вошли профессии инженера и программиста, а также веб-дизайнера. Похоже, что всё больше детей хотят связать свою жизнь с цифровыми технологиями.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Рекрутинговая компания Adecco опросила 1800 учащихся начальных и средних школ по всей стране (по 100 мальчиков и девочек на каждый год обучения) о работе, которой они хотели бы заниматься в будущем.

Среди девочек начальной школы безусловным лидером была работа кондитера (20,2%). Она популярна и среди учениц школы средней ступени (8,0%).

При этом впервые с момента начала проведения опросов в 2014 году профессия «инженер/программист» заняла первое место у мальчиков средней ступени школы. При общем подсчёте результатов среди учеников школы начальной и средней ступени эта профессия заняла второе место после «футболиста» как желаемой будущей профессии.

Профессии офисного работника и госслужащего не слишком популярны у учащихся начальной ступени школы, но при опросе учеников школы средней ступени они выходят на 2-е и 3-е места среди мальчиков и на 5-е и 7-е места среди девочек – похоже, по мере взросления дети более реалистично оценивают работу и ориентируются на стабильность.

Школа начальной ступени, девочки (%)

Кондитер 20,2
Учитель (университет, средняя школа, младшая средняя школа, начальная школа, детский сад и т. д.) 7,5
Врач 6,0
Медсестра 6,0
Парикмахер 4,5
Автор видео (YouTube и т. п.) 2,3
Дизайнер одежды 2,2
Певица 2,2
Аниматор 1,8
Полицейский, детектив 1,7
Служащая компании 1,7

Источник: Adecco

Школа средней ступени, девочки (%)

Учитель 10,0
Медсестра 8,3
Кондитер 8,0
Врач 5,3
Служащий компании 5,0
Аниматор 4,0
Госслужащий 2,3
Инженер, программист 2,0
Парикмахер 2,0
Адвокат 1,7
Веб-дизайнер 1,7
Автор видео (YouTube и т. п.) 1,7

Источник: Adecco

Школа начальной ступени, мальчики (%)

Футболист 10,7
Бейсболист 8,5
Автор видео (YouTube и т. п.) 8,2
Полицейский, детектив 6,8
Служащий компании 5,5
Инженер, программист 3,8
Водитель (автобус, такси, машинист поезда и т. д.) 3,7
Разработчик игр 3,7
Спасатель, пожарный 3,5
Врач 2,8

Источник: Adecco

Школа средней ступени, мальчики (%)

Инженер, программист 10,0
Служащий компании 6,7
Госслужащий 6,3
Бейсболист 5,3
Врач 5,3
Учитель 5,0
Разработчик игр 4,7
Автор видео (YouTube и т. п.) 4,7
Футболист 4,3
Водитель (автобус, такси, машинист поезда и т.д.) 3,0

Источник: Adecco

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме

дети занятость