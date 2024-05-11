Профессия мечты у японских детей: девочки хотят стать кондитерами, мальчики в средней школе – инженерами или программистами

Профессия мечты у японских детей: девочки хотят стать кондитерами, мальчики в средней школе – инженерами или программистамиОбщество
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Рекрутинговая компания Adecco опросила 1800 учащихся начальных и средних школ по всей стране (по 100 мальчиков и девочек на каждый год обучения) о работе, которой они хотели бы заниматься в будущем.
Среди девочек начальной школы безусловным лидером была работа кондитера (20,2%). Она популярна и среди учениц школы средней ступени (8,0%).
При этом впервые с момента начала проведения опросов в 2014 году профессия «инженер/программист» заняла первое место у мальчиков средней ступени школы. При общем подсчёте результатов среди учеников школы начальной и средней ступени эта профессия заняла второе место после «футболиста» как желаемой будущей профессии.
Профессии офисного работника и госслужащего не слишком популярны у учащихся начальной ступени школы, но при опросе учеников школы средней ступени они выходят на 2-е и 3-е места среди мальчиков и на 5-е и 7-е места среди девочек – похоже, по мере взросления дети более реалистично оценивают работу и ориентируются на стабильность.
Школа начальной ступени, девочки (%)
|Кондитер
|20,2
|Учитель (университет, средняя школа, младшая средняя школа, начальная школа, детский сад и т. д.)
|7,5
|Врач
|6,0
|Медсестра
|6,0
|Парикмахер
|4,5
|Автор видео (YouTube и т. п.)
|2,3
|Дизайнер одежды
|2,2
|Певица
|2,2
|Аниматор
|1,8
|Полицейский, детектив
|1,7
|Служащая компании
|1,7
Источник: Adecco
Школа средней ступени, девочки (%)
|Учитель
|10,0
|Медсестра
|8,3
|Кондитер
|8,0
|Врач
|5,3
|Служащий компании
|5,0
|Аниматор
|4,0
|Госслужащий
|2,3
|Инженер, программист
|2,0
|Парикмахер
|2,0
|Адвокат
|1,7
|Веб-дизайнер
|1,7
|Автор видео (YouTube и т. п.)
|1,7
Источник: Adecco
Школа начальной ступени, мальчики (%)
|Футболист
|10,7
|Бейсболист
|8,5
|Автор видео (YouTube и т. п.)
|8,2
|Полицейский, детектив
|6,8
|Служащий компании
|5,5
|Инженер, программист
|3,8
|Водитель (автобус, такси, машинист поезда и т. д.)
|3,7
|Разработчик игр
|3,7
|Спасатель, пожарный
|3,5
|Врач
|2,8
Источник: Adecco
Школа средней ступени, мальчики (%)
|Инженер, программист
|10,0
|Служащий компании
|6,7
|Госслужащий
|6,3
|Бейсболист
|5,3
|Врач
|5,3
|Учитель
|5,0
|Разработчик игр
|4,7
|Автор видео (YouTube и т. п.)
|4,7
|Футболист
|4,3
|Водитель (автобус, такси, машинист поезда и т.д.)
|3,0
Источник: Adecco
Фотография к заголовку: PIXTA
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