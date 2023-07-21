В Японии в первом полугодии 2023 года выросло количество уголовных преступлений

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Токио, 19 июля (Jiji Press). Число уголовных преступлений, зарегистрированных полицией Японии в период с января по июнь, выросло на 21,1% по сравнению с прошлым годом до 333 003, что является первым увеличением за 21 год за первое полугодие, сообщило в среду Национальное полицейское управление.

За первые шесть месяцев 2023 года количество тяжких преступлений выросло на 16,5% до 5137, в том числе 2370 случаев сексуального насилия, 945 случаев изнасилования и 683 случая грабежа.

Полиция приняла меры в отношении 411 лиц моложе 20 лет за тяжкие преступления. Из них 148 были причастны к грабежам, что на 57,4 процентов выше показателя предыдущего года.

Количество уличных преступлений выросло на 29,7% до 110 744. Из 97 724 случаев, в основном связанных с грабежами, взломом автомобилей или кражей велосипедов, 15 795 произошли в префектуре Осака. Далее следуют Токио с 13 882 случаями и префектура Сайтама с 8229 случаями.

Всего было совершено 228 889 краж, что составляет около 70% всех уголовных дел.

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