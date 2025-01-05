Мировое потребление пива по странам: Япония на 11-м месте

Мировое потребление пива по странам: Япония на 11-м местеЭкономика Еда и напитки
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По данным производителя напитков Kirin Holdings, потребление пива в 170 основных странах и регионах мира в 2023 году увеличилось на 0,1% по сравнению с предыдущим годом и составило примерно 187,92 млн килолитров. Если заполнить стадион Токио Доум пивом, как пивную кружку, то потребовалось бы 152 таких кружки, чтобы вместить это количество пива.
По странам потребление пива в Китае не изменилось в годовом исчислении, и он 21-й год подряд занимает первое место. Япония находилась на 7-м месте в течение 14 лет до 2020 года, но опустилась на 8-е место в 2021 году, 10-е место в 2022 году, а в 2023 году потребление пива снизилось на 1,0% до 4,25 млн килолитров, что вывело её из первой десятки и она оказалась на 11-м месте.
Потребление пива на душу населения по странам в Чешской Республике, которая занимает первое место 31 год подряд с 1993 года, составляет 152,1 литра (240,3 больших бутылок). В Японии оно составило 34,5 литра, или около 54,4 больших бутылок, что на 0,4 бутылки больше, чем в предыдущем году, и менее четверти от потребления в Чешской Республике.
Фотография к заголовку: PIXTA
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