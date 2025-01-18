Японское метеорологическое агентство: средняя температура в 2024 году превысила среднее значение на 1,48 градуса, шесть рекордных годовых температур наблюдались в последние 6 лет

Вероятно, все заметили, как в последние годы меняется климат – прошлым летом, например, погода на Хонсю часто напоминала субтропическую, и уже никого не удивляют внезапные локальные дожди. Похоже, что глобальное потепление неуклонно прогрессирует.

Среднегодовая температура в Японии в 2024 году была на 1,48 градуса выше нормы, или среднего значения за 30 лет до 2020 года, и это рекордный показатель с момента начала сбора такой статистики в 1898 году. Это второй рекордный максимум подряд после 2023 года, когда температура была на 1,29 градуса выше нормы, а шесть самых высоких средних температур наблюдались в течение шести лет с 2019 по 2024 год, что показывает прогресс глобального потепления.

Среднюю температуру рассчитывает Японское метеорологическое агентство на основе результатов наблюдений в 15 местах, выбранных по принципам региональной представительности и меньшего влияния окружающей среды из-за урбанизации.

В 2024 году западные ветры дули в направлении севернее, чем обычно, из-за чего сильнее ощущалось влияние тёплого воздуха с юга. Средние температуры как летом (с июня по август), так и осенью (с сентября по ноябрь) были рекордно высокими.

С момента начала ведения такой статистики в 1946 году отклонение средних температур по регионам от нормы составляло рекордные 1,7 градуса в Канто и Косин, 1,6 градуса в регионе Токай, 1,4 градуса в Кинки, 1,5 градуса в Тюгоку, 1,4 градуса в Сикоку, 1,6 градуса в Северном Кюсю, 1,4 градуса в Южном Кюсю и Амами, а также 1,0 градуса на Окинаве.

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