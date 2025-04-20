Работа мечты у японских первоклассников: на первых местах – профессии полицейского и кондитера

Работа мечты у японских первоклассников: на первых местах – профессии полицейского и кондитераОбщество
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Компания «Курарэ» опросила 4000 детей, которые поступили в начальную школу в апреле. При общем подсчёте результатов у мальчиков и девочек лидировала профессия кондитера или пекаря (11,7%), на втором месте – работа офицера полиции, её популярность в последние годы растёт и у мальчиков, и у девочек, и она отстаёт от лидирующей позиции всего на 1,2%. По сравнению с 2005 годом выросла также привлекательность работы пожарными и спасателями, что говорит о растущем интересе к профессиям, связанным с защитой людей и городов. Такая работа как «ютьюбер», ранее особенно популярная среди мальчиков, также привлекла и девочек, заняв 10-е место в общем зачёте.
Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники (мальчики и девочки)
|2025
|2005 (20 лет назад)
|1
|Кондитер или пекарь
|Спортсмен
|2
|Офицер полиции
|Кондитер или пекарь
|3
|Спортсмен
|Флорист
|4
|Пожарные или спасательные силы
|Медсестра
|5
|Артисты, певцы, модели
|Водитель или машинист
|6
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
|Учитель
|7
|Водитель или машинист
|Артисты, певцы, модели
|8
|Воспитатель детсада
|Офицер полиции
|9
|Врач
|Врач
|10
|Ютьюбер
|Плотник или ремесленник
Источник: «Курарэ»
При рассмотрении раздельно по полу у девочек в течение 27 лет подряд с момента начала опроса на первом месте профессия кондитера или пекаря, в этот раз она набрала 20,2%. «Офицер полиции» в рейтинге у девочек уже 11 лет входит в первую десятку и оказалась на пятом месте.
У мальчиков работа в полиции (16,1%) обогнала ответ «Спортсмен» (15,4%), впервые за два года оказавшись вновь на первом месте. Двадцать лет назад самым популярным ответом было «Спортсмен» (29,8%), но в последние годы сформировалась устойчивая тройка лидеров, в которую вошли пожарные и спасатели.
Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассницы
|2025
|2005 (20 лет назад)
|1
|Кондитер или пекарь
|Кондитер или пекарь
|2
|Артистка, певица, модель
|Флорист
|3
|Воспитательница детсада
|Медсестра
|4
|Продавец мороженого
|Учитель
|5
|Офицер полиции
|Воспитательница детсада
|6
|Учитель
|Артистка, певица, модель
|7
|Флорист
|Врач
|8
|Медсестра
|Спортсменка
|9
|Врач
|Парикмахер
|10
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
|Частный предприниматель
Источник: «Курарэ»
Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники
|2025
|2005 (20 лет назад)
|1
|Офицер полиции
|Спортсмен
|2
|Спортсмен
|Водитель или машинист
|3
|Пожарные или спасательные силы
|Офицер полиции
|4
|Водитель или машинист
|Пожарные или спасательные силы
|5
|Ютьюбер
|Плотник или ремесленник
|6
|Исследователь
|Кондитер или пекарь
|7
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
|Частный предприниматель
|8
|Кондитер или пекарь
|Пилот
|9
|Плотник или ремесленник
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
|10
|Врач
|Учёный
Источник: «Курарэ»
Одновременно проводился опрос среди родителей о том, какую профессию они хотели бы для своего ребёнка. Для девочек ответ «медсестра», удерживавший первенство в течение 27 лет, опустился на второе место с 13,3%, уступив ответу «госслужащая» (13,9%). В первую десятку также вошли «медработница», «врач» и «фармацевт», причем популярностью пользуются профессии, приносящие пользу здоровью людей.
Самым популярным вариантом ответа родителей мальчиков стал «государственный служащий» (20,4%), за ним следует «сотрудник компании» (11,8%), который остаётся на втором месте уже пятый год подряд. Результаты показывают, что родители стремятся к стабильности для своих детей.
Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассниц
|2025
|2005 (20 лет назад)
|1
|Госслужащая
|Медсестра
|2
|Медсестра
|Госслужащая
|3
|Офисная работница
|Воспитательница детсада
|4
|Сфера здравоохранения
|Учительница
|5
|Врач
|Врач
|6
|Фармацевт
|Фармацевт
|7
|Учитель
|Офисная работница
|8
|Воспитательница детсада
|Бортпроводница
|9
|Кондитер или пекарь
|Артистка, певица, модель
|10
|Артистка, певица, модель
|Парикмахер
Источник: «Курарэ»
Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассников
|2025 г.
|2005 (20 лет назад)
|1
|Госслужащий
|Госслужащий
|2
|Офисный работник
|Спортсмен
|3
|Спортсмен
|Врач
|4
|Врач
|Офисный работник
|5
|Инженер
|Инженер
|6
|Офицер полиции
|Пожарные или спасательные силы
|7
|Исследователь
|Архитектор
|8
|Пожарные или спасательные силы
|Плотник или ремесленник
|9
|Архитектор
|Пилот
|10
|Сфера здравоохранения
|Учитель
Источник: «Курарэ»
Фотография к заголовку: PIXTA
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