Как в Японии относятся ко Всемирной выставке в Осаке? Данные опроса показывают, что ожидания от выставки ниже в регионах, удалённых от места проведения ЭКСПО

Осака после 55-летнего перерыва вновь проводит Всемирную выставку. Какие чувства в связи с выставкой Expo 2025 Osaka Kansai испытывают люди в Японии?

В ходе опроса, проведенного аналитической компанией Teikoku Databank в начале апреля (получены релевантные ответы от 1486 компаний), 43,5% компаний ответили, что ожидают положительного влияния выставки на японскую экономику.

При этом некоторые высказывали опасения по поводу возможных негативных последствий – представители строительной компании в преф. Хёго обеспокоены возможными пробками на дорогах и влиянием на повседневную рабочую деятельность, а финансовая компания из Хиросимы сомневается, что во времена, когда все виды информации легкодоступны благодаря распространению смартфонов и социальных сетей, проведение ЭКСПО приведёт к каким-либо изменениям в экономике.

По регионам чаще всего надежды в связи с выставкой выражали респонденты в регионе-организаторе выставки Кинки – 58,8%, что на 15,3 пункта выше общего среднего показателя. Особенно часто на положительное влияние выставки надеялись в префектурах Осака (62,0%) и Хёго (57,9%). В соседних регионах Хокурику и Сикоку этот показатель также составил более 50%. С другой стороны, ожидания были низкими в регионах, удалённых от места проведения выставки, таких как Хоккайдо (30,3%) и юг региона Канто (36,6%).

На вопрос о том, как конкретно проведение выставки скажется на экономике Японии, наиболее популярным ответом было «увеличение числа туристов» (64,0%), за ним следовали «повышение узнаваемости региона Кансай» (34,5%) и «улучшение инфраструктуры» (31,7%).

Фотография к заголовку: репетиция открытия выставки ЭКСПО-2025 Осака-Кансай с участием посетителей, 5 апреля 2025 г. (Jiji Press)

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