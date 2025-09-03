Самое жаркое лето в истории: Японское метеорологическое агентство: рекордные температуры в 40 градусов и выше зафиксированы в 30 местах в 13 префектурах, средняя температура на 2,36 градуса выше нормы

Этим летом в Японии вы наверняка не раз испытывали ощущение, как горячий воздух обволакивает вас, как только вы выходите из дома.

Согласно данным Японского метеорологического агентства, средняя температура с июня по август была на 2,36 градуса выше нормы (среднего значения за 30 лет до 2020 года), что является самым высоким показателем с момента начала сбора статистики в 1898 году. Предыдущими самыми жаркими были 2023 и 2024 годы, когда температура была на 1,76 °C выше среднего, но температура этого года значительно превысила этот показатель, и нынешнее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений.

В течение всего лета западные ветры чаще отклонялись на север, чем обычно, создавая поток тёплого воздуха, который привёл к ощутимому повышению температуры на севере, востоке и западе Японии. Средние летние температуры на 132 из 153 метеорологических станций по всей стране были самыми высокими за всю историю наблюдений.

В июне разница температур с нормой составила 2,34 °C, а в июле – 2,89 °C выше среднего значения, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Август оказался на 1,84 °C выше среднего значения, что равно показателю прошлого года, который находится на втором месте в истории наблюдений.

Кроме того, после рекордно высокой температуры в 41,8 градуса Цельсия, зафиксированной в городе Исэсаки префектуры Гумма 5 августа, 9 августа температура в 40 градусов Цельсия и выше была зафиксирована в общей сложности в 30 местах в 13 префектурах, что является самым высоким показателем с момента начала сбора сопоставимых данных в 2010 году.

Материалы

Фотография к заголовку: Женщина в юката на улице Накамисэ в Асакуса с веером в руке (Reuters)

Статьи по теме