Правительственный отчёт за 2024 год показывает рост преступности второй год подряд: мошенничество вырастет на 25% по сравнению с предыдущим годом

Правительственный отчёт за 2024 год показывает рост преступности второй год подряд: мошенничество вырастет на 25% по сравнению с предыдущим годомОбщество
В Белой книге о преступности за 2025 год, опубликованной Министерством юстиции Японии и приводящей упорядоченные данные за предыдущий год, отмечается, что количество зарегистрированных уголовных преступлений в 2024 году составило 737 679, что более чем на 30 000 больше, чем в предыдущем году. Рост числа преступлений продолжается третий год подряд. Из них наиболее распространёнными были кражи, на которые приходится почти 70% от общего числа, 501 507 случаев.
В последнее время наблюдается рост числа зарегистрированных случаев мошенничества: в 2024 году было зафиксировано 57 324 случая, что на 11 313 случаев, или на 25%, больше, чем в предыдущем году. Из них 21 043 случая относятся к особым видам мошенничества, таким как мошенничество с банковскими переводами. Министерство проанализировало ситуацию и установило, что это связано с ростом преступной деятельности особых «текучих» мошеннических групп токурю.
Кроме того, было зафиксировано 3936 случаев половых сношений без согласия, что на 45% больше, чем в предыдущем году. Увеличение числа зарегистрированных случаев, как полагают, связано с тем, что в результате реформы законодательства 2023 года был уточнён состав этого преступления.
Число зарегистрированных убийств составило 970 (на 58 больше, чем в предыдущем году), а число зарегистрированных ограблений – 1370 (на 9 больше, чем в предыдущем году).
Число арестов за киберпреступления и преследование достигло рекордного уровня
Число арестов за уголовные преступления выросло на 17 723 до 287 273, это второй год роста подряд. Оно включало 13 164 арестов за киберпреступления, в основном за нарушения Закона о несанкционированном доступе к компьютерам, 2649 – за жестокое обращение с детьми и 1341 – с нарушениями Закона о предотвращении преследования. Все эти показатели стали рекордными с момента начала сбора статистики. Уровень арестов вырос на 0,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составил 38,9%.
Из общего числа арестованных (191 826 человек) 103 129 впервые совершили правонарушение, а 88 697 были рецидивистами. Уровень рецидивизма снизился на 0,7 пункта до 46,2%. В последние годы показатель повторных правонарушений неуклонно рос, но с 2021 года снижается уже четыре года подряд.
Число несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 20 лет), арестованных за уголовные преступления, сокращалось с 2021 года, но начало расти в 2022 году, увеличившись третий год подряд до 26 206 в 2023 году и 29 675 в 2024 году.
Материалы
- Министерство юстиции: Белая книга преступности
Фотография к заголовку: Следователи осматривают место обнаружения тела женщины в барабане в городе Ёсикава, префектура Сайтама (© Jiji Press)
