В 2025 году Япония экспортировала сакэ на 45,9 млрд йен: наибольшие объёмы поставлены в Китай, поставки во Францию и Южную Корею достигли рекордных показателей

В мире растёт интерес к культуре производства и употребления японского сакэ, и в декабре 2024 года «традиционное производство сакэ» было внесено в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Число иностранных туристов, посещающих Японию, достигло рекордного уровня в 2025 году, что создало благоприятные условия для знакомства людей со всего мира с японским сакэ.

Китай лидирует по стоимости импорта, а Соединённые Штаты – по объёмам

Согласно отчёту Японской ассоциации производителей саке и сётю, по оценкам, экспорт сакэ в 2025 году увеличился на 5,5% в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом и составил 45,88 млрд йен, а по объёму – на 8,0% до 33 500 килолитров. Несмотря на влияние дополнительных пошлин, введённых Соединёнными Штатами, как стоимость, так и объём растут второй год подряд.

Среди стран и регионов, импортирующих сакэ, Китай лидировал по стоимости, экспорт в Китай увеличился на 13,9% в годовом исчислении до 13,3 млрд йен. На втором месте оказались США, где экспорт сократился на 3,5% до 11 млрд йен. По объёмам, наоборот, США лидируют по импорту с объёмом в 7720 килолитров,хотя этот показатель и сократился на 3,5%, а Китай увеличил импорт сакэ на 25,1% до 6660 килолитров.

Южная Корея, демонстрирующая в последние годы высокие показатели импорта сакэ, достигла нового рекордного уровня в стоимостном выражении, приблизившись к Гонконгу, занимающему третье место. Также был зафиксирован рекордный показатель и объема экспорта в Южную Корею. Канада и Франция также зафиксировали рекордные показатели как в стоимостном, так и в количественном выражении. Во Франции сакэ, по-видимому, всё чаще подают в дорогих ресторанах изысканной кухни для состоятельных людей. Количество стран-импортёров достигло рекордного уровня – 81 страна и регион, что свидетельствует о стабильном росте.

В Гонконге и Сингапуре покупают дорогое сакэ

Средняя экспортная стоимость литра составила 1368 йен, что в 1,8 раза выше, чем десять лет назад (771 йена). Тенденция к относительно высоким ценам на сакэ, определяющая ситуацию на мировом рынке, сохраняется: цены в Гонконге и Сингапуре, как и в прошлом году, превысили 2000 йен. Тем временем в Китае сакэ прочно закрепилось на рынке, выросли объёмы импорта, что привело к снижению цен с 2193 йен в прошлом году до 1998 йен в прошлом году.

По данным Японской национальной туристической организации, в 2025 году число иностранных туристов в Японии превысило рекордный уровень в 42,68 миллиона человек. Расходы на въездной туризм также достигли рекордного уровня в 9,5 триллиона йен. Предполагается, что туристы смогут познакомиться с японской культурой сакэ, дегустируя сакэ и посещая заводы сакэ во время своего пребывания, что в будущем приведёт к дальнейшему увеличению экспорта.

Ассоциация производителей сакэ и сётю Японии заявляет, что в Европе и США, где широко распространена винная культура, рекомендации для сомелье по сочетаемости напитков уже начинают приносить результаты. В дальнейшем они планируют развивать рынок сакэ, используя социальные сети в китайскоязычных странах, где наблюдается большое количество иностранных туристов, а также культивируя и создавая рынки в странах Юго-Восточной Азии, где ожидается экономический и демографический рост, с учётом правовых норм и деловой практики. Кроме того, в Латинской Америке они планируют сотрудничать с ассоциациями сомелье в каждой стране для развития человеческих ресурсов и продвижения сакэ.

Материалы

Японская ассоциация производителей сакэ и сётю: Показателиэкспорта саке в 2025 году

Фотография к заголовку: ФотоAC

