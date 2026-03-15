Криминальная ситуация в 2025 году: количество уголовных преступлений превысило уровень, существовавший до пандемии, серьёзный ущерб наносят мошенничества

Согласно Отчёту о ситуации с преступностью за 2023 год, опубликованному Национальным полицейским агентством, количество выявленных уголовных преступлений увеличилось на 4,9% по сравнению с предыдущим годом до 774 142, превысив уровень, существовавший до пандемии.

Число зарегистрированных уголовных преступлений достигло пика в 2,85 миллиона в 2002 году и с тех пор снижалось, но в 2022 году оно начало расти впервые за 20 лет и с тех пор продолжает расти четыре года подряд. Количество краж, на которые приходится почти 70% от общего числа преступлений, увеличилось на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, а преступления, связанные с обманом – на 25%, среди них мошенничества – на 26%. Также наблюдался рост на 9,4% преступлений, связанных с общественной моралью, таких как азартные игры, непристойные действия без согласия партнёра, публичное непристойное поведение и нарушения Закона о наказании за съёмку сексуальных действий и т. д.

Было зарегистрировано 15 086 случаев тяжких преступлений, таких как убийства, грабежи, поджоги, принуждение к половому акту, непристойные посягательства, похищение людей и торговля людьми, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. Число убийств и грабежей незначительно увеличилось и составило 976 и 1428 соответственно. Рост числа половых сношений без согласия (4177 случаев) и непристойных действий без согласия (7193 случая) обусловлен пересмотром положений Уголовного кодекса в 2023 году.

Ущерб от мошенничеств, совершаемых мобильными преступными группами токурю

По оценкам, в 2025 году ущерб от мошенничества достиг 402,9 миллиарда йен, что на 31,1% больше, чем в предыдущем году. Сумма ущерба на одного пострадавшего также растёт.

Среди них количество зарегистрированных случаев особых видов мошенничества увеличилось на 31,9% до 27 758, а сумма ущерба выросла на 96,8% до 141,4 млрд йен, что является рекордными показателями. По видам мошенничества резко возросло число случаев мошенничества, когда преступник по телефону выдаёт себя за родственника жертвы и т. п., которых было зарегистрировано 14 393 (7641 случай в предыдущем году, рост на 113,2%), а сумма ущерба достигла приблизительно 112,1 млрд йен (приблизительно 66,3 млрд йен в предыдущем году, рост на 144,5%). Кроме того, продолжает расти количество зарегистрированных случаев и сумма ущерба от инвестиционного мошенничества и «романтического» мошенничества с использованием социальных сетей.

В отношении инвестиционного и «романтического» мошенничества с использованием социальных сетей Национальное полицейское агентство заявляет: «В действительности организованные преступные группы и анонимные мобильные преступные группы (токурю), стоящие за этими преступлениями, совершают их организованно, с целью разделения преступлений и обеспечения их анонимности».

Материалы

Национальное полицейское агентство: Информация о преступности в 2025 году (на японском языке)

Фотография к заголовку: Совместные учения по реагированию на ядерный, биологический и химический терроризм, проведенные столичным управлением полиции и другими организациями в преддверии 30-й годовщины атаки с применением зарина в токийском метро. Сотрудники криминалистической службы столичного управления полиции собирают улики внутри поезда в районе Кото, Токио, 13 марта 2025 г. (© Jiji)

