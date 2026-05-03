Работа мечты у японских первоклассников в 2026 году: на первых местах – профессии кондитера и полицейского

Работа мечты у японских первоклассников в 2026 году: на первых местах – профессии кондитера и полицейскогоОбщество
Компания «Курарэ» опросила 4000 детей, которые поступили в начальную школу в апреле. При общем подсчёте результатов у мальчиков и девочек лидировала профессия кондитера или пекаря (12,2%). Пять самых популярных вариантов остались теми же, что и в опросе предыдущего года. Ответ «Пожарные или спасательные силы» занял четвертое место, получив поддержку как мальчиков, так и девочек, и сократил отставание от варианта «Спортсмен», занявшего третье место с результатом 6,7%, отстав всего на 0,1 балла. По сравнению с опросом, проведенным 20 лет назад (2006 год), наблюдается растущий интерес к профессиям, которые защищают людей и сообщества.
Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники (мальчики и девочки)
|2026
|2006 (20 лет назад)
|1
|Кондитер или пекарь
|Спортсмен
|2
|Офицер полиции
|Кондитер или пекарь
|3
|Спортсмен
|Флорист
|4
|Пожарные или спасательные силы
|Медсестра
|5
|Артисты, певцы, модели
|Учитель
|6
|Водитель или машинист
|Артисты, певцы, модели
|7
|Врач
|Офицер полиции
|8
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
|Водитель или машинист
|9
|Воспитатель детсада
|Врач
|10
|Мороженщик
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
Источник: «Курарэ»
При рассмотрении раздельно по полу у девочек в течение 28 лет подряд с момента начала опроса на первом месте профессия кондитера или пекаря, в этот раз она набрала 21,2%. «Офицер полиции» в рейтинге у девочек уже 12 лет входит в первую десятку и оказалась на пятом месте, авпервые достигли 12-го места, что указывает на привлекательность среди девочек профессий, связанных с помощью людям.
У мальчиков работа в полиции (15,6%) второй год подряд оказалась на первом месте, далее следуют варианты «Спортсмен» (12,3%) и «Пожарные и спасательные силы» (10,8%). Двадцать лет назад самым популярным ответом было «Спортсмен» (31,8%), но в последние годы сформировалась устойчивая тройка лидеров, в которую вошли пожарные и спасатели.
Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассницы
|2026
|2006 (20 лет назад)
|1
|Кондитер или пекарь
|Кондитер или пекарь
|2
|Артистка, певица, модель
|Флорист
|3
|Продавец мороженого
|Медсестра
|4
|Воспитательница детсада
|Учитель
|5
|Офицер полиции
|Артистка, певица, модель
|6
|Врач
|Воспитательница детсада
|7
|Учитель
|Спортсменка
|8
|Медсестра
|Врач
|9
|Флорист
|Парикмахер
|10
|Парикмахер
|Частный предприниматель
Источник: «Курарэ»
Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники
|2026
|2006 (20 лет назад)
|1
|Офицер полиции
|Спортсмен
|2
|Спортсмен
|Водитель или машинист
|3
|Пожарные или спасательные силы
|Офицер полиции
|4
|Водитель или машинист
|Пожарные или спасательные силы
|5
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
|Плотник или ремесленник
|6
|Учёный
|Кондитер или пекарь
|7
|Ютьюбер
|Учёный
|8
|Кондитер или пекарь
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
|9
|Врач
|Врач
|10
|Плотник или ремесленник
|Пилот
Источник: «Курарэ»
Одновременно проводился опрос среди родителей о том, какую профессию они хотели бы для своего ребёнка. Для девочек на первом месте оказался ответ «госслужащая» (12,3%), Второе место заняла профессия медсестры (10,8%), четвёртое – врача (6,6%), на пятом – медработники (6,4%), а на восьмом месте оказалась профессия фармацевта (4,6%), то есть популярностью пользуются профессии, приносящие пользу здоровью людей.
Самым популярным вариантом ответа родителей мальчиков стал «государственный служащий» (17,5%), за ним следует «сотрудник компании» (10,5%), который остаётся на втором месте уже шестой год подряд. Результаты показывают, что родители стремятся к стабильности для своих детей.
Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассниц
|2026
|2006 (20 лет назад)
|1
|Госслужащая
|Медсестра
|2
|Медсестра
|Госслужащая
|3
|Офисная работница
|Учительница
|4
|Врач
|Воспитательница детсада
|5
|Сфера здравоохранения
|Врач
|6
|Конкретная профессия
|Фармацевт
|7
|Кондитер или пекарь
|Офисная работница
|8
|Фармацевта
|Артистка, певица, модель
|9
|Учитель
|Кондитер или пекарь
|10
|Воспитательница детсада
|Бортпроводница
Источник: «Курарэ»
Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассников
|2026
|2006 (20 лет назад)
|1
|Госслужащий
|Госслужащий
|2
|Офисный работник
|Спортсмен
|3
|Спортсмен
|Врач
|4
|Пожарные или спасательные силы
|Офисный работник
|5
|Врач
|Инженер
|6
|Офицер полиции
|Пилот
|7
|Инженер
|Плотник или ремесленник
|8
|Учёный
|Пожарные или спасательные силы
|9
|Конкретная профессия
|Учитель
|10
|Водитель или машинист
|Учёный
Источник: «Курарэ»
Материалы
- «Курарэ»: «Исследование 2026 года: профессии, которыми в будущем хотят заниматься нынешние первоклассники – выбор детей и их родителей» (на японском языке)
