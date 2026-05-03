Работа мечты у японских первоклассников в 2026 году: на первых местах – профессии кондитера и полицейского

Кем хотят стать в будущем японские первоклассники? В 2026 году компания «Курарэ» вновь провела опрос детей, поступающих в начальную школу. Многие дети хотят стать кондитерами или полицейскими, тогда как родители хотят для них стабильности на посту государственных служащих.

Компания «Курарэ» опросила 4000 детей, которые поступили в начальную школу в апреле. При общем подсчёте результатов у мальчиков и девочек лидировала профессия кондитера или пекаря (12,2%). Пять самых популярных вариантов остались теми же, что и в опросе предыдущего года. Ответ «Пожарные или спасательные силы» занял четвертое место, получив поддержку как мальчиков, так и девочек, и сократил отставание от варианта «Спортсмен», занявшего третье место с результатом 6,7%, отстав всего на 0,1 балла. По сравнению с опросом, проведенным 20 лет назад (2006 год), наблюдается растущий интерес к профессиям, которые защищают людей и сообщества.

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники (мальчики и девочки)

2026 2006 (20 лет назад) 1 Кондитер или пекарь Спортсмен 2 Офицер полиции Кондитер или пекарь 3 Спортсмен Флорист 4 Пожарные или спасательные силы Медсестра 5 Артисты, певцы, модели Учитель 6 Водитель или машинист Артисты, певцы, модели 7 Врач Офицер полиции 8 ТВ / Озвучивание аниме-персонажей Водитель или машинист 9 Воспитатель детсада Врач 10 Мороженщик ТВ / Озвучивание аниме-персонажей

Источник: «Курарэ»

При рассмотрении раздельно по полу у девочек в течение 28 лет подряд с момента начала опроса на первом месте профессия кондитера или пекаря, в этот раз она набрала 21,2%. «Офицер полиции» в рейтинге у девочек уже 12 лет входит в первую десятку и оказалась на пятом месте, авпервые достигли 12-го места, что указывает на привлекательность среди девочек профессий, связанных с помощью людям.

У мальчиков работа в полиции (15,6%) второй год подряд оказалась на первом месте, далее следуют варианты «Спортсмен» (12,3%) и «Пожарные и спасательные силы» (10,8%). Двадцать лет назад самым популярным ответом было «Спортсмен» (31,8%), но в последние годы сформировалась устойчивая тройка лидеров, в которую вошли пожарные и спасатели.

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассницы

2026 2006 (20 лет назад) 1 Кондитер или пекарь Кондитер или пекарь 2 Артистка, певица, модель Флорист 3 Продавец мороженого Медсестра 4 Воспитательница детсада Учитель 5 Офицер полиции Артистка, певица, модель 6 Врач Воспитательница детсада 7 Учитель Спортсменка 8 Медсестра Врач 9 Флорист Парикмахер 10 Парикмахер Частный предприниматель

Источник: «Курарэ»

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники

2026 2006 (20 лет назад) 1 Офицер полиции Спортсмен 2 Спортсмен Водитель или машинист 3 Пожарные или спасательные силы Офицер полиции 4 Водитель или машинист Пожарные или спасательные силы 5 ТВ / Озвучивание аниме-персонажей Плотник или ремесленник 6 Учёный Кондитер или пекарь 7 Ютьюбер Учёный 8 Кондитер или пекарь ТВ / Озвучивание аниме-персонажей 9 Врач Врач 10 Плотник или ремесленник Пилот

Источник: «Курарэ»

Одновременно проводился опрос среди родителей о том, какую профессию они хотели бы для своего ребёнка. Для девочек на первом месте оказался ответ «госслужащая» (12,3%), Второе место заняла профессия медсестры (10,8%), четвёртое – врача (6,6%), на пятом – медработники (6,4%), а на восьмом месте оказалась профессия фармацевта (4,6%), то есть популярностью пользуются профессии, приносящие пользу здоровью людей.

Самым популярным вариантом ответа родителей мальчиков стал «государственный служащий» (17,5%), за ним следует «сотрудник компании» (10,5%), который остаётся на втором месте уже шестой год подряд. Результаты показывают, что родители стремятся к стабильности для своих детей.

Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассниц

2026 2006 (20 лет назад) 1 Госслужащая Медсестра 2 Медсестра Госслужащая 3 Офисная работница Учительница 4 Врач Воспитательница детсада 5 Сфера здравоохранения Врач 6 Конкретная профессия Фармацевт 7 Кондитер или пекарь Офисная работница 8 Фармацевта Артистка, певица, модель 9 Учитель Кондитер или пекарь 10 Воспитательница детсада Бортпроводница

Источник: «Курарэ»

Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассников

2026 2006 (20 лет назад) 1 Госслужащий Госслужащий 2 Офисный работник Спортсмен 3 Спортсмен Врач 4 Пожарные или спасательные силы Офисный работник 5 Врач Инженер 6 Офицер полиции Пилот 7 Инженер Плотник или ремесленник 8 Учёный Пожарные или спасательные силы 9 Конкретная профессия Учитель 10 Водитель или машинист Учёный

Источник: «Курарэ»

