Японское метеорологическое агентство будет обозначать дни с температурой выше 40 градусов Цельсия как «дни экстремальной жары»: принимайте меры против тепловых ударов

Вновь наступает тёплое время года, и уже ощущается приближение лета. Стоит подготовиться к сильной жаре и периодам экстремальных температур, приняв меры предосторожности против тепловых ударов и летней усталости.

Температура выше 40 градусов Цельсия наблюдается всё чаще

17 апреля Японское метеорологическое агентство объявило, что дни с максимальной температурой 40 градусов Цельсия и выше будут официально называться «днями экстремальной жары» (酷暑日, кокусёби). Агентство представило 13 вариантов названий на своем веб-сайте и провело опрос с конца февраля по конец марта. Название «день экстремальной жары» получило 202 954 голоса, что более чем в три раза превышает 65 896 голосов за название «день сверхсильной жары» (超猛暑日, тё:мо:сёби), занявшее второе место.

Термин «день экстремальной жары» используется Японской метеорологической ассоциацией независимо с 2022 года, и одной из причин его выбора стала его привычность. В разделе с вариантами ответов также предлагались такие термины, как «палящий день», «чрезвычайно жаркий день», «опасно жаркий день» и «день самоизоляции».

Названия жарких дней, основанные на максимальной температуре.

Более 40 градусов День экстремальной жары (酷暑日, кокусёби) 35 градусов или выше Очень жаркий день (猛暑日, мо:сёби) 30 градусов или выше День разгара лета (真夏日, манацуби) 25 градусов или выше Летний день (夏日, нацуби)

Прим.: Японская метеорологическая ассоциация использует термин «день экстремальной жары» с 2022 года. Японское метеорологическое агентство приняло решение об использовании этого термина в 2026 году

Из-за высоких температур по всей стране в этом году во многих местах цветение сакуры началось примерно на семь-десять дней раньше средних дат. 11 апреля в районе Суруга города Сидзуока была зафиксирована температура 30,3 градуса Цельсия, что ознаменовало первый «день разгара лета» в этом году на острове Хонсю.

Анализируя динамику средних апрельских температур в Токио с 1876 года, мы видим постепенную тенденцию к росту. До 1980-х годов в апреле было всего один или два дня с температурой, близкой к летней (максимальная температура 25 градусов Цельсия или выше), но в последние годы это число резко возросло.

Согласно трёхмесячному прогнозу, опубликованному Японским метеорологическим агентством 24 марта, глобальная температура атмосферы будет выше среднего уровня из-за последствий глобального потепления, что приведёт к повышению температуры в Японии с апреля по июнь. Летом 2025 года в городе Исэсаки в префектуре Гумма 5 августа была зафиксирована рекордная температура 41,8 градуса Цельсия. Этим летом также ожидается, что средняя температура по всей стране будет выше нормы, и агентство призывает людей подготовиться к чрезвычайно жарким дням.

