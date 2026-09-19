В 2025 году в Японии около 43 000 человек совершили самоповреждение или попытки самоубийства: чаще женщины, наиболее распространённый способ – передозировка рецептурными лекарственными препаратами

Наблюдается рост числа людей, которых госпитализируют после самоповреждения или попыток самоубийства. Возможно, причиной становится какой-то травмирующий опыт.

В среднем ежедневно в больницы доставляют 120 человек, причинивших себе вред

Фонд Центр содействия предотвращению самоубийств проанализировал случаи самоповреждения и попыток самоубийства (включая случаи со смертельным исходом) на основе данных об экстренной транспортировке, предоставленных Агентством пожарной охраны и ликвидации последствий стихийных бедствий Министерства внутренних дел и коммуникаций. В 2025 году по всей стране в больницы были доставлены 43 631 человек в связи с самоповреждением. В среднем это составляет 120 человек в день. Количество экстренных транспортировок растёт с 2019 года.

Анализ данных за период с 2016 по 2024 год показывает рост среди молодых поколений до 39 лет, при этом среди лиц моложе 19 лет за тот же период наблюдался 2,6-кратный рост. Этот рост более выражен среди женщин, чем среди мужчин.

Центр также расследовал случаи, поступившие из центров неотложной медицинской помощи по всей стране. В период с декабря 2022 года по декабрь 2025 года в центры неотложной медицинской помощи по всей стране было доставлено 9168 людей в связи с самоповреждением и попытками самоубийства. На долю женщин приходилось 64,8% этих случаев, а по возрастным группам наибольшую долю составляли женщины в возрасте от 20 до 29 лет – 27,9%.

Наиболее распространённым методом самоповреждения была передозировка лекарствами, на которую приходилось 59,5% случаев. Примерно 80% пострадавших использовали рецептурные препараты, но представители молодого поколения чаще употребляли безрецептурные лекарства.

Всего было зарегистрировано 750 случаев среди учащихся начальной, средней и старшей школы, распределение по категориям следующее: 20 случаев среди учащихся начальной школы, 246 среди учащихся средней школы и 484 среди учащихся старшей школы. Почти 80% пострадавших были женского пола. Наиболее распространённым способом была передозировка лекарствами (521 случай), за которым следовали прыжки с высоты (143 случая). С 2025 года среди причин проблемы, связанные со школой, составляли приблизительно 40%, а проблемы, связанные с семьёй, – приблизительно 30%.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, частой причиной самоубийства является безысходность, и это социальная проблема, которую мы можем решить. Оно осуществляет комплексные меры по предотвращению самоубийств. На странице Mamorouyo Kokoro (на японском языке) представлена ​​простая и понятная информация о контактах в социальных сетях, таких как LINE, где вы можете обсудить по телефону обсудить свои проблемы, и описаны меры профилактики самоубийств.

На сайте Агентства по делам детей и семьи есть раздел «Найти консультационный центр», где дети могут сами связаться со службами поддержки и рассказать о своих проблемах.

Материалы

Центр содействия предотвращению самоубийств, оказывающий поддержку в спасении жизней: Обзор случаев экстренной транспортировки пациентов в связи с причинением себе вреда (на японском языке)

Обзор случаев экстренной транспортировки пациентов в связи с причинением себе вреда (на японском языке) Центр содействия предотвращению самоубийств, оказывающий поддержку в спасении жизней: Реестр случаев членовредительства и попыток самоубийства (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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