Японская актриса Канда Саяка погибла в возрасте 35 лет
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Токио, 19 декабря (Jiji Press). Японская актриса и певица Канда Саяка умерла в возрасте 35 лет после падения с верхнего этажа здания отеля в Саппоро, столице самой северной префектуры Японии, Хоккайдо, как сообщило руководство её агентства и другие источники.
Она была найдена лежащей и истекающей кровью в отеле около 12:55 18 декабря и после того, как её доставили в больницу, засвидетельствовали смерть.
Полицейское управление префектуры Хоккайдо изучает возможность самоубийства.
Канда, дочь актёра Канда Масаки и певицы Мацуда Сэйко, начала заниматься шоу-бизнесом в 2001 году. Она была известна тем, что озвучила Анну в дублированной японской версии мультфильма Диснея «Холодное сердце».
18 декабря Канда должна была исполнить главную роль в мюзикле в Саппоро.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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