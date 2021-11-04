Правительственный отчёт показывает всплески количества суицидов после самоубийств знаменитостей
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Токио, 2 ноября (Jiji Press). Количество самоубийств в Японии резко возрастало после самоубийств двух японских знаменитостей в 2020 году, как было показано в официальном документе правительства.
В «белой книге» упоминается так называемый «эффект Вертера», при котором после того, как люди узнают о сообщениях в СМИ о самоубийствах, растёт количество суицидов.
В документе говорится, что всплески самоубийств были «одной из характеристик» таких смертей во второй половине 2020 года.
В документе анализируется количество случаев суицида за две недели после смерти знаменитостей, актёра и актрисы, зарегистрированных 18 июля и 27 сентября 2020 года соответственно.
Число самоубийств как мужчин, так и женщин резко выросло за две недели после публикации информации, при этом значительно увеличилось число самоубийств среди женщин.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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