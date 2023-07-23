24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Тайсё (Большая жара) – самое жаркое время года. В школах начинаются летние каникулы, некоторые люди спасаются от жары у моря или в горах, а фермеры заняты прополкой и кошением травы.

Тайсё (Большая жара) – так называется сезон старого солнечного календаря, который приходится на самое жаркое время года. По современному календарю он начинается примерно 23 июля. На большей части территории Японии пик жары наступает в начале августа. Новости предупреждают о «днях экстремальной жары», когда температура поднимается выше 35°C, и «тропических ночах», когда температура не опускается ниже 25°C.

В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 23 июля по 7 августа.

Сётю-мимаи

Это летние поздравительные открытки, которые люди отправляют тем, с кем видятся редко, или своим благодетелям, перед которыми они чувствуют себя обязанными – например, учителям. Сётю-мимаи традиционно отправляют между сезоном Сёсё (Малая жара) и официальным началом осени (примерно 8 августа). Поздравительные открытки, отправленные позже, называются дзансё-мимаи – сётю обозначает «разгар лета», а дзансё – «остаточная жара».

Праздник фейерверков на реке Сумида (последняя суббота июля)

Это старейший праздник фейерверков в Японии. В 1734 году, после Великого голода 1733 года Токугава Ёсимунэ устроил фейерверк в рамках праздника Суйдзин, синтоистского бога воды, чтобы помолиться об упокоении мёртвых. Фейерверки отмечали начало лодочного сезона на реке Рёгоку (ныне Сумида), и считалось, что звук взрывов и дым отгоняют мстительных призраков и успокаивают духов. Лучший, хотя и дорогой способ беспрепятственно полюбоваться видами на фейерверк – арендовать прогулочную лодку-ресторан якатабунэ.



Якатабунэ и праздник фейерверков на реке Сумида (© Pixta)

Жуки-носороги и жуки-олени

Эти насекомые, которые появляются летом, очень популярны среди детей и тех, кто молод душой. Самцы жуков-носорогов имеют длинные рога на голове и на теле, а благодаря японскому названию кабутомуси, «жуки в шлемах», они ассоциируются с одетыми в доспехи воинами древности. Жуки-олени по-японски называются кувагатамуси, «жуки с кувагата» из-за их огромных рогов; пластины кувагата – декоративные элементы шлема, делающие его более внушительным. Жуки используют эти выступы в боях с другими самцами.



Жуки-носороги (слева) и жук-олень (© Pixta)



Шлем (кабуто) традиционного доспеха, из-за которого жук-носорог получил своё название; на передней части закреплены возвышающиеся над ним пластины кувагата (© Pixta)

Утимидзу

Утимидзу – разбрызгивание воды для смягчения жары. Эта практика является традиционной бытовой уловкой, восходящей к периоду Эдо (1603-1868). Испарение воды, которую разбрызгивают на закате, помогает снизить температуру вокруг, хотя это лучше работает на почве, чем на асфальте. В последние годы утимидзу привлекло общественное внимание как экологически чистый японский обычай.



Утимидзу (© Pixta)

Веера утива и сэнсу

Плоские утива (жёсткие веера) и сэнсу (складные веера) создают прохладный воздушный поток, спасающий от летней жары. Это незаменимые аксессуары, используемые во время летних праздников и танцев бон-одори. Утива имеет более долгую историю – считается, что они были завезены из Китая в период Асука (593-710). В период Хэйан (794-1185) их модифицировали, придумав складные сэнсу, которые удобнее носить при себе. Утива обычно используют вместе с тонкой летней одеждой юката, тогда как сэнсу чаще носят, когда надевают более формальные кимоно – фурисодэ (с длинными рукавами) и т. п. В последние годы стали популярны портативные электрические вентиляторы, выполняющие ту же функцию.



Утива (слева) и сэнсу (справа) (© Pixta)

Праздник Тэндзин в Осаке (25 июля)

Это один из трёх важнейших праздников в Японии наряду с праздниками Канда в Токио и Гион в Киото. Этот праздник уже около 1000 лет проводится в святилище Тэммангу, где почитается придворный и поэт Сугавара-но Митидзанэ. Во время праздника молятся о росте и процветании Осаки, а также о защите от зла. Одни священные паланкины устанавливаются на лодках, а с другими устраивают шествие по центральным районам Осаки. По реке Окава в Осаке проплывает около 100 лодок со святынями, в которых обитают различные божественные духи. На лодках проводят специальные церемонии, а также запускают фейерверки в честь богов.



Плавающие святыни на празднике Тэндзин (© Pixta)

Три великих праздника Тохоку

Праздники Хиросаки Нэпута (примерно 1-7 августа) и Нэбута (2-7 августа) в префектуре Аомори

Праздник Хиросаки Нэпута считается важным нематериальным достоянием народной культуры. Говорят, что этот праздник возник из практики пускания по воде вотивных предметов, на которые переносили ритуальную нечистоту и таким образом в ходе этого обряда очищения от неё избавлялись. Праздник Нэбута в Аомори также проводится для предотвращения бедствий и молитв о хорошем здоровье.



2 августа 2022 года после трёхлетнего перерыва вновь проводился праздник Аомори Нэбута (© Jiji)

Праздник Акита Канто (3-6 августа)

Праздник Акита Канто проводится как обряд очищения и молитвы о богатом урожае. По улицам несут огромные конструкции из 46 фонарей, закреплённых на шестах, и участники демонстрируют своё умение нести их на ладонях, на лбу, на плечах или бёдрах. Праздник является важным нематериальным достоянием народной культуры



Праздник Акита Канто в городе Акита, префектура Акита (©Jiji)

Праздник Танабата в городе Сэндай префектуры Мияги (6-8 августа)

Этот праздник восходит к временам Датэ Масамунэ, который основал княжество Сэндай. Праздник Танабата здесь проводится в августе, на месяц позже, чем в других регионах, с учётом старого лунного календаря.



Праздник Танабата в городе Сэндай (© Pixta)

День памяти Хиросимы (6 августа)

Атомная бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа 1945 года, незадолго до окончания Второй мировой войны. Теперь День Хиросимы – это день памяти всех, кто погиб в результате бомбардировок, и молитвы за мир во всем мире. На Мемориальной церемонии мира, проводимой в городе Хиросима, в 8:15 утра, отмечая время, когда была сброшена бомба, звонит Колокол мира и по всему городу звучат сирены. В течение одной минуты люди отдают дань уважения жертвам бомбардировки и молятся о достижении прочного мира во всем мире. Япония также отмечает бомбардировку Нагасаки 9 августа.



Мемориальный парк мира в Хиросиме (© Pixta)

Сэмисигурэ (ливень цикад)

Явление, когда цикады (сэми) одновременно разражаются песней, поэтически описывают как сигурэ, «ливень». Этот термин является сезонным словом, обозначающим лето в поэзии хайку и в других областях культуры. Поют только самцы, это их брачный призыв. В восточной части Японии больше распространены абурадзэми и мимминдзэми, тогда как кумадзэми чаще встречаются в западных регионах страны. У каждого вида цикад – своя особая брачная песня.

Юдати

Летом поздними вечерами нередко льют ливни, которые называют юдати. В последние годы также участились локальные внезапные сильные дожди, известные в Японии как «партизанские ливни». Метеорологическое агентство Японии использует оба термина, поскольку считает это двумя разными явлениями. В последние несколько десятилетий в Японии участились катастрофические проливные дожди.



Утагава Хиросигэ, «Внезапный ливень в Оохаси и Атакэ» (Оохаси атакэ-но юдати), 1857, серия «Сто знаменитых видов Эдо»

Прохладные террасы в Киото (1 мая – 30 сентября)

В летний период рестораны на западном берегу реки Камо в Киото над поверхностью воды строят деревянные настилы норёюка, устраивая для посетителей прохладное место для наслаждения едой и напитками. Этот обычай в Киото был распространён со времён периода Эдо (1603-1868).

В местности Кибунэ в районе Сакё на севере Киото есть похожие настилы кавадоко, расположенные прямо над водой. В летнюю жару в этом районе на 10 градусов прохладнее, чем в центре Киото. Ветер и шум воды, бьющейся о скалы, позволяют лучше ощутить изысканный вкус блюд.



Норёюка на реке Камо (слева) и кавадоко в Кибунэ (© Pixta)

Гоя (горькая тыква)

Гоя (момордика харанция, горький огурец, китайская горькая тыква) богата витамином С, благодаря чему является очень полезной пищей для предотвращения усталости от жары. Гоя едят на Окинаве с древних времён. Гоя тямпуру – это вкусное жаркое окинавской кухни, оно готовится из гоя, тофу, свинины и яиц. Этот овощ также можно отварить и охладить, а затем подавать с соевым соусом со вкусом тунца-бонито, это блюдо называется охитаси. Гоя можно фаршировать мясом.



Гоя тямпуру (© Pixta)

В последние годы это вьющееся растение привлекло внимание своей способностью экономить электроэнергию – оно быстро растёт и даёт много крупных листьев. Его наряду с другими растениями используют как «зелёную занавеску», которую заранее выращивают за окнами, чтобы обеспечить тень летом. Обострение проблемы летнего дефицита электроэнергии побуждает всё больше людей выращивать такие зелёные шторы.



«Зелёная занавеска» из растений гоя (© Pixta)

Тоган (зимняя тыква)

Сезон сбора «зимней тыквы» тоган наступает летом, несмотря на название, которое на самом деле связано с тем, что при бережном хранении в прохладном тёмном месте этот овощ может храниться до зимы. Он упоминается в книге «Японские названия лекарственных растений» (Хондзо вамё), составленной в период Хэйан (794-1192). Освежающий вкус и нефритово-зелёный цвет овоща прекрасно подходят для летних рагу и супов.​



Тоган (слева) и суп из тоган (© Pixta)

Эдамамэ

Слово эдамамэ, обозначающее зелёные соевые бобы, распространилось и за пределами Японии, как слова «суси» и «рамэн». В последнее время всё большее внимание привлекают местные разновидности, такие как дадатямамэ из Цуруока в префектуре Ямагата, тямамэ из Ниигаты и тамба куродайдзу, чёрные соевые бобы из региона Тамба в современных префектурах Киото и Хёго. Эти и другие местные сорта станут желанным дополнением к летним блюдам.



Эдамамэ и пиво (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Поле подсолнухов в Фудзими, префектура Нагано (© Pixta)