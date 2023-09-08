24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Хакуро (Белые росы)

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

В сезон Хакуро погода постепенно становится более осенней. По утрам содержащаяся в воздухе влага осаждается и образует мелкую росу, которая выглядит белой.

Сезон старого солнечного календаря Хакуро, «Белые росы», получил своё название оттого, что растущая разница дневных и ночных температур приводит к образованию росы. Хотя ещё продолжаются жаркие дни, наблюдаются признаки приближения осени.

Традиционное японское название девятого лунного месяца – нагацуки («долгие луны»). Хотя ночи и до того постепенно удлиняются после летнего солнцестояния, с этого времени они уже кажутся ощутимо длиннее.

В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 8 по 22 сентября.

Праздник хризантем (9 сентября)

Тёё-но-сэкку, известный как Праздник хризантем, первоначально отмечали в девятый день девятого лунного месяца, но сейчас он отмечается 9 сентября. Это один из пяти ключевых ежегодных японских праздников сэкку. Праздники сэкку отражают китайскую натурфилософию, согласно которой всё сущее состоит из двух противоположных и взаимодополняющих начал инь и ян. В этой философии нечётные числа считаются благоприятными, положительными, исполненными энергии ян, тогда как чётные числа – неблагоприятные, отрицательные, воплощающие энергию инь. Первоначальная дата празднования Тёё-но-сэкку по современному календарю приходится на середину октября, как раз когда хризантемы находятся в полном цвету. В Китае бытовало поверье, что хризантемы оберегают от невзгод и помогают достичь долголетия. По этой причине в период Хэйан (794-1192) во время этого праздника при императорском дворе Японии хризантемы использовали для украшения, бросали лепестки в напитки и слагали стихи, молясь о защите от бедствий. Начиная с периода Эдо (1603-1868) на Тёё-но-сэкку ели рис, приготовленный с каштанами, и повсеместно стали употреблять сакэ с хризантемами.



Рис с каштанами (слева) и сакэ с хризантемами для праздника Тёё-но-сэкку (© Pixta)

День почитания старших (третий понедельник сентября)

День почитания старших – государственный праздник, который отмечают только в Японии. Это день для проявления уважения к пожилым людям и празднования долголетия. Он возник в результате мероприятия, проведенного Ассоциацией уважения к пожилым людям в посёлке Номадани (сейчас входит в пос. Така преф. Хёго), 15 сентября 1947 года. В 1966 году оно было признано на общенациональном уровне в качестве государственного праздника.

Анемона японская

Анемона японская (ветреница хубэйская) – растение родом из Китая. Иероглифы в названии цветка (秋明菊; сюмэйгику) значат «яркая осенняя хризантема», но на самом деле он относится к семейству Лютиковых. По-английски его обычно называют японским анемоном из-за внешнего сходства с этим цветком.



Японская анемона (© Pixta)

Ежегодный праздник святилища Цуругаока Хатимангу в Камакуре (14-16 сентября)

Святилище Цуругаока Хатимангу было построено в 1063 году, когда Минамото-но Ёриёси (988-1075) в местности Юигахама в Камакуре основал филиал святилища Ивасимидзу Хатимангу, расположенного в Киото. Его потомок Минамото-но Ёритомо, основатель сёгуната Камакура, позднее перенёс его на нынешнее место. Историческая хроника периода Камакура (1192-1333) «Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами) описывает происхождение ежегодного праздника Рэйтайсай в этом святилище. В 1187 году была проведена церемония Ходзёэ (Собрание освобождения живых существ), в ходе которой отловленных существ выпускали в природу (освобождают), чтобы обрести благую карму, и устроили ябусамэ (ритуал стрельбы из лука верхом на скаку). Таким образом, история праздника насчитывает более 800 лет. На мероприятии, которое сейчас проводится 16 сентября, лучники, одетые как самураи, скачут верхом и стреляют по мишеням, установленным на территории святилища. Считается, что этот ритуал помогал сплотить вооружённые силы.



Ябусамэ (ритуал стрельбы из лука на лошадях) на ежегодном празднике святилища Цуругаока Хатимангу в Камакуре (© Огасавара-рю)

Трясогузки

24 сезона солнечного календаря можно разделить на 72 микросезона (ко). Микросезон, начинающийся примерно 13 сентября, называется Сэкирей наку («Поют трясогузки»). Хотя бытует мнение, что трясогузки начинают щебетать осенью, на самом деле они поют в течение всего года. Их еще называют «камнеломками» из-за того, как они размахивают хвостом вверх и вниз, словно колотя землю. Согласно мифам, Идзанаги и Идзанами, мужское и женское божества, создавшие Японский архипелаг, научились производить потомство, подражая движениям трясогузок, и поэтому эта птица является символом продолжения рода.



Черноспинная трясогузка (© Pixta)

Комбу, ламинария

Считается, что японцы ели комбу (ламинарию) с периода Дзёмон (ок. 10 000-300 гг. до н. э.), и о ней есть упоминания в документах периода Нара (710-794). Это важный ингредиент бульона даси, который используется в японской кухне для придания вкуса умами. В 1908 году Икэда Кикунаэ, профессор Токийского императорского университета, обнаружил, что вкус умами придаёт содержащаяся в водорослях глутаминовая кислота. В Японии можно купить и природную, и культивированную комбу, и более 90% её добывают на Хоккайдо. Комбу собирают с лета по осень и сушат для хранения и перевозки.



Комбу (слева); сушёная комбу из магазина (© Pixta)

Баклажаны

Есть японская пословица, которая гласит: «Не корми невестку осенними баклажанами». Согласно одной версии, это предупреждение о возможном вреде для здоровья, но возможно и другое прочтение – враждебно настроенная свекровь не желает тратить зря такую ​​вкусную еду. Баклажан – универсальный овощ, который можно готовить на гриле, тушить, жарить или мариновать. Его используют во многих региональных блюдах, они бывают круглыми и длинными, а есть также мидзунасу, «водяные баклажаны», которые часто едят сырыми.



Жареные баклажаны (© Pixta)

Груши наси

Груши наси высоко ценятся в Китае, где их считают королём фруктов. Они популярны благодаря своей сочности, хрустящей текстуре и нежной сладости, эти груши считают хорошим средством предотвращения теплового истощения летом.



Груши наси (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси

Фотография к заголовку: Колосья риса, покрытые утренней росой (© Pixta)