24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Сё:кан (Малые холода)

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Сё:кан – так в старом солнечном японском календаре называется период между 6 и 19 января, когда усиливаются холода. Его также называют кан-но-ири, «начало холодов», когда зима уже ощущается по-настоящему.

Сезон старого солнечного календаря Сё:ка (Малые холода) начинается примерно 6 января по современному календарю. Месяц от Сё:кан до Риссюн (Начало весны) называется кан-но-ути, «период морозов». Некоторые люди в это время практикуют плавание в открытых бассейнах и другие укрепляющие занятия. В этот же период начинается приготовление ферментированных продуктов, таких как сакэ, мисо и соевый соус.

В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 6 по 19 января.

Нарциссы

Нарциссы известны как выносливые цветы, которые могут цвести даже в период снегопадов. Их также называют кинсэнка, «цветок, подобный золотой чашке для сакэ», из-за наличия жёлтой чашечки в центре цветка Нарциссы происходят из Северной Африки и Испании, и, возможно, попали в Японию в древности по Шёлковому пути. Согласно другой теории, луковицы этих цветов были выброшены морем на берег, поскольку в Японии в диком виде они растут недалеко от побережья. Впервые о нарциссах упоминают в период Муромати (1333-1568), а в период Адзути-Момояма (1568-1603) о них говорили как об изящных цветах. У нарциссов длительный сезон цветения, и некоторые зацветают даже в апреле.



Японские нарциссы (© Pixta)

Нанакуса-гаю (Каша из семи трав, 7 января)

Дзиндзицу, «День человека», является одним из пяти ключевых сезонных праздников в Японии и отмечается 7 января. В этот день принято есть кашу с «семью весенними травами», куда входят сэри, пастушья сумка, гогё, звездчатка, хотокэнодза, судзуна (репа) и судзусиро. К этому дню в магазинах продают наборы из семи трав. Рисовая каша с зеленью из семи трав также даёт возможность разгрузить пищеварительную систему после обильной еды и выпивки во время новогодних празднеств.



Травы (слева направо): хакобэра, надзуна (пастушья сумка), хотокэнодза, сэри, гогё, судзусиро (дайкон) и судзуна (репа); нанакуса-гаю (© Pixta)

Кагами-бираки, «Раскрывание зеркала» (11 января)​

Кагами моти, «зеркальные рисовые лепёшки», являются одним из традиционных японских новогодних украшений и подношением, предлагаемым новогодним богам. 11 января затвердевшие моти разбивают на куски, часто используя при этом деревянный молоток, готовят и едят с пожеланиями хорошего здоровья и предотвращения несчастий. Поскольку боги как бы вселяются в моти, их нельзя разрезать лезвием. Процесс разламывания рисовых лепёшек называется хираки, «раскрытие», что имеет благопожелательное значение. Кусочки таких моти используют для приготовления рисовых печений или добавляют в дзони, овощной суп с моти, или в сируко – сладкий суп, приготовленный из бобов адзуки. Считается, что кагами моти добавляют жизненных сил.



Слева – кагами моти и молоток; справа – сируко, сладкий суп из бобов адзуки с моти (© Pixta)

Тока Эбису, «Эбису десятого дня» (9-11 января)

Считается, что Эбису, один из cитифукудзин, «семи богов счастья», приносит удачу в коммерческом рыболовстве и других делах. С 9 января в храмах и святилищах, где почитают Эбису, проводится популярный трёхдневный праздник. Многие прихожане покупают украшения фукудзаса – «бамбук счастья», или декоративные грабли кумадэ, которыми украшают место, где ведут коммерческие дела.



Бога рыболовства и бизнеса Эбису изображают с удочкой и морским лещом (слева); праздничные украшения Тока Эбису (© Pixta)

Три самых известных святилища Эбису – это Нисиномия в префектуре Хёго, Имамия Эбису в Осаке и Эбису в Киото. В святилище Нисиномия есть обычай выбирать «мужчину счастья» во время открытия ворот Омотэдаймон в 6 часов утра 10 января. В момент открытия ворот ожидающие там люди все разом устремляются внутрь, и трое первых добежавших по 230-метровому маршруту до Хондэн, Главного павильона святилища, становятся «мужчинами счастья» этого года.



Около 6000 бегунов принимают участие в ежегодном забеге в святилище Нисиномия в префектуре Хёго, чтобы стать «мужчиной счастья» наступившего года (© Jiji)

Тондояки, или Донтояки (с 7 по 15 января)

В январе в храмах и святилищах проводится ритуальное сжигание «ограждающих верёвок» симэнава и других новогодних украшений из домов прихожан. Некоторые люди также приносят на сожжение свои первые в году надписи, сделанные во время какидзимэ, первого занятия каллиграфией в новом году. В разных регионах это мероприятие проводится в разные дни. Сжигание этих предметов как бы «отправляет» богов обратно на небеса и, по поверьям, помогает сохранить хорошее здоровье в течение года.



Донтояки (© Pixta)

Репа

Репа – одна из «семи весенних трав». Сейчас в Японии её называют словом кабу, но она имеет и древнее название судзуна, «колокольчик», из-за её формы. Репа упоминается в древнем мифолого-летописном своде «Анналы Японии» (Нихон сёки), и во всей Японии существуют разные сорта этого овоща. Огромную сёгоин кабу диаметром до 20 сантиметров маринуют и нарезают пластинками, это известное блюдо Киото сэммайдзукэ. Чем в более холодных условиях выращивают репу, тем слаще она на вкус. Её легко сварить, благодаря чему она входит в состав различных блюд набэмоно и жаркого.



Сёгоин кабу (слева), кабура-муси (варёная репа) (© Pixta)

«Весенние хризантемы» сюнгику

Сюнгику, «весенняя хризантема», является одним из основных ингредиентов горячих блюд набэмоно. В регионе Кансай эту зелень также называют кикуна. Она придаёт блюдам характерный аромат и горечь, листья растения содержат большое количество бета-каротина, который, как говорят, помогает улучшить состояние кожи и предотвращает простуду.



Сырая сюнгику (слева); сюнгику с кунжутным соусом (© Pixta)

Кинкан (кумкват)

Кумкват – это небольшие цитрусовые с тонкой кожицей, их можно есть целиком. Японское слово кинкан состоит из кин, «золото», с окончанием -кан по образцу слова микан, «мандарин». Около 70% японских кумкватов собирают в префектуре Миядзаки. Их кожица богата витамином С, и их можно хранить целиком в сахаре и употреблять для облегчения кашля. Их также варят с сахаром и готовят канрони. Полностью созревшие кумкваты имеют горько-сладкий вкус.



Гроздья кумкватов (слева), канрони (засахаренные кумкваты) (© Pixta)

Анко (рыба-удильщик)

Удильщик – глубоководная рыба, которая имеет довольно уродливый внешний вид, но является популярной зимней пищей в Японии. Эту рыбу разделывают на семь основных пищевых ингредиентов – плавники, кожу, жабры, печень, желудок, яичники и мясо. Считается, что в этой рыбе нет частей, которые выбрасывают – можно есть даже хвост, щёки и челюсти. Удильщик хорошо подходит для горячих блюд набэмоно, а печень придаёт блюдам интенсивный вкус.



Удильщик (слева), горячее блюдо из удильщика (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси

Фотография к заголовку: Лебеди прилетели на озеро (© Pixta)