Результаты конкурса на «слово года»: неожиданное слово-победитель в 2024 году

Японский язык в этом году

Издательство «Дзию кокуминся» объявило победителей ежегодного конкурса слов и фраз, которые лучше всего представляют этот год. В этот раз победило выражение «футэходо», связанное с названием популярного телесериала. Здесь мы представим 10 финалистов конкурса.

Широкий спектр слов, выражающих настроения года

2 декабря издательство «Дзию кокуминся» объявило выражение футэходо, связанное с популярным телесериалом, победителем конкурса на «слово года», 30 номинантов которого представили 5 ноября. Группа писателей, поэтов и других членов жюри выбрала слово-победитель и ещё девять финалистов года, представив лингвистический обзор духа времени в Японии в 2024 году.

Спорт и развлечения заняли в этом году, когда проводились Олимпийские и Паралимпийские игры, значительное место. Достижения Отани Сёхея в качестве отбивающего в команде Los Angeles Dodgers в этом сезоне, ставшего первым игроком в истории MLB, достигшим показателя «50 хоум-ранов, 50 украденных баз», отразились в выражении 50-50, в то время как бронзовые призёры Олимпийских игр по конному спорту и золотая медалистка по метанию копья среди женщин Китагути Харука дали соответственно выражения сёро дзяпан, «стареющая Япония», и дали shorō Japan — самоуничижительное описание их относительно преклонного возраста, и Мэйгэн га нокосэнакатта – сожаление о том, что спортсменка не смогла придумать запоминающуюся фразу по случаю победы

Многие члены жюри отметили, что 2024 год был не слишком вдохновляющим – лингвист Киндаити Хидэхо отметил, что ежедневный просмотр новостей мог ввергнуть человека в депрессию, а мангака и обозревательница Синсан Намэко (Икэмацу Эми) и комик Патрик Харлан коснулись других терминов из длинного списка номинантов, таких как токурю: и ховайто анкэн, связанными с вовлечением в преступные действия людей, отчаянно нуждающихся в деньгах в условиях упадка экономики.

Оцука Ёко, главный редактор «Основных сведений по современной терминологии» (Гэндай ё:го-но кисо тисики), ежегодного справочника по новейшим терминам, отметила, что общество в наши дни становится все более фрагментированным (как видно из термина кайвай, одного из финалистов, о которых сказано ниже). В этой связи, возможно, следует ожидать, что в будущем рейтинг будут возглавлять не несколько популярных слов с универсальным спектром значений, а ряд совершенно разных выражений, охватывающих весь спектр общества и языка и взятых из широкого спектра субкультур, а не из японской языковой культуры в целом.

Слово-победитнль 2024 года

ふてほど, Футэходо. Одним из главных хитов этого года в Японии стал драматический сериал «Неуместно выше допустимого» (Футэкисэцу ни мо ходо га ару), транслировавшийся на канале TBS. Сценарий написал Кудо Канкуро, в главных ролях снимались Абэ Садао и Каваи Юми в роли дочери персонажа Абэ. В этом сериале учитель физкультуры из 1986 года переносится во времени в 2024 год. Вместо того чтобы просто изобразить стандарты прошлого как отсталые или современную эпоху «пробуждения» как ошибочную, сериал стремится показать, что во все века ключ к взаимопониманию – это способность быть открытым друг другу.

Другие финалисты

裏金問題, Ураганэ мондай. «Проблема откатов» красной нитью проходила через всю внутреннюю политику года, вовлекая в скандал многих законодателей Либерально-демократической партии, поскольку было обнаружено, что они неверно отчитывались о пожертвованиях для партий, занимающихся сбором средств, и в результате коалиция ЛДП-Комэйто потеряла большинство на всеобщих выборах 27 октября.

界隈, Кайвай. Когда-то это слово означало «квартал» или «район», но среди молодёжи оно сейчас стало использоваться для обозначения людей, окружающих человека – например, друзей и других близких.

初老ジャパン, Сёро дзяпан. На Олимпиаде в Париже Япония завоевала бронзу в командном троеборье, это была первая японская медаль в этом конном спорте с 1932 года. Средний возраст четырёх членов команды составил 41,5 года, и они скромно называли себя сёро дзяпан, «стареющая Япония». Слово сёро, «начало старости», когда-то использовали в отношении людей, достигших 40 лет, но в современном японском языке оно уже относится к людям в возрасте около 60 лет.

新紙幣, Син сихэй. «Новые банкноты» выпущены в Японии впервые за 20 лет, они лучше защищены от подделок. Впрочем, в эпоху электронных платёжных систем они будут использоваться не настолько широко, как раньше.

Статьи по теме

50-50. Суперзвезда бейсбола Отани Сёхей из Los Angeles Dodgers за сезон 2024 года к 19 сентября сделал 50 хоумранов и украл 50 баз, став единственным членом «клуба 50-50» в истории Высшей лиги. 23 августа он стал шестым членом «клуба 40-40». Он закончил сезон с 54 четырьмя хоумранами и 59 украденными базами, прежде чем отправиться с Dodgers на победный матч Мировой серии против New York Yankees 31 октября.

Bling-bang-bang-born. Вдохновлённая хип-хопом японская музыкальная группа Creepy Nuts в этом году добилась большого успеха со своей поп-песней, которая стала заглавным треком для аниме-сериала Mashle: Magic and Muscles. Песня с таким припевом, от которого она получила своё название, сопровождается танцевальными движениями, которые стали популярными в онлайн-видео, а также приобрело огромное число поклонников среди детей вплоть до младшего школьного возраста как «танец BBBB».

ホワイト案件, Ховайто анкэн. «Белые задания», рекламируемые в социальных сетях как «белые», то есть легальные возможности для заработка, создают для привлечения людей, которым нужен быстрый доход, и при этом они хотят избежать ями байто, «теневых подработок», предлагаемых преступными работодателями. На самом деле и такие «белые задания» являются теми же теневыми «работами». В этом году выросло число преступлений, совершённых соискателями работы, которые подписались на выполнение заданий и оказались под руководством теневых главарей, которые поручали им совершать ограбления домов или другие преступные действия.

名言が残せなかった, Мэйгэн га нокосэнакатта. Китагути Харука, завоевавшая золотую медаль в метании копья на Олимпийских играх в Париже, сказала, что, несмотря на воодушевление своей победой, которая принесла Японии первую медаль в лёгкой атлетике после 20-летнего перерыва, и новым личным рекордом в 65,80 метра в этом сезоне, она всё же ощущает неудовлетворение тем, что не смогла придумать подходящую вдохновляющую фразу, которая бы ассоциировалась с этой победой.

もうええでしょう, Мо: ээ дэсё:. Сериал «Токийские мошенники с невижимостью» (Дзимэнси-тати), в котором главные роли исполнили Аяно Го и Тоёкава Эцуси, вышел на Netflix в июле. Актёр Пьер Таки в роли Гото в сериале часто произносит эту фразу, которая в разных контекстах может обозначать как «Хорошо, я услышал достаточно», чтобы прервать неудобные переговоры, до «Прекрасно», чтобы поддержать сказанное.

Фотография к заголовку: Коробка с Blu-ray/DVD-изданием сериала TBS «Неуместно выше допустимого» (Футэкисэцу ни мо ходо га ару), продаётся TBS в сотрудничестве с TBS Glowdia; распространяется TC Entertainment (© TBS Sparkle/TBS)