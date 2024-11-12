Самые популярные японские слова 2024 года: стихийные бедствия, политика и спорт

Японский язык в этом году

Издательство «Дзию кокуминся» 5 ноября объявило ежегодный список номинантов на слова и фразы, которые лучше всего представляют этот год. В этот раз актуальными темами стали стихийные бедствия, спорт и политические перемены.

Слова, выражающие настроения года

Ежегодно издательство «Дзию кокуминся», публикующее «Основные сведения по современной терминологии» (Гэндай ё:го-но кисо тисики), ежегодный справочник по новейшим терминам, используемым в японском языке, проводит конкурс на определение «слов года». 5 ноября комитет издательства опубликовал список из 30 слов и выражений, которые стали частью устной и письменной речи в Японии в этом году.

Слова-номинанты этого года охватывают широкий спектр тем, от кухни до политики, тенденций в социальных сетях и спорта. Многие также связаны с темой денег и инвестиций, въездного туризма и преступности, благодаря чему список является показательным для оценки современных тенденций в Японии в 2024 году.

Ниже приведены наши объяснения 30 номинантов этого года. Финалисты и победители будут объявлены 2 декабря.

Номинанты 2024 года

アサイーボウル, Асаи боуру. Смесь смузи плодов пальмы асаи и злаковых или других ингредиентов, основанная на блюде бразильской кухни, была популярна в Японии в середине 2000-х годов и сейчас переживает новую волну популярности.

アザラシ幼稚園, Адзараси ётиэн. «Детский сад для тюленей» стал известным в Японии, когда в августе в публикации на сайте X (Twitter) появились кадры с веб-камеры Центра спасения тюленей в Гронингене, Нидерланды, где говорилось, что это «детский сад для тюленей», и были показаны очаровательные детёныши тюленей, плавающие в бассейне.

インバウン丼, Инбаундон. Слово-гибрид, составленное из инбаундо, «входящий», которое в японском языке часто используется как обозначение «входящего туризма», то есть потока иностранных посетителей Японии, и дон (миска риса). Это распространившееся в Интернете слово указывает на изначально простое недорогое блюдо типа дон, дополненное изысканными морепродуктами и т. п., что повышает его цену до нескольких тысяч, иногда ​​до более десяти тысяч йен. Хотя такое название предполагает как бы умышленную наценку с целью получать прибыль от неосторожных туристов, на самом деле такие роскошные инбаундон привлекают и многих японских клиентов.

裏金問題, Ураганэ мондай. «Проблема откатов» красной нитью проходила через всю внутреннюю политику года, вовлекая в скандал многих законодателей Либерально-демократической партии, поскольку было обнаружено, что они неверно отчитывались о пожертвованиях для партий, занимающихся сбором средств, и в результате коалиция ЛДП-Комэйто потеряла большинство на всеобщих выборах 27 октября.

界隈, Кайвай. Когда-то это слово означало «квартал» или «район», но среди молодёжи оно сейчас стало использоваться для обозначения людей, окружающих человека – например, друзей и других близких.

カスハラ, Касухара. Аббревиатура для «издевательств со стороны клиентов» (customer harassment), что включает необоснованные жалобы и прочие издевательства со стороны клиентов над обслуживающим персоналом. В 2024 году были предприняты правовые шаги для решения этой проблемы.

コンビニ富士山, Комбини фудзисан. По мере роста потока туристов в Японию после ослабления ограничений, связанных с пандемией, растёт обеспокоенность по поводу чрезмерного туризма. Живописный магазин-комбини Lawson в префектуре Яманаси, за которым видна гора Фудзи, стал ассоциироваться с этой проблемой, поскольку он привлекал толпы туристов, желающих сделать фотографии, что создавало неудобства для местных жителей. Местные власти попали в центр внимания СМИ, построив барьер, закрывающий вид на «Фудзи с комбини».

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『侍タイムスリッパー』, Самурай тайму суриппа-. Фильм независимого производителя о путешествующем во времени самурае первоначально был показан только в одном кинотеатре, а затем вышел в общенациональный прокат.

初老ジャパン, Сёро дзяпан. На Олимпиаде в Париже Япония завоевала бронзу в командном троеборье, это была первая японская медаль в этом конном спорте с 1932 года. Средний возраст четырёх членов команды составил 41,5 года, и они скромно называли себя сёро дзяпан, «стареющая Япония». Слово сёро, «начало старости», когда-то использовали в отношении людей, достигших 40 лет, но в современном японском языке оно уже относится к людям в возрасте около 60 лет.

新紙幣, Син сихэй. «Новые банкноты» выпущены в Японии впервые за 20 лет, они лучше защищены от подделок. Впрочем, в эпоху электронных платёжных систем они будут использоваться не настолько широко, как раньше.

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新NISA, Син NISA. В январе правительство Японии запустило новую версию программы освобождения от налогов для небольших инвестиций NISA (Nippon Individual Savings Account). Новая система направлена ​​на то, чтобы побудить людей использовать сбережения в инвестициях и вводит неограниченный период освобождения от налогов для прироста капитала, более крупные годовые инвестиционные лимиты и общую сумму инвестиций на всю жизнь до 18 миллионов йен.

ソフト老害, Софуто рогай. Сценарист Судзуки Осаму ввёл фразу «мягкий ущерб от стариков» в своей книге «Как уволиться с работы» (Сигото-но ямэката), чтобы описать «более мягкую», менее агрессивную версию рогай – действий и мнений негибких пожилых людей, которые сказываются на тех, кто моложе их. Он описал это явление после того, как сам осознал собственную несколько обструкционистскую позицию по отношению к своим молодым коллегам.

トクリュウ, Токурю:. Этот новый тип текучих и слабо организованных преступных группировок совершает всё больше незаконных действий, начиная от нападений и грабежей и заканчивая убийствами. Такие преступные синдикаты быстро формируются и распадаются, что затрудняет идентификацию их членов. В них часто участвуют не знакомые друг с другом люди, которых вербуют в Интернете для незаконной деятельности, которую называют ями байто, «теневые подработки», обещая высокое вознаграждение и привлекая несовершеннолетних, людей с финансовыми проблемами и других уязвимых членов общества.

南海トラフ地震臨時情報, Нанкай торафу дзисин риндзи дзёхо. Японское метеорологическое агентство впервые в истории выпустило «экстренное предупреждение о землетрясении в разломе Нанкай» после землетрясения магнитудой 7,1 у побережья префектуры Миядзаки 8 августа.

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猫ミーム, Нэко ми-му. Мемы с кошками на таких платформах социальных сетей, как TikTok и YouTube, особо распространились после того, как вирусным стало видео с котёнком, прыгающим под детскую мелодию «My Happy Song». Это вызвало поток контента с участием кошек в самых разных забавных ситуациях.

はいよろこんで, Хай ёрокондэ. В песне «Да, с радостью!» от автора-исполнителя и интернет-знаменитости Котти-но Кэнто текст о трудностях жизни и общества сочетается с быстрым танцевальным ритмом. Эта песня и сопровождающий её анимационный клип в ретро-стиле приобрела популярность в Интернете.

8番出口, Хатибан дэгути. В симуляторе ходьбы «Выход №8» игроки проходят через бесконечный лабиринт, смоделированный по образцу японских подземных переходов. В игре нужно обращать внимание на небольшие изменения в окружающей обстановке, чтобы найти путь к выходу №8. Это недолгое путешествие нашло отклик у пользователей YouTube и VTubers, которые вели прямые трансляции и выкладывали видео с прохождениями игры.

はて？, Хатэ? Такое выражение удивления было характерно для Иноцумэ Томоко, героини утреннего сериала национальной телерадиокомпании NHK «Крылья для тигра» (Тора ни цубаса), основанного на биографии Мибути Ёсико, одной из первых женщин-юристов Японии. Действие сериала происходит в 1930-х годах, оно повествует о трудностях Иноцумэ в профессии, где доминируют мужчины, и многие зрители замечают в сериале параллели в современном обществе.

BeReal. Это французское приложение для социальных сетей завоевало популярность среди молодых японцев благодаря ежедневным уведомлениям, предлагающим делиться актуальными фотографиями с друзьями в течение случайно выбранного двухминутного периода, а также возможности создавать изображения с помощью фронтальной и задней камер телефонов одновременно.

被団協, Хиданкё:. Японская конфедерация объединений пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон хиданкё) получила Нобелевскую премию мира в этом году. По словам Нобелевского комитета, эта низовая гражданская организация получила премию за «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда больше не должно применяться». Семь лет назад премия 2017 года досталась Международной кампании за отмену ядерного оружия (ICAN), так что Нобелевская премия мира уже во второй раз присуждена группе, действующей в этой области в эпоху, характеризующуюся ростом напряжённости и конфликтов с участием ядерных держав по всему миру.

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50-50. Суперзвезда бейсбола Отани Сёхей из Los Angeles Dodgers за сезон 2024 года к 19 сентября сделал 50 хоумранов и украл 50 баз, став единственным членом «клуба 50-50» в истории Высшей лиги. 23 августа он стал шестым членом «клуба 40-40». Он закончил сезон с 54 четырьмя хоумранами и 59 украденными базами, прежде чем отправиться с Dodgers на победный матч Мировой серии против New York Yankees 31 октября.

ふてほど, Футэходо. Одним из главных хитов этого года в Японии стал драматический сериал «Неуместно выше допустимого» (Футэкисэцу ни мо ходо на ару), транслировавшийся на канале TBS. Сценарий написал Кудо Канкуро, в главных ролях снимались Абэ Садао и Каваи Юми в роли дочери персонажа Абэ. В этом сериале учитель физкультуры из 1986 года переносится во времени в 2024 год. Вместо того чтобы просто изобразить стандарты прошлого как отсталые или современную эпоху «пробуждения» как ошибочную, сериал стремится показать, что во все века ключ к взаимопониманию – это способность быть открытым друг другу.

Bling-bang-bang-born. Вдохновлённая хип-хопом японская музыкальная группа Creepy Nuts в этом году добилась большого успеха со своей поп-песней, которая стала заглавным треком для аниме-сериала Mashle: Magic and Muscles. Песня с таким припевом, от которого она получила своё название, сопровождается танцевальными движениями, которые стали популярными в онлайн-видео, а также приобрело огромное число поклонников среди детей вплоть до младшего школьного возраста как «танец BBBB».

ブレイキン, Бурэйкин. «Брейкинг», или брейк-данс, впервые появился на Олимпиаде в Париже в качестве нового вида спорта. В конце турнира японская участница Юаса Ами со сценическим именем Ами увезла домой золотую медаль.

ホワイト案件, Ховайто анкэн. «Белые задания», рекламируемые в социальных сетях как «белые», то есть легальные возможности для заработка, создают для привлечения людей, которым нужен быстрый доход, и при этом они хотят избежать ями байто, «теневых подработок», предлагаемых преступными работодателями. На самом деле и такие «белые задания» являются теми же теневыми «работами». В этом году выросло число преступлений, совершённых соискателями работы, которые подписались на выполнение заданий и оказались под руководством теневых главарей, которые поручали им совершать ограбления домов или другие преступные действия.

マイナ保険証一本化, Майна хокэнсё: иппонка. «Объединение системы “Мой номер” с картами медицинского страхования» является одной из важных целей правительства, стремящегося упростить ведение учёта в налогообложении, здравоохранении и других областях, связанных с государственными расходами и доходами. 2 декабря этого года прекратится выдача новых карт медицинского страхования и жителям Японии настоятельно рекомендуют вместо этого вносить данные о страховке в свои идентификационные карты налогоплательщика «Мой номер». Эти действия вызывают опасения в связи с многочисленными утечками данных и другими скандалами, из-за которых многие воздерживаются от частого использования карт «Мой номер».

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名言が残せなかった, Мэйгэн га нокосэнакатта. Китагути Харука, завоевавшая золотую медаль в метании копья на Олимпийских играх в Париже, сказала, что, несмотря на воодушевление своей победой, которая принесла Японии первую медаль в лёгкой атлетике после 20-летнего перерыва, и новым личным рекордом в 65,80 метра в этом сезоне, она всё же ощущает неудовлетворение тем, что не смогла придумать подходящую вдохновляющую фразу, которая бы ассоциировалась с этой победой.

もうええでしょう, Мо: ээ дэсё:. Сериал «Токийские мошенники с невижимостью» (Дзимэнси-тати), в котором главные роли исполнили Аяно Го и Тоёкава Эцуси, вышел на Netflix в июле. Актёр Пьер Таки в роли Гото в сериале часто произносит эту фразу, которая в разных контекстах может обозначать как «Хорошо, я услышал достаточно», чтобы прервать неудобные переговоры, до «Прекрасно», чтобы поддержать сказанное.

やばい、かっこよすぎる俺, Ябай, какко ёсугиру орэ. Ода Токито, завоевавший золотую медаль в мужском теннисе на колясках на Паралимпийских играх в Париже, порадовал своих поклонников, пошутив: «Ничего себе, я слишком крут, да?».

令和の米騒動, Рэйва-но комэ со:до:. «Рисовые бунты годов Рэйва» далеко не настолько жестоки, как записанные в исторических книгах восстания во времена неурожаев риса, но в этом году серьёзная нехватка риса на рынках Японии этим летом наводила на такие сравнения. Годы Рэйва – нынешняя эпоха правления императора Нарухито в Японии, она началась с его вступления на трон в 2019 году.

Фотография к заголовку (по часовой стрелке, слева сверху): Отани Сёхэй на пути к «клубу 50-50» (© Jiji); «белые рабочие места» стали растущей социальной проблемой (© Pixta); «слишком крутой» теннисист Ода Токито (© Jiji); Ито Сайри в роли Иноцумэ Томоко (© NHK); дорогое блюдо инбаундон (© Pixta)