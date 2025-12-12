«Иероглиф года» в Японии: кандзи 2025 года стал иероглиф «медведь»

Японский язык в этом году

Кандзи 熊 (кума), «медведь», выбран «иероглифом года». Образ могучих диких животных, вторгающихся в человеческие поселения, впечатлил японцев в этом году, и он при голосовании вышел на первое место, обойдя 米 (комэ, «рис») в напряжённой борьбе.

В этом году победил «медведь»

Каждый год 12 декабря, когда числа 12/12 по правилам японской игры словами гороавасэ могут быть прочитаны как ий дзи итидзи, «один хороший иероглиф», Фонд тестирования знаний иероглифов представляет «иероглиф года». В 2025 году таким кандзи стал 熊 (кума, «медведь»).

Итоги голосования составлены на основе обработки открыток, присланных любителями письменного слова, а также результатов онлайн-голосования и выборов в книжных магазинах по всей стране. Победителем стал иероглиф «медведь» благодаря постоянному потоку новостных сообщений в 2025 году о появлении и нападениях диких медведей в японских общинах.

Иероглиф, обозначающий медведя, вел напряжённую борьбу с иероглифом 米 (комэ), означающим «рис» и также используемым в названии Соединённых Штатов – и рис, и США часто появлялись в новостях в течение года. Сравнение первых двух иероглифов в рейтинге показывает, насколько необычным в истории конкурса стал иероглиф 熊, тогда как прошлогодний 金 (канэ, «золото, деньги») был связан и с золотыми медалями Олимпийских игр, и с политикой, что делало его привлекательным для избирателей. Однако на этот раз иероглиф обозначает просто медведя – настолько людей по всей стране взволновал образ этих животных в 2025 году.

Высокие цены на рис и воспоминания о выставке Expo

Ниже представлены 10 иероглифов, набравших наибольшее количество голосов в этом году. Как отмечалось выше, иероглиф 米 едва не стал лидером, поскольку он ассоциируется с Америкой, всё более нестабильным союзником Японии, а также имеет более простое значение – «рис», основной продукт питания, цены на который продолжали расти, что беспокоило японских потребителей. В этой связи третье место занял иероглиф 高 (ко:, такай, «высокий, дорогой»), который также получил голоса за своё значение «дорогой» (как в случае с рисом и другими потребительскими ценами), а также потому, что используется в фамилии премьер-министра Такаити Санаэ, которая вступила в должность в октябре, став первой женщиной на этом посту.

На четвёртом месте оказался иероглиф 脈 (мяку), который, как отметили некоторые избиратели в своих комментариях, символизирует «пульс» истории, ощущаемый в появлении первой женщины-лидера Японии и различных важных глобальных событиях, наряду с именем Мяку-Мяку, талисманом выставки Expo 2025 в Осаке. Иероглиф 万 (бан, ман, «10 000»), занявший пятое место, также встречается в слове 万博 (бампаку), «Всемирная выставка». Некоторые избиратели также объяснили свой выбор этого иероглифа, означающего «десять тысяч», тем, что индекс Nikkei впервые в истории достиг отметки в 50 000.

熊 (ю:/кума) «медведь», 23 346 голосов 米 (бэй, май/комэ) «рис»; «США», 23 166 голосов 高 (ко/такай) «высокий; дорогой», 18 300 голосов 脈 (мяку/судзи) «пульс», 6418 голосов 万 (ман, бан/ёродзу) «10 000; мириады», 5656 голосов 変 (хэн/кавару, каэру) «изменять; странный», 5296 голосов 博 (хаку/хирой) «широкий; обильный», 5114 голоса 女 (дзё/онна) «женщина», 3682 голоса 新 (син/атарасий) «новый», 3658 голосов 初 (сё/хадзимэ, хацу) «первый», 3067 голосов

Ниже приведён наш список всех иероглифов года с момента начала конкурса в 1995 году. Будем надеяться, что 2026 год будет лучше, чем этот!

Материалы

Иероглиф года (на японском языке) от Японского фонда тестирования способностей по иероглифам.

Фотография к заголовку: Настоятель храма Киёмидзу-дэра Мори Сэйхан пишет иероглиф года 熊 12 декабря 2025 г. в храме Киёмидзу-дэра в Киото (© Jiji Press)