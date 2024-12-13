«Иероглиф года» в Японии: кандзи 2024 года стал иероглиф «золото, деньги»

Японский язык в этом году

Кандзи 金, обозначающий золото и деньги, в пятый раз стал «иероглифом года». Он был выбран из-за ассоциаций с золотыми медалями, завоёванными Японией на Олимпийских играх в Париже, а также в связи с денежными скандалами правящей Либерально-демократической партии в 2024 году.

«Золото» становится «иероглифом года» в пятый раз

Каждый год 12 декабря, когда числа 12/12 по правилам японской игры словами гороавасэ могут быть прочитаны как ий дзи итидзи, «один хороший иероглиф», Фонд тестирования знаний иероглифов представляет «иероглиф года». В 2024 году таким кандзи стал 金 (кин, канэ, «золото», «деньги»).

В истории конкурса, который начался в 1995 году, этот иероглиф стал «иероглифом года» уже в пятый раз. До этого каждый раз его выбирали в годы Олимпиады, и 2024 год не стал исключением. Однако в этот раз его выбору способствовали не только ассоциации с олимпийским золотом, но и скандалы с деньгами – новости о незаконно собранных средствах сильно ударили по правящей Либерально-демократической партии в ходе политического скандала, который стоил ей многих мест в парламенте в ходе всеобщих выборов в октябре. «Деньги» также стоят за стремлением к лёгкому обогащению через «тёмные работы с частичной занятостью» – преступными действиями, для которых через Интернет завлекают людей с финансовыми проблемами, обещая им высокооплачиваемую «работу» на короткий срок, что стало актуальной социальной проблемой в 2024 году.

Светлые и тёмные стороны «золота»

Итоги голосования составлены на основе обработки открыток, присланных любителями письменного слова, а также результатов онлайн-голосования и выборов в книжных магазинах по всей стране. В этом году на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже многие японские спортсмены выиграли золото и возглавили пьедестал почёта, что стало одной из причин выбора «иероглифа года». Другие любители спорта связали этот иероглиф с «золотым результатом» Отани Сёхэя в этом году в Высшей лиге бейсбола – впервые в истории этот игрок, недавно принятый в «Лос-Анджелес Доджерс», достиг показателя 50-50, то есть 50 хоум-ранов и 50 украденных баз за сезон, и был избран самым ценным игроком Национальной лиги года.

Значение канэ, «деньги», также побудило некоторых голосующих выбрать этот иероглиф в связи с выпуском в обращение новых бумажных банкнот в этом году.

С другой стороны, многие голосующие отметили негативные финансовые ассоциации – в частности,; скандал со сбором средств в правящей Либерально-демократической партии, что побудило премьер-министра Кисиду Фумио уйти в отставку и нанесло серьёзный удар его преемнику Исибе Сигэру на выборах в Палату представителей 27 октября. Некоторые голосовавшие также упомянули связь с «лёгкими деньгами», которые предлагали людям в тёмных уголках сети для совершения преступных деяний в надежде на быстрое обогащение.

Выборы, жара и другие особенности года

Ниже мы представляем первую десятку лидеров по количеству отданных голосов. На втором месте оказалось «бедствие» (сай, вадзавай), поскольку год начался с землетрясения на полуострове Ното 1 января, которое определило характер многих новостей в этом году. Иероглиф 震 (син, фуруэру), входящий в слово дзисин, «землетрясение», занял четвёртое место. На третьем месте оказался иероглиф 翔 (сё, тобу, «прыгать», «лететь»), который входит в имя Отани Сёхэя и был выбран также благодаря «большому скачку» в его бейсбольной карьере в составе «Лос-Анджелес Доджерс» в этом сезоне.

Среди прочих оказались иероглиф 選 «выбирать», связанный с выборами в Японии, США и многих других странах; 暑 (сё, ацуй), «жара» из-за жестокой летней жары и глобального потепления, и 変 (хэн, кавару) – этот иероглиф часто попадает в список из-за значения «перемены», из которых состоит нынешняя жизнь, а также значения «странный» – такова природа реальности, с которой сталкиваются люди.

金 (кин/канэ) «деньги», 12 148 голосов 災 (сай/вадзавай), «бедствие», 9772 голоса 翔 (сё:/тобу), «прыгать», «лететь», 7487 голосов 震 (син/фуруэру),«трястись», 7427 голосов 新 (син/атарасий), «новый», 6545 голосов 選 (сэн/эрабу), «выбирать», также часть слова «выборы» (сэнкё:), 6071 голос 変 (хэн/кавару, каэру), «меняться», «странный», 6027 голосов 暑 (сё:/ацуй), «горячий», «жаркий», 5674 голоса 楽 (гаку, раку/таносий), «лёгкий», «весёлый», 4562 голоса 米 (бэй, май/комэ), «рис», «США», 4335 голосов

Ниже мы приводим таблицу «иероглифов года» за период с момента начала проведения этого конкурса в 1995 году. Все мы в Nippon.com надеемся, что следующий год будет «золотым» в наилучшем смысле.

Фотография к заголовку: Настоятель храма Киёмидзу-дэра Мори Сэйхан пишет иероглиф года 金 12 декабря 2024 г. в храме Киёмидзу-дэра в Киото (© Jiji Press)