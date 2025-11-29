Ущерб, причиняемый животными: около 70% людей считают, что ущерб растёт, список возглавляют медведи, кабаны и крысы

Ущерб, причиняемый животными: около 70% людей считают, что ущерб растёт, список возглавляют медведи, кабаны и крысыОбщество
Избегать встреч с медведями как основная мера предосторожности
Маркетинговая исследовательская компания Cross Marketing (Токио) с октября по ноябрь 2025 года провела онлайн-опрос среди мужчин и женщин в возрасте от 20 до 69 лет по всей стране. Были получены релевантные ответы от 550 мужчин и 550 женщин, всего опрошено 1100 человек.
Процент ответивших утвердительно на этот вопрос растёт с повышением возраста опрашиваемых достигает 80,9% среди лиц старше 60 лет.
Когда респондентов попросили выбрать нескольких животных, которых они считают вредителями, самым популярным ответом стали медведи (56,9% ответов), за ними следовали кабаны (50,0%) и крысы (46,6%).
На вопрос о том, как лучше предотвратить ущерб от них (допускалось несколько вариантов ответа), 44,3% ответили: «Не приближаться к ним», 38,3% предлагали накрывать места сбора мусора сеткой и т. п., 35,9% – не оставлять пищевые отходы на улице, а 35,7% – не кормить диких животных.
Фотография к заголовку: Парк Сэнсю в центре города Акита закрыт для публики после того, как там был замечен медведь (© Jiji)
