Курокава Ихоко: изучение мужского и женского мышления для поощрения разнообразия

«Серые территории» в сером веществе

Неужели у мужчин и женщин разные мозги? Хотя нейроанатомические исследования убедительно показывают, что это не так, в книгах, написанных как учеными, так и «диванными аналитиками», и обосновывающих то, что эксперты называют «нейросексизмом», недостатка нет.

Эксперт по искусственному интеллекту Курокава Ихоко, которая сама является автором многочисленных работ на тему поведения и функционирования мозга, опровергает идею о том, что нейронная структура мозга зависит от пола, твердо заявляя, что «внутри наших черепов все устроены одинаково». Почему же тогда мужчины и женщины так часто не сходятся во взглядах? По словам Курокавы, причина в так называемой «дилемме эмоциональности»: представители разных полов полагаются на разные нейронные пути, что заставляет их воспринимать окружающий мир принципиально по-разному.

Термин «эмоциональность», или по-японски кансэй, описывает способы восприятия человеком внешних раздражителей. По мнению Курокавы, за реакцию человека отвечает срабатывание определенных цепочек нейронов. «Нет никаких сомнений в том, что с точки зрения структуры мозг мужчин и женщин абсолютно идентичен, – объясняет она. – Отличие заключается в областях, которые активизируются при определенных условиях». Они, по ее словам, обычно соответствуют гендерным моделям. «В этом смысле можно сказать, что у мужчин и женщин действительно разные мозги».

По мере того, как отовсюду все чаще раздаются призывы к созданию более диверсифицированного общества, такие заявления могут показаться устаревшими. Однако Курокава настаивает на том, что для улучшения качества общения важно понимать, что мужчины и женщины передают свои мысли разными способами. Областью научного интереса Курокавы стали семейные отношения. Поскольку пандемия вынуждает людей проводить больше времени дома, в Японии наблюдается всплеск так называемых «коронавирусных разводов». Курокава утверждает, что напряженность в отношениях супружеских пар можно снизить, если муж и жена сумеют понять эмоциональные модели поведения друг друга. Таким образом, обстановка останется спокойной и супругам будет легче найти точки соприкосновения.

Модели эмоциональности

Теория Курокавы гласит, что существует две модели «чувствительности мозга». «Когда люди волнуются или испытывают стресс, активируются определенные нейронные пути, – объясняет она. – Одна основная группа позволяет нам сконцентрироваться на объектах, находящихся на расстоянии, а другая повышает нашу осведомленность о непосредственном окружении». По мнению Курокавы, в давние времена нашим предкам-мужчинам приходилось выслеживать добычу и защищаться от внешних угроз, благодаря чему мужской мозг эволюционировал, выработав навык выявлять проблемы и решать их на лету. В то же время женский мозг сумел отлично адаптироваться для поддержания контактов в социуме и обмена знаниями – навыков, необходимых для воспитания детей.

Она классифицирует эти паттерны нейронной активности как мужскую модель, «ориентированную решение проблем, целеустремленную», и женскую модель, «ориентированную на процесс, сочувствующую». И хотя человечество в основном перешло к оседлому образу жизни, Курокава утверждает, что пережитки уклада наших предков находят отражение в стилях общения. Курокава объясняет, что в состоянии возбуждения или стресса люди подсознательно обрабатывают и передают информацию в соответствии с одной из двух моделей. Мужчины, как правило, прямолинейны и сосредоточены на поиске решений, тогда как женщины воспринимают окружающий мир более интуитивно и обладают углубленным пониманием мыслей собеседника.

Курокава признает, что ее модели не безупречны. «На поведение людей влияет окружающая среда, – говорит она. – Кроме того, триггеры стресса у всех разные. Тот факт, что человек рождается мужчиной, не означает, что он всегда думает как мужчина». Она отмечает, что почти все люди, будучи спокойны или собраны, способны сознательно использовать как мужские, так и женские модели эмоциональности. Однако эта способность резко снижается, когда человека заставляют спонтанно отвечать или принимать какое-то решение.

Она подчеркивает, что супружеские пары слишком часто оказываются на противоположных сторонах шкалы эмоциональности и в конечном итоге непреднамеренно демонстрируют слишком бурную реакцию. «При росте напряженности люди инстинктивно обращаются к доминирующей модели эмоциональности», – говорит она. Именно так возникает разрыв и нарушается общение. Склонность людей оправдывать свои взгляды и принижать точку зрения других только ухудшает ситуацию.

Механика мозга

Модели эмоциональности Курокавы основаны на ее исследованиях в области искусственного интеллекта. «Я решила разработать систему искусственного интеллекта, которая могла бы эффективно общаться с людьми, – объясняет она. – Для этого мне пришлось научить ИИ получать и передавать информацию так же, как это делают люди». Курокава рассматривает этот вопрос под иным углом нежели нейробиология и психология. Она говорит, что в процессе исследования смогла выделить два стиля общения: один сосредоточен на решении проблем, а другой – на переживании совместных эмоций.

По словам Курокавы, в основе эмпатической модели, свойственной в основном женщинам, лежат эмоциональные триггеры. Например, когда женщина жалуется подруге на недуг, ее цель не только рассказать о своем состоянии, но и побудить собеседницу признать и разделить ее чувства. В ходе разговора обмен репликами повторяется снова и снова, подсознательно повышая осведомленность обеих участниц о возможных причинах заболевания, а также о вероятных средствах лечения.

Однако процесс наталкивается на стену, когда человек встречает собеседника, чьи эмпатические нейронные цепи задействованы не полностью, что характерно для модели решения проблем, доминирующей у мужчин. Например, жену, желающую рассказать о своих недавних злоключениях, встречает муж, который слушает вполуха или заинтересован лишь указать ей на причину ее проблем. Связь быстро прерывается, уровень стресса зашкаливает. Однако такого сценария можно избежать, если муж, вместо того, чтобы сосредоточиться на «почему», разделит эмоциональное состояние своей жены.

Нейронное разнообразие

Как и другие теории человеческого поведения, модели эмоциональности Курокавы достаточно всеобъемлющи, чтобы вызвать отклик у широких масс населения, но разочаровывающе расплывчаты в деталях. Возьмем, к примеру, утверждение, что разные модели нейронной активности развились у мужчин и женщин в качестве репродуктивной стратегии. Хотя на первый взгляд такая точка зрения кажется правдоподобной, она подразумевает, что вершиной развития женского мозга является материнство. Но Курокава решительно отрицает это. «Гормональный баланс женщины всегда меняется во время беременности и последующего воспитания детей, повышая ее внимательность к своему потомству, – объясняет она. – Но это никоим образом не означает, что мозг женщины, у которой нет детей, менее зрел». Она ссылается на свой собственный опыт создания семьи: «Я знаю, как легко кугозор матери сужается и фиксируется исключительно на воспитании детей, и я часто обращалась за советом к своим бездетным друзьям, чтобы услышать другую точку зрения».

Хотя ее теория напоминает давние гендерные стереотипы, Курокава надеется, что углубление понимания различных моделей эмоциональности будет способствовать большему разнообразию общества. «Пол человека не является абсолютным фактором, определяющим доминирующую модель, – утверждает она. – Есть мужчины, которые используют эмпатическую модель, так же как есть женщины, склонные к прямолинейному решению проблем. Важно сочетать различные взгляды и подходы, поэтому вместо того, чтобы сосредоточиваться исключительно на преодолении разрыва в количестве женщин-лидеров в Японии, организациям в государственном и частном секторах нужны лица, принимающие решения, и штатные сотрудники, обладающие «нейронным разнообразием». Люди любого возраста, пола и мышления должны работать вместе».

Однако часто сказать проще, чем сделать. Предубеждение в отношении эмоциональности может препятствовать нашей способности принимать точки зрения других людей как равнозначные. Возвращаясь к вопросу отношений, Курокава говорит, что первичную симпатию к человеку могут вызывать поверхностные признаки, такие как внешность, таланты или показная смелость, однако выстроить или разрушить отношения в паре можно лишь с помощью тонких способов взаимодействия и обретения доверия. «Наш мозг жаждет контакта. Обращение к партнеру за помощью или отсутствие боязни показать свою уязвимость – необходимые составляющие построения прочных межличностных связей».