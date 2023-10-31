Возвращение компании Honda в гонку «Формула-1» с 2026 года после объявления об уходе: в чем настоящая причина?

Автомобилестроительная компания Honda, три года назад решившая уйти из гонок «Формулы-1», вновь наделала много шума своим объявлением о том, что вернется в F1 с 2026 года. Почему Honda, которая в настоящее время в партнерстве с британской командой Red Bull Racing занимает пьедестал как обладатель самого мощного и быстрого автомобиля, вдруг решила бросить новый вызов в этих гонках с новым партнером? Мы расспросили о причинах этой вызвавшей недоумение ситуации Кодзи Ватанабэ, президента компании Honda Racing Corporation (HRC), которая отвечает за деятельность Honda в автоспорте.

Президент HRC о коренных причинах неразберихи

Второго октября 2020 года компания Honda Motor Co., Ltd. (далее просто Honda) объявила о том, что она прекратит поставки силовых установок для болидов «Формулы-1» командам Red Bull Racing (Великобритания) и Scuderia Alpha Tauri (Италия) по завершении 2021 года. В ознаменование своего последнего сезона Honda поставила для «Формулы-1» свою новую силовую установку. Результатом стал титул лучшего гонщика, завоеванный нидерландским пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном.

Если до сих пор предполагалось, что в связи с прекращением деятельности Honda в «Формуле-1» за продолжение выпуска разработанных Honda силовых установок возьмется компания Red Bull Powertrains, то теперь производство силовых установок продолжит Honda (а именно ее дочернее подразделение, отвечающее за деятельность фирмы в автогонках – Honda Racing Corporation (HRC). В 2022 году она уже внесла свой вклад в «Формулу» завоеванием чемпионских титулов как в водительской, так и конструкторской категориях.

В текущем сезоне силовая установка также демонстрирует подавляющую мощь, и 24 сентября на Гран-при Японии на трассе Судзука в одноименном японском городе она завоевала чемпионский титул среди конструкторов. Между тем нынешнее партнерство должно завершиться в 2025 году, когда истечет срок действующих стандартов в отношении болидов F1. Предполагалось, что на этом деятельность компании Honda в «Формуле-1» полностью прекратится, и тем не менее 24 мая 2023 года Honda заключила партнерство с британской Aston Martin и выразила намерение с 2026 года «официально» вернуться в F1.



На пресс-конференции с целью объявить о восстановлении участия Honda в гонках «Формулы-1» в 2026 году (слева направо): Президент HRC Ватанабэ Кодзи, президент Honda Мибэ Тосихиро, председатель правления Aston-Martin Лоренс Стролл, гендиректор Aston Martin Performance Technology Мартин Уитмэтью, 24 мая 2023 г., Токио, район Аояма (снимок предоставлен компанией Honda)

Уйдут или все-таки останутся? Не будет преувеличением сказать, что своего рода замешательство или сумятица по поводу участия Honda в «Формуле-1» началось еще в 2020 году, когда компания объявила об уходе.

Мы расспросили об обстоятельствах, приведших к решению об уходе, а затем о возобновлении участия, Кодзи Ватанабэ. На момент объявления об уходе он руководил управлением коммуникаций бренда, а в данный момент задает курс участию Honda в «Формуле-1» на посту президента HRC.

«Хотя тогда (в 2020 году) внутри Японии слова “углеродная нейтральность” еще не были столь широко распространены, уже с того времени мы понимали, что этот новый мир придет совсем скоро, то есть, мы были намерены встречать его в полной готовности. Но если говорить о полномасштабном переходе на электромобили, то для начала необходимо создать аккумуляторные батареи, не говоря уже о том, что требуется ускорить разработку электромоторов. Много говорилось и о том, что переход повлечет полное изменение структуры капиталов в автомобилестроительной отрасли, и мы полагали, что готовность ко всему этому потребует колоссальных вложений финансовых средств».

Хотя сам Ватанабэ не стал приводить конкретные цифры, у меня сложилось впечатление, что речь шла о суммах в сотни миллиардов йен. Иными словами, в компании предполагали, что сложилась ситуация, близкая к кризису, определяющему ответ на вопрос о ее дальнейшем существовании.

«По этой причине другие автопроизводители тоже постепенно наращивали свои внутренние резервы. Можно даже сказать, что в то время имел место своего рода страх».

В этой обстановке действия компании Honda в том, что касается «Формулы-1», демонстрируют, что принимаемые решения были довольно экстремальны. Ведь помимо полного прекращения разработок и производства силовых установок, в которые до тех пор были вложены колоссальные средства, оцениваемые в десятки миллиардов йен, было также решено перебросить всех инженеров, которые прежде занимались в основном технологиями электрификации для «Формулы-1», на подготовку к углеродно-нейтральному будущему, и вкладывать средства в область энергетики силовых агрегатов – в автомобили на топливных элементах, автомобили на аккумуляторных батареях и тому подобное.



Модель CLARITY FUEL CELL, которую Honda продавала до сентября 2021 года как предельно экологически чистый автомобиль (Снимок предоставлен компанией Honda)

Между тем в то самое время ни одна компания, помимо Honda, не приняла решения прекратить участие в «Формуле-1». Более того, поскольку всего два с половиной года спустя, 24 мая 2023 года, было объявлено о возвращении Honda с 2026 года, создается впечатление, что заявленное в 2020 году решение об уходе из F1 было никчемным шагом.

«Сейчас, исходя из нынешнего положения, наверное, можно позволить себе такую точку зрения, но вот тогда это было весьма затруднительно», – искренне признается Ватанабэ.

Решающий фактор возвращения

Почему же было принято решение вернуться в «Формулу-1» с 2026 года?

«Это объясняется тем, что новые стандарты F1, которые вводятся с 2026 года, совпадают своей направленностью с технологиями углеродной нейтральности, о которых думает Honda».

Серьезный пересмотр правил в отношении болидов F1, запланированный через три года, обяжет использовать углеродно-нейтральное топливо; вместе с тем в случае продолжения использования гибридной силовой установки доля энергии, производимой двигателем, сократится с нынешних более чем 80% приблизительно до 50%, а доля энергии, которая приходится на батареи и электродвигатели, напротив, увеличится приблизительно до 50%.

Все это, по-видимому, сочли полезным для стратегии Honda по достижению углеродной нейтральности. Но цель компании – «довести до 100% на глобальном уровне в 2040 году» долю электромобилей и автомобилей на топливных элементах, а углеродно-нейтральное топливо, как и технологии гибридных силовых установок, в эти цели не вписываются. Иначе говоря, по крайней мере внешне создается впечатление, что новые правила «Формулы» с 2026 года не так уж совпадают со стратегией Honda по углеродной нейтральности.

Тем не менее, причина, по которой Honda считает полезной новые правила F-1, надо полагать, состоит в том, что в руководстве считают, что такие технологии пригодятся для уже продаваемых на рыке частных самолетов, а разрабатываемых в настоящее время, по сообщениям, электрических транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой (Honda рассматривает вопрос оснащения таких аппаратов гибридным силовым агрегатом, использующим углеродно-нейтральное топливо). К тому же, поскольку до 2040 года, к которому предполагается полностью перейти на электромобили и машины на топливных элементах, остается еще 17 лет, в компании, вероятно, считают, что ей пригодятся технологии, обретенные за счет разработки силовых установок для F-1 за это время.



Силовой агрегат Honda – основа мощи команды Red Bull, заработал за последние два года титул «сильнейшего», и компания желает сохранить его за собой. Агрегат совмещает в себе двигатель внутреннего сгорания и систему регенерации энергии ERS (Снимок предоставлен компанией Honda)

И все-таки, в 2020 году, когда Honda решила уйти из «Формулы-1», вопрос о большом пересмотре стандартов в отношении болидов был уже решенным делом. Тем более, не выглядит ли сомнительным то, как компания всего за два с половиной года сменила курс с «уходим» на «остаемся»?

«Конечно, в общем и целом мы понимали, какой концепции будут следовать новые технические правила с 2026 года. Но, как я уже отметил, переход на электромобили требовал колоссальных капиталовложений, и, на мой взгляд, вопрос о том, что означают для компании новые стандарты «Формулы», обсуждался в этих условиях недостаточно».

В нынешней ситуации, когда после сообщения о намерении уйти минуло три года, когда многих инженеров давно вернули в разработку автомобилей массового производства, руководству стало ясно, что возобновление деятельности в «Формуле-1» отнюдь не является чем-то невозможным.

«Вряд ли можно утверждать, что будущее стало просматриваться совершенно отчетливо, и тем не менее, из абсолютной тьмы мы пришли к ситуации, позволяющей задаваться вопросом: “Может быть у нас получится участвовать – в зависимости от того, как мы будем это делать?”»/

Такому осознанию ситуации наверняка поспособствовало и то, что помимо быстрого продвижения за последние три года технологических исследований и разработок, необходимых для перехода на электромобили, с 2026 года вводится еще одно важное изменение – предельная величина ежегодного бюджета для производителей силовых установок болидов «Формулы-1».

Новое правило, именуемое «предельной величиной расходов», определяет, что ежегодно на разработку и производство силовых установок не разрешается тратить более 130 млн долларов (с учетом дальнейшего изменения цен - около 19 млрд йен). Эта сумма представляет собой лишь какую-то долю того бюджета, который компания Honda (предположительно) вкладывала в эту деятельность. Вполне резонно, что в руководстве Honda решили, что «на таких условиях мы, может быть, и можем себе это позволить».

Контракт «Формулы-1», далекий от общепринятой практики

Возвращению Honda в «Формулу-1» поспособствовало и серьезное изменение в содержании контракта с командой.

«Говоря в общем и целом, права поставщика силовой установки в “Формуле-1” крайне ограниченны. Прежде всего, хотя на самом деле силовую установку использует команда “Формулы-1”, расходы на разработку силового агрегата должен полностью брать на себя его поставщик. И несмотря на это, приходится платить деньги даже за то, чтобы логотип Honda появился на кожухе двигателя. Не будет преувеличением сказать, что это очень далеко от общепринятой коммерческой практики».

Более того, хотя команды «Формулы-1» соответственно своим успехам получают от управляющей компании «Формулы» свою долю доходов, поставщику силовой установки при этом не достается ни йены. «Это пример крайней несправедливости договора», – констатирует Ватанабэ.

Между тем договор с новым партнером – командой Aston Martin – заключен на условиях, совершенно отличных от прежних.

«Теперь использование силовой установки будет оплачиваться, пусть и не покрывать наши расходы полностью, а кроме того, мы больше не будем должны платить спонсорские отчисления за то, чтобы продемонстрировать логотип Honda».

Как оказалось, причины, по которым наиболее предпочтительным партнером для поставки силовых установок стал Aston Martin, не ограничиваются одними лишь условиями контракта.

«Среди команд, получающих силовые установки от внешних поставщиков, следующие за Red Bull реально сильные участники – это Aston Martin, и еще McLaren. При этом глава руководства Aston Martin Лоренс Стролл – горячий энтузиаст “Формулы-1”. Потому-то и возникло желание работать именно с этими людьми».



В текущем сезоне команда Aston Martin благодаря усилиям бывшего чемпиона Фернандо Алонсо по состоянию на 28 сентября поднялась на четвертую строчку в рейтингах как пилотов, так и инженеров-конструкторов (Снимок предоставлен компанией Aston Martin)

Кстати, нынешний партнер Honda – команда Red Bull вошла в число участников «Формулы» под руководством харизматичного управляющего Дитриха Матешица, тот большой успех, которого добилась команда, во много, вероятно, был обусловлен горячем энтузиазмом ныне покойного Матешица.

Как бы то ни было, в нынешнем сезоне Aston Martin по окончании 14-го этапа находится на четвертом месте в чемпионате конструкторов, уступая среди частных команд только Red Bull, так что выбор Aston Martin со стороны Honda представляется вполне естественным.

Компания Honda, конечно, желает удержать за собой титул «самые быстрые», заслуженный за прошлый и текущий годы. С каким настроем она собирается начинать сезон-2026, когда возобновит полномасштабное участие?

«Реальность такова, что на пути к 2026 году в сравнении с другими производителями, которые и после 2020 года в полную силу продолжали заниматься разработками, у Honda возник пробел продолжительностью в два года. Тем не менее, мы нагоним его как можно скорее и будем с первого же года стремиться к чемпионскому титулу, в чем и рассчитываем на поддержку наших болельщиков».

Фотография к заголовку: На Гран-при Японии пилот Макс Ферстаппен одержал 13-ю победу в сезоне и принес команде Red Bull Racing- Honda титул чемпиона среди конструкторов второй год подряд, 24 сентября 2023 г., префектура Миэ, трасса Судзука (снимок предоставлен Ghetty Images/Red Bull Content Pool)

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