В Токио пройдёт гонка «Формула-1 для электромобилей»

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Токио, 21 июня (Jiji Press). Столичная администрация Токио сообщила, что в японской столице пройдёт международная автогонка, получившая название «Формула-1» для электромобилей.

Токио станет первым японским городом, который примет чемпионат мира «Формулы E». Это мероприятие запланировано на 30 марта 2024 года в конференц-центре Tokyo Big Sight в районе Кото.

Столичное правительство продвигает использование электромобилей и других транспортных средств с нулевым уровнем выбросов с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

Губернатор Токио Коикэ Юрико заявила, что японская столица «придаст импульс продвижению автомобилей с нулевым уровнем выбросов» посредством гонки «Формула E».

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