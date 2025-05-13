Художники эпохи Эдо и современные творцы: выставки произведений Утамаро и Сяраку, Кусамы Яёи и Бита Такэси в Токийском национальном музее

Художники эпохи Эдо и современные творцы: выставки произведений Утамаро и Сяраку, Кусамы Яёи и Бита Такэси в Токийском национальном музееОбщество Культура История
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Широкая панорама укиё-э Золотого века
В корпусе Хэйсэй Токийского национального музея 22 апреля открылась специальная выставка «Цутая Дзюдзабуро: выдающийся деятель контент-бизнеса».
Цутая Дзюдзабуро (1750-1797) был успешным издателем и продюсером, оказавшим огромное влияние на медиа эпохи Эдо (1603-1868). Свою карьеру он начал в качестве редактора путеводителя по Ёсиваре, кварталу публичных домов, где он родился и вырос, и использовал огромный успех путеводителя «Обзор Ёсивары» для открытия собственной издательской компании. Развлекательные книги для массового читателя, которые он издавал, пользовались огромным успехом, и он также выпускал гравюры укиё-э, среди которых было немало знаменитых сейчас произведений, включая «портреты красавиц» бидзинга женщин Китагавы Утамаро и портреты актёров, которые создавал Тосюсай Сяраку.
Эта выставка помогает посетителям узнать о жизни Цутая Дзюдзабуро и познакомиться с Золотым веком городской культуры Эдо с помощью примерно 250 изданий, выпущенных Цутая, и работ деятелей культуры, с которыми он общался. Самой большой достопримечательностью экспозиции является коллекция работ Утамаро и Сяраку, таланты которых открыл и представил миру Цутая. При всём обилии гравюр укиё-э, находящихся в обращении, это редкая возможность увидеть шедевры двух выдающихся художников в одном месте, включая редкие важные культурные ценности.
Кроме того, на место проведения мероприятия были доставлены настоящие декорации, использовавшиеся в историческом сериале сериал национальной телерадиокомпании NHK «Чудак: сны Цутая Дзюдзабуро о процветании», которые были объединены с реалистичными изображениями компьютерной графики для воссоздания городского пейзажа Эдо.
Мероприятие продлится до 15 июня. Некоторые из представленных работ будут менять на другие в ходе выставки. Стоимость входного билета составляет 2100 йен для взрослых, но с этим билетом (только в тот же день) вы также можете бесплатно посетить выставку «Современное укиё-э» (1400 йен для взрослых), которая проходит в то же время в отдельном корпусе Хёкэйкан.
Сотрудничество современных художников и мастеров укиё-э
Выставка «Современное укиё-э» представляет в общей сложности 85 художников и дизайнеров из Японии и из-за рубежа, которые работали над созданием уникальных гравюр на дереве в сотрудничестве с резчиками и печатниками из Института ксилографии Адати, хранящими мастерство периода Эдо. Над проектом работала звёздная команда людей разных жанров, среди которых художница Кусама Яёй и художник Ёко Таданори, которые работают и с гравюрой, а также архитектор Курокава Кисё и иллюстратор Вада Макото.
Художница-инсталлятор Сиота Тихару создала 2D-версию своей фирменной работы, в которой по всему пространству натянуты красные нити. Роккаку Аяко, которая активно участвует в жизни арт-среды, создала красочное произведение, на котором изображена девушка с большими глазами. Хотя авторство некоторых работ можно определить с первого, в коллекции много оригинальных работ, в том числе отдающих дань уважения Сяраку и Хокусаю, а также гиперреалистичные работы, которые на первый взгляд кажутся гравюрами.
Кинорежиссёр Китано Такэси (Битто Такэси), известный также работой в комедийном жанре, также представит три работы в качестве художника. Его имя указано среди многих начинающих артистов, так что не пропустите его произведения.
Также стоит ознакомиться с многочисленными работами известных художников комиксов манга в стиле «современного укиё-э». Среди них такие известные авторы, как Мидзуки Сигэру, Сайто Такао, Умэдзу Кадзуо, Исиномори Сётаро, Тиба Тэцуя, Икэда Риёко, Сатонака Матико и Анно Моёко. В магазине можно приобрести открытки и футболки с некоторыми из картин.
Кроме того, в настоящее время в специальном зале № 5 главного здания можно посмотреть шоу «Новый японизм в иммерсивном театре – от эпохи Дзёмон до укиё-э и аниме». Это видеовыставка, которая объединяет национальные сокровища и важные культурные ценности из коллекции Токийского национального музея, а также видеотехнологии высокой чёткости NHK, посвящённая истории японской эстетики. Также стоит посмотреть редкие кадры, на которых ныне уже покойные Осаму Тэдзука, создатель первого в истории полнометражного анимационного сериала «Астробой», и директор студии Ghibli Исао Такахата говорят о «связи между аниме и классическим искусством».
«Иммерсивный театр» будет работать до 3 августа, билет стоит 2000 йен, посмотреть бесплатно можно будет только в день посещения музея до 15 июня.
Гравюры укиё-э перестали производить после модернизации Японии, но они обрели огромную популярность на Западе и после войны были вновь оценены в Японии. Всплеск популярности туристических поездок в Японию является хорошим поводом, чтобы вспомнить, как появился японизм.
Чтобы узнать подробную информацию о ценах, часах работы и т. д., посетите веб-сайт Токийского национального музея.
Сбор материала, текст и фотографии: редакция Nippon.com
Фотография к заголовку: Вид на специальные выставки «Цутая Дзюдзабуро» и «Современное укиё-э» (Кусама Яёи)