Художники эпохи Эдо и современные творцы: выставки произведений Утамаро и Сяраку, Кусамы Яёи и Бита Такэси в Токийском национальном музее

В настоящее время в Токийском национальном музее проходят две выставки, на которых можно познакомиться с укиё-э – особым японским жанром искусства. Здесь представлены как шедевры признанных старинных мастеров, так и произведения наших дней.

Широкая панорама укиё-э Золотого века

В корпусе Хэйсэй Токийского национального музея 22 апреля открылась специальная выставка «Цутая Дзюдзабуро: выдающийся деятель контент-бизнеса».



Первый японский электрогенератор «Эрэкитэру», важное культурное достояние (предоставлено Музеем почты в Токио). Изобретатель Хирага Гэннай, представивший его японцам, был также популярным писателем и по просьбе Цутая Дзюдзабуро написал предисловие к «Обзору Ёсивары»

Цутая Дзюдзабуро (1750-1797) был успешным издателем и продюсером, оказавшим огромное влияние на медиа эпохи Эдо (1603-1868). Свою карьеру он начал в качестве редактора путеводителя по Ёсиваре, кварталу публичных домов, где он родился и вырос, и использовал огромный успех путеводителя «Обзор Ёсивары» для открытия собственной издательской компании. Развлекательные книги для массового читателя, которые он издавал, пользовались огромным успехом, и он также выпускал гравюры укиё-э, среди которых было немало знаменитых сейчас произведений, включая «портреты красавиц» бидзинга женщин Китагавы Утамаро и портреты актёров, которые создавал Тосюсай Сяраку.



Вверху: «Книга картинок: дары отлива» (Эхон сиохи но цуто), изданная Цутая, представляла собой великолепное издание с реалистичными иллюстрациями Утамаро (из коллекции Лавица Музея искусств города Тиба). Экспонируется также самая известная в мире эротическая гравюра (сюнга) «Утамакура» (принадлежит галерее Урагами Сокюдо, Токио)

Эта выставка помогает посетителям узнать о жизни Цутая Дзюдзабуро и познакомиться с Золотым веком городской культуры Эдо с помощью примерно 250 изданий, выпущенных Цутая, и работ деятелей культуры, с которыми он общался. Самой большой достопримечательностью экспозиции является коллекция работ Утамаро и Сяраку, таланты которых открыл и представил миру Цутая. При всём обилии гравюр укиё-э, находящихся в обращении, это редкая возможность увидеть шедевры двух выдающихся художников в одном месте, включая редкие важные культурные ценности.



На выставке будет представлено более 40 гравюр с «изображениями красавиц», в том числе «Три знаменитые красавицы» (принадлежит Фонду Хираки укиё-э, Токио)



Тосюсай Сяраку, «Оотани Онидзи III в роли Эдобэя» (слева) и «Итикава Омэдзо I в роли Якко Иппэя» (обе находятся в коллекции Токийского национального музея, важные культурные ценности)

Кроме того, на место проведения мероприятия были доставлены настоящие декорации, использовавшиеся в историческом сериале сериал национальной телерадиокомпании NHK «Чудак: сны Цутая Дзюдзабуро о процветании», которые были объединены с реалистичными изображениями компьютерной графики для воссоздания городского пейзажа Эдо.



Ворота Оомон у входа в квартал Ёсивара



Погрузитесь в атмосферу Эдо с помощью видео и декораций

Мероприятие продлится до 15 июня. Некоторые из представленных работ будут менять на другие в ходе выставки. Стоимость входного билета составляет 2100 йен для взрослых, но с этим билетом (только в тот же день) вы также можете бесплатно посетить выставку «Современное укиё-э» (1400 йен для взрослых), которая проходит в то же время в отдельном корпусе Хёкэйкан.



Среди популярных оригинальных товаров мягкие игрушки в виде Эдобэя, нарисованного Сяраку, и в виде книг издательства Цутая Дзюдзабуро

Сотрудничество современных художников и мастеров укиё-э

Выставка «Современное укиё-э» представляет в общей сложности 85 художников и дизайнеров из Японии и из-за рубежа, которые работали над созданием уникальных гравюр на дереве в сотрудничестве с резчиками и печатниками из Института ксилографии Адати, хранящими мастерство периода Эдо. Над проектом работала звёздная команда людей разных жанров, среди которых художница Кусама Яёй и художник Ёко Таданори, которые работают и с гравюрой, а также архитектор Курокава Кисё и иллюстратор Вада Макото.



Кусама Яёи работает над созданием серии картин с изображением горы Фудзи. Процесс создания оттисков объясняется с помощью панелей и видеороликов



Работы Ёко Таданори, творящего в разных жанрах

Художница-инсталлятор Сиота Тихару создала 2D-версию своей фирменной работы, в которой по всему пространству натянуты красные нити. Роккаку Аяко, которая активно участвует в жизни арт-среды, создала красочное произведение, на котором изображена девушка с большими глазами. Хотя авторство некоторых работ можно определить с первого, в коллекции много оригинальных работ, в том числе отдающих дань уважения Сяраку и Хокусаю, а также гиперреалистичные работы, которые на первый взгляд кажутся гравюрами.

Кинорежиссёр Китано Такэси (Битто Такэси), известный также работой в комедийном жанре, также представит три работы в качестве художника. Его имя указано среди многих начинающих артистов, так что не пропустите его произведения.



Сиота Тихару создаёт гравюры с изображением произведений пространственного искусства, которые выражают «связь со вселенной» с помощью бесчисленных нитей



Роккаку Аяко вместо кисти использует кончики пальцев



Китано Такэси также представил свои работы. Его зарубежные персональные выставки посетили более 100 000 человек



Ямагути Акира известен тем, что совмещает в своих картинах Эдо и современный Токио

Также стоит ознакомиться с многочисленными работами известных художников комиксов манга в стиле «современного укиё-э». Среди них такие известные авторы, как Мидзуки Сигэру, Сайто Такао, Умэдзу Кадзуо, Исиномори Сётаро, Тиба Тэцуя, Икэда Риёко, Сатонака Матико и Анно Моёко. В магазине можно приобрести открытки и футболки с некоторыми из картин.



Анно Моёко нарисовала портрет проститутки Киёха из манги «Сакуран» в виде гравюры (фото в центре)



«Макото-тян» (справа) и «Женщина-змея» Умэдзу Кадзуо также представлены в виде гравюр укиё-э



Слева – Коно Фумиё, написавшая книгу «В этом уголке мира», отдаёт дань уважения Хокусаю. Справа – два главных героя романа Икэды Риёко «Роза Версаля» в японских костюмах

Кроме того, в настоящее время в специальном зале № 5 главного здания можно посмотреть шоу «Новый японизм в иммерсивном театре – от эпохи Дзёмон до укиё-э и аниме». Это видеовыставка, которая объединяет национальные сокровища и важные культурные ценности из коллекции Токийского национального музея, а также видеотехнологии высокой чёткости NHK, посвящённая истории японской эстетики. Также стоит посмотреть редкие кадры, на которых ныне уже покойные Осаму Тэдзука, создатель первого в истории полнометражного анимационного сериала «Астробой», и директор студии Ghibli Исао Такахата говорят о «связи между аниме и классическим искусством».

«Иммерсивный театр» будет работать до 3 августа, билет стоит 2000 йен, посмотреть бесплатно можно будет только в день посещения музея до 15 июня.



В пространстве среди светодиодных мониторов вы ознакомитесь с историей развития японского искусства

Гравюры укиё-э перестали производить после модернизации Японии, но они обрели огромную популярность на Западе и после войны были вновь оценены в Японии. Всплеск популярности туристических поездок в Японию является хорошим поводом, чтобы вспомнить, как появился японизм.

Чтобы узнать подробную информацию о ценах, часах работы и т. д., посетите веб-сайт Токийского национального музея.

Сбор материала, текст и фотографии: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: Вид на специальные выставки «Цутая Дзюдзабуро» и «Современное укиё-э» (Кусама Яёи)