Главные события осени 2025 года в Японии

Среди главных событий осени в Японии – возвращение чемпионата мира по легкой атлетике, крупная выставка в Токийском национальном музее и множество традиционных праздников.

Овара кадзэ-но Бон в Тояме: 1–3 сентября

Начало сентября – время сильных ветров, сезон тайфунов в Японии достигает своего пика, и штормы часто обрушиваются на сушу. 300-летний праздник Овара кадзэ-но Бон в городе Тояма включает также танцы, которые служат молитвой о хорошем урожае и защите рисовых посевов от ураганов.

Танцоры в юката, скрывая лица под соломенными шляпами, в танце идут по улицам: женщины танцуют грациозно, а мужчины – с захватывающей энергией. Иногда артисты объединяются в пары для романтических танцев.



Танцоры Овара кадзэ-но Бон (© Pixta)



Выступление пары танцоров (© Pixta)

Всеяпонский фестиваль кукол кокэси в Мияги: 6-7 сентября

Деревня горячих источников Наруко-онсэн в Осаки, префектура Мияги, славится своими деревянными куклами кокэси. Всеяпонский фестиваль кокэси посвящён этим особым японским куклам. Программа включает в себя поминальную службу, мастер-класс по изготовлению и росписи кукол, а также захватывающий парад фигур кокэси из папье-маше и демонстрация юката с узорами кокэси.



Всеяпонский фестиваль кукол кокэси в августе 2024 года (© Jiji)

Буддийские скульптуры Ункэя в Токийском национальном музее: 9 сентября – 30 ноября

На этой выставке представлены семь шедевров средневекового скульптора Ункэя (ок. 1150-1223) из павильона Хокуэндо монастыря Кофукудзи в городе Нара. Выставка посвящена завершению ремонта павильона, который открыт для посещения только весной и осенью.



Плакат выставки (© Токийский национальный музей)

Праздник Дандзири мацури в городе Кисивада: 12–14 сентября.

На этом празднике, история которого начинается в XVIII веке, сотни молодых людей на бешеной скорости тянут по улицам района Кисивада в Осаке богато украшенные платформы весом около четырёх тонн каждая. Эти платформы, известные как дандзири, иногда сталкиваются, что и дало этому мероприятию репутацию небезопасного праздника.



Платформа едет по улице (© Jiji)

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Токио: 13–21 сентября

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Токио впервые с 1991 года. В соревнованиях, которые пройдут на Национальном стадионе, примут участие около 2000 спортсменов.

Официальный сайт: https://worldathletics.org/competitions/world-athletics-championships/tokyo25



Японские спортсмены на пресс-конференции перед чемпионатом: слева направо: Танака Нодзоми (1500 метров, 5000 метров), Удзава Това (200 метров), Муратакэ Рашид (бег с барьерами 110 метров), Китагути Харука (метание копья), Идзумия Сюнсукэ (бег с барьерами 110 метров) и Иноуэ Сюнта (бег с барьерами 400 метров) (© Jiji; представительское фото)

Триеннале Айти 2025: 13 сентября – 30 ноября.

Триеннале Айти проводится раз в три года, начиная с 2010 года, и представляет разнообразные формы современного искусства. В мероприятии принимают участие более 60 деятелей искусств из разных стран, а выставки и перформансы проходят в художественных галереях и театрах, а также на открытом воздухе. Основные площадки находятся в городах Сэто и Нагоя, префектура Айти.

Официальный сайт: https://aichitriennale.jp/en/index.html



Официальный плакат (© 2024 Дайсукэ Игараси. Все права защищены)

Луна середины осени: 6 октября

Полнолуние середины осени (тю:сю:-но мэйгэцу) традиционно считается лучшей ночью для древнего обычая любования луной. В 2025 году это событие приходится на 6 октября, и мероприятия любования луной пройдут в храмах, святилищах и других местах по всей стране.

Полнолуние можно будет наблюдать и 7 октября. В этот день на смотровой площадке Sunshine 60 в Икэбукуро на высоте 251 метра пройдёт специальное мероприятие.



Ночной вид на Токио со смотровой площадки Sunshine 60 (© Sunshine City)



На мероприятии Sunshine 60 будут представлены сладости и другие товары на тему полнолуния (© Sunshine City)

Праздник хризантем Касама: 25 октября – 24 ноября.

Старейший в Японии праздник хризантем, который проводится в Касаме, префектура Ибараки, ведёт свою историю с 1908 года. Главным местом проведения является святилище Касама Инари, где посетители могут полюбоваться многообразием представленных хризантем.



Красочные композиции из хризантем (© Pixta)

Осенняя листва: в основном ноябрь и декабрь

С наступлением холодов деревья по всей Японии радуют нас осенними красками. Фронт осенней листвы движется с севера на юг, начинаясь в горах и постепенно спускаясь к низинам.



Осенняя листва на горе Курикома (1626 метров), расположенной на границе префектур Мияги, Иватэ и Акита на севере Японии (© Jiji)



Монастырь Киёмидзудэра в Киото (© Jiji)

Ярмарки Тори-но ити в Асакусе: 12 и 24 ноября

Праздничные ярмарки, известные как Тори-но ити, проходят в ноябре, в дни Петуха по старому лунно-солнечному календарю в святилище Отори в Асакусе, Токио. В центре событий – продажа бамбуковых граблей кумадэ, которые приносят удачу – считается, что покупка кумадэ приносит удачу в новом году. В 2025 году день Петуха приходится на 12 и 24 ноября.



Кумадэ на ярмарке Тори-но ити (© Jiji)

Фотография к заголовку: © Pixta

