Главные события зимы 2025-2026 годов в Японии

Зимой многие проходящие в Японии праздники и другие мероприятия связаны со встречей Нового года.

Новогодняя выставка «Лошадиные истории»: празднование года Лошади в Национальном музее Киото: 16 декабря – 25 января

В Японии 2026 год считается годом Лошади. На этой выставке представлены культурные артефакты, вдохновлённые лошадьми, с которыми когда-то была тесно связана жизнь людей: они пахали поля, перевозили грузы или несли на себе всадников.

Пара конских надгробных фигурок с трёхцветной глазурью (важный арт-объект). Керамика типа саньцай с трёхцветной глазурью производилась в Китае в качестве погребального инвентаря для гробниц высших сословий примерно со второй половины VII века до середины VIII века, в период расцвета династии Тан. Она оказала большое влияние на гончарную культуру Японии (© Национальный музей Киото)



Кимоно типа косодэ со сценой ритуала скачек святилища Камо. Косодэ периода Эдо (1603-1868) с рисунком в технике юдзэн, изображающим ритуал скачек Курабэума в святилище Камигамо в Киото (© Национальный музей Киото)

https://www.kyohaku.go.jp/eng/exhibitions/feature/b/2025_horse/

Репетиция новогодних мероприятий в монастыре Тионъин, Киото: 27 декабря

В последние мгновения Нового года по всей Японии раздаётся звон храмовых колоколов, возвещая о конце одного года и начале следующего. В ходе буддийского ритуала дзёя-но канэ колокола звонят 108 раз, что символизирует очищение от 108 мирских страстей.

В монастыре Тионъин в Киото ежегодно 27 декабря проводится репетиция колокольного звона. Настоятель монастыря держит канат, прикреплённый к огромному деревянному билу длиной 4,5 метра и весом 350 килограммов, в то время как 16 других священников помогают раскачивать било при помощи других канатов. Когда било наконец достигает колокола, настоятель почти ложится спиной наземь. После этой динамичной сцены раздаётся звон колокола.



Колокол в монастыре Тионъин в Киото (© Jiji)

Официальный сайт: https://www.chion-in.or.jp/en/

Шествие лис в Одзи: 31 декабря

Согласно легенде, в канун Нового года лисы приходили со всех концов света, чтобы собраться под большим деревом возле святилища Одзи Инари, где они наряжались перед посещением святилища. Эту сцену в своё время изобразил художник периода Эдо Утагава Хиросигэ.

Вдохновлённые картиной Хиросигэ, в 1993 году местные жители организовали шествие к святилищу, расположенному в районе Кита в Токио. С годами шествие росло, и вид процессии людей с лисьим макияжем и фонарями в руках стал привлекать иностранных туристов.



Дети, участвующие в «шествии лис» (© AFP/Jiji)



«“Лисьи огни” у Железного дерева переодеваний в Одзи» (Одзи сёдзоку эноки оомисока-но кицунэби) из серии «Сто знаменитых видов Эдо» (Мэйсё эдо хяккэй) Утагавы Хиросигэ (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Первый восход солнца в Shibuya Sky: 1 января

Каждый год доступно ограниченное количество билетов на редкую возможность увидеть первый восход солнца в году с Shibuya Sky, центральной смотровой площадки под открытым небом в Токио на высоте 229 метров. Священник из расположенного неподалёку святилища Конно Хатимангу также проводит здесь новогоднюю молитву.



Первый восход солнца, вид с Shibuya Sky (© Jiji)

Праздник Тока Эбису в сятилище Имамия Эбису, Осака: 9–11 января

Этот праздник посвящён Эбису, одному из семи богов счастья. Толпы людей собираются в святилище Имамия Эбису в Осаке, чтобы получить «бамбук благоденствия» (фукудзаса), под песнопения о том, что он принесёт процветание в бизнесе. Посетители также могут приобрести предметы, приносящие удачу, чтобы украсить свой бамбук.



Женщины в ритуальных шапках раздают «бамбук благоденствия» (© Jiji)

Официальный сайт: https://www.imamiya-ebisu.jp/english

Ритуал «обмена снегирей» Усокаэ в святилище Камэидо Тэндзин в Токио: 24–25 января

Этот праздник основан на том, что слово усо в японском языке может иметь значение как «ложь» или «неправда», так и «снегирь». Участники обменивают прошлогодние неудачи в виде снегирей, тем самым превращая эти несчастья в ложь, и молятся о счастье в новом году. Деревянные фигурки снегирей продаются только в это время.

(Обмен снегирями Усокаэ также проводится в других святилищах Тэндзин, но может происходить в другие дни, поэтому посетителям следует уточнять детали перед посещением).



Изготовление деревянных фигурок снегирей в святилище Камэидо Тэндзин. Они почти не изменились со времён периода Эдо (© Jiji)

Праздник фонарей в Нагасаки: 6–23 февраля

Проводимый примерно во время китайского Нового года праздник начался как небольшое мероприятие в китайском квартале Нагасаки в 1987 году. Сейчас он превратился в масштабное традиционное мероприятие с 15 000 красочных фонарей и других арт-объектов, освещающих улицы.



Главное место проведения праздника фонарей в парке Минато в Нагасаки (© Ассоциация туризма префектуры Нагасаки)

Праздник «Дорога снежных огней» в Отару: 7–14 февраля

Первоначально праздник начали проводить в 1999 году жители Отару на Хоккайдо. Снежные фонари освещают главную дорожку, а в канале, распространяя мягкое свечение, плавают стеклянные поплавки со свечами внутри, похожие на те, что когда-то использовались для ловли сельди.



Подсветка дороги у канала во время праздника «Дорога снежных огней» в Отару (© Otaru Tourism Photo Library)

Праздник Касэдори: 11 февраля

Этот необычный праздник, посвящённый молитвам о хорошем урожае и предотвращении пожаров, появился 400 лет назад в посёлке Каминояма в префектуре Ямагата. Участники касэдори, одетые в соломенные накидки, прыгают, каркают, словно птицы, и обливают зрителей водой. Идея обливать людей водой посреди зимы кажется безумной, но, похоже, это нравится и участникам, и зрителям.



Праздник Касэдори (© Stay Yamagata)

Фотография к заголовку: Ворота тории святилища Ооараи Исосаки на скалистом берегу в префектуре Ибараки популярны как «место силы» и живописных пейзажей. Каждый Новый год на рассвете к скалам приходит священник, чтобы провести ритуал поклонения (© Pixta)