Главные события зимы 2025-2026 годов в Японии
Новогодняя выставка «Лошадиные истории»: празднование года Лошади в Национальном музее Киото: 16 декабря – 25 января
В Японии 2026 год считается годом Лошади. На этой выставке представлены культурные артефакты, вдохновлённые лошадьми, с которыми когда-то была тесно связана жизнь людей: они пахали поля, перевозили грузы или несли на себе всадников.
Официальный сайт:
https://www.kyohaku.go.jp/eng/exhibitions/feature/b/2025_horse/
Репетиция новогодних мероприятий в монастыре Тионъин, Киото: 27 декабря
В последние мгновения Нового года по всей Японии раздаётся звон храмовых колоколов, возвещая о конце одного года и начале следующего. В ходе буддийского ритуала дзёя-но канэ колокола звонят 108 раз, что символизирует очищение от 108 мирских страстей.
В монастыре Тионъин в Киото ежегодно 27 декабря проводится репетиция колокольного звона. Настоятель монастыря держит канат, прикреплённый к огромному деревянному билу длиной 4,5 метра и весом 350 килограммов, в то время как 16 других священников помогают раскачивать било при помощи других канатов. Когда било наконец достигает колокола, настоятель почти ложится спиной наземь. После этой динамичной сцены раздаётся звон колокола.
Официальный сайт: https://www.chion-in.or.jp/en/
Шествие лис в Одзи: 31 декабря
Согласно легенде, в канун Нового года лисы приходили со всех концов света, чтобы собраться под большим деревом возле святилища Одзи Инари, где они наряжались перед посещением святилища. Эту сцену в своё время изобразил художник периода Эдо Утагава Хиросигэ.
Вдохновлённые картиной Хиросигэ, в 1993 году местные жители организовали шествие к святилищу, расположенному в районе Кита в Токио. С годами шествие росло, и вид процессии людей с лисьим макияжем и фонарями в руках стал привлекать иностранных туристов.
Первый восход солнца в Shibuya Sky: 1 января
Каждый год доступно ограниченное количество билетов на редкую возможность увидеть первый восход солнца в году с Shibuya Sky, центральной смотровой площадки под открытым небом в Токио на высоте 229 метров. Священник из расположенного неподалёку святилища Конно Хатимангу также проводит здесь новогоднюю молитву.
Праздник Тока Эбису в сятилище Имамия Эбису, Осака: 9–11 января
Этот праздник посвящён Эбису, одному из семи богов счастья. Толпы людей собираются в святилище Имамия Эбису в Осаке, чтобы получить «бамбук благоденствия» (фукудзаса), под песнопения о том, что он принесёт процветание в бизнесе. Посетители также могут приобрести предметы, приносящие удачу, чтобы украсить свой бамбук.
Официальный сайт: https://www.imamiya-ebisu.jp/english
Ритуал «обмена снегирей» Усокаэ в святилище Камэидо Тэндзин в Токио: 24–25 января
Этот праздник основан на том, что слово усо в японском языке может иметь значение как «ложь» или «неправда», так и «снегирь». Участники обменивают прошлогодние неудачи в виде снегирей, тем самым превращая эти несчастья в ложь, и молятся о счастье в новом году. Деревянные фигурки снегирей продаются только в это время.
(Обмен снегирями Усокаэ также проводится в других святилищах Тэндзин, но может происходить в другие дни, поэтому посетителям следует уточнять детали перед посещением).
Праздник фонарей в Нагасаки: 6–23 февраля
Проводимый примерно во время китайского Нового года праздник начался как небольшое мероприятие в китайском квартале Нагасаки в 1987 году. Сейчас он превратился в масштабное традиционное мероприятие с 15 000 красочных фонарей и других арт-объектов, освещающих улицы.
Праздник «Дорога снежных огней» в Отару: 7–14 февраля
Первоначально праздник начали проводить в 1999 году жители Отару на Хоккайдо. Снежные фонари освещают главную дорожку, а в канале, распространяя мягкое свечение, плавают стеклянные поплавки со свечами внутри, похожие на те, что когда-то использовались для ловли сельди.
Праздник Касэдори: 11 февраля
Этот необычный праздник, посвящённый молитвам о хорошем урожае и предотвращении пожаров, появился 400 лет назад в посёлке Каминояма в префектуре Ямагата. Участники касэдори, одетые в соломенные накидки, прыгают, каркают, словно птицы, и обливают зрителей водой. Идея обливать людей водой посреди зимы кажется безумной, но, похоже, это нравится и участникам, и зрителям.
Фотография к заголовку: Ворота тории святилища Ооараи Исосаки на скалистом берегу в префектуре Ибараки популярны как «место силы» и живописных пейзажей. Каждый Новый год на рассвете к скалам приходит священник, чтобы провести ритуал поклонения (© Pixta)