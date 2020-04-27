[Видео] Камакура и Эносима без людей: туристические места возле Токио в условиях коронавируса

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В воскресенье 26 апреля, перед самым началом ряда праздников в конце апреля и начале мая (т. н. «Золотая неделя»), в Камакуре и на Эносиме стояла ясная погода, и обычно в такое время здесь было бы не протолкнуться от посетителей, но в этом году всё по-другому, туристов почти не видно. Живущий в Камакуре оператор показывает обстановку в этих местах. Тремя неделями ранее в регионе было объявлено чрезвычайное положение, однако в выходные люди приезжали на побережье Сёнан и на дорогах возникали пробки. Из-за этого губернатор преф. Канагава Куроива Юдзи 22 апреля выступил с обращением, призвав людей из-за пределов префектуры не приезжать в Сёнан в то время, когда требуется нарастить усилия по самоизоляции. 24 апреля с аналогичным призывом выступила губернатор Токио Коикэ Юрико, попросив жителей региона отложить несрочные поездки к родным, путешествия и вообще постараться не ехать в другие префектуры без необходимости. Итагаки Фумихико, начальник отдела развития туризма г. Фудзисава, приехал, чтобы оценить количество туристов, и сказал, что их практически нет, особенно если сравнить с ситуацией неделей ранее. Он выразил надежду на то, что люди пока продолжат соблюдать ограничения и сказал, что после окончания кризиса регион с нетерпением будет ждать гостей.

Видео: © Jiji Press

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