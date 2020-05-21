[Видео] В храме Тосёдайдзи в г. Нара провели церемонию «разбрасывания вееров»

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19 мая в городе Нара в храме Тосёдайдзи провели обряд «разбрасывания вееров» (утива-маки). Веера в форме сердца, которые разбрасывают с Башни барабана, способны, по поверьям, отпугивать злых духов. Из-за нового коронавируса в этом году в церемонии принимали участие только связанные с храмом люди – монахи и работники.

Видео: © Jiji Press

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