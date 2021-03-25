[Видео] В Токио вновь любуются сакурой, гуляя под цветущими деревьями
НовостиВидео Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В парке Уэно люди любуются цветением сакуры, прогуливаясь под цветущими деревьями. Пикники на расстеленных под деревьями полотнищах сейчас запрещены, и были приняты меры, чтобы избежать скопления людей – например, дорога среди деревьев сакуры разграничена пилонами для создания одностороннего движения. Съёмка проводилась 23 марта в токийском районе Тайто.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Токио зацвела сакура
- [Видео] Прекрасные виды ранней сакуры на фоне горы Фудзи
- [Видео] Вишни сорта кавадзудзакура цветут в городе Итикава, недалеко от Токио
- [Видео] Цветущие сакуры: ранний приход весны в Атами
- Весна в Японии
- [Видео] Цветение сакуры в Саппоро в период самоизоляции
- Сакура и ханами в статьях nippon.com
- 100 лучших мест любования сакурой в Японии: дорога Сидзунай-нидзюккэн (Хоккайдо)