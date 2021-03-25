[Видео] В Токио вновь любуются сакурой, гуляя под цветущими деревьями

Новости

В парке Уэно люди любуются цветением сакуры, прогуливаясь под цветущими деревьями. Пикники на расстеленных под деревьями полотнищах сейчас запрещены, и были приняты меры, чтобы избежать скопления людей – например, дорога среди деревьев сакуры разграничена пилонами для создания одностороннего движения. Съёмка проводилась 23 марта в токийском районе Тайто.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме