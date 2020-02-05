В Японии зарегистрировали 23 случая заражения новым коронавирусом

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Токио, 4 февраля (Jiji Press). Число новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Японии увеличилось на три до 23, сообщает министерство здравоохранения.

Из этих троих двое – посетители из Китая, а также японка, вернувшаяся правительственным чартерным рейсом из Уханя, эпицентра вспышки коронавируса.

По словам представителей министерства, у всех троих вначале результат теста на вирус был отрицательным, но впоследствии вирус был обнаружен с помощью дополнительных анализов.

50-летняя японка вернулась в Японию 30 января на втором чартерном рейсе, отправленном правительством в Ухань. У неё была температура 37,8, когда она обратилась к врачу, хотя 31 января результат теста был отрицательным.

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