Гостиницы в японском городе Нара пострадали в связи с массовыми отменами бронирования из-за коронавируса

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Нара, 5 февраля (Jiji Press). Отели и гостиницы в японском стиле (рёкан) в префектуре Нара сообщают об отмене бронирования номеров для примерно 10 500 потенциальных посетителей до 7 января после вирусной вспышки в Китае.

Араи Сёго, губернатор префектуры с широким туристическим бизнесом, 5 января на пресс-конференции рассказал о результатах опроса. Около 7000 человек отменили бронирование номеров в городе Нара, столице префектуры и известном туристическом месте, где находятся храм Тодайдзи и парк Нара.

Префектура провела опрос через местную отраслевую группу, получив ответы от 23 отелей и рёканов. Многие из них – крупные, на 100 и более номеров.

Точных данных о том, посетители из каких именно стран отменяли заказы, но префектура считает, что большое влияние на ситуацию оказала отмена бронирования туристами групповых туров из Китая.

28 января стало известно, что у 60-летнего водителя автобуса в Нара определён положительный результат теста на новый коронавирус. Он перевозил в автобусе туристов из китайского города Ухань, где впервые отмечена вспышка коронавируса, в парк Нара, что вызывает теперь опасения по поводу репутационного ущерба.

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