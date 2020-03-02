В Японии весенний турнир сумо будет проводиться без зрителей из-за коронавируса

Новости

Осака, 1 марта (Jiji Press). Японская ассоциация сумо заявила, что в воскресенье весенний турнир по большому сумо в этом году пройдёт без зрителей из-за распространения нового коронавируса в стране.

Решение было принято на собрании совета профессиональной организации сумо, которое состоялось в Осаке. Предстоящий 15-дневный большой турнир будет проходить на Edion Arena Osaka в столице префектуры Осака с 8 по 22 марта.

Грандиозный турнир будет проводиться без зрителей впервые после летнего турнира 1945 года во время Второй мировой войны.

Такое решение было принято после того, как японское правительство призвало организаторов мероприятий принять меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса – например, сократить масштаб мероприятий или отменить их.

«Мы надеемся провести весенний турнир для поклонников, которые с нетерпением ждут соревнования. Мы устроим турнир для поклонников сумо по всей стране», – сказал Хаккаку, глава ассоциации и бывший великий чемпион-ёкодзуна Хокутоуми, объясняя причины отказа от отмены весеннего турнира.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме