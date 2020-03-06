В Японии снижается количество доноров крови в связи с распространением коронавируса; Красный Крест выражает обеспокоенность
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Токио, 4 марта (Jiji Press). Вспышка нового коронавируса в Японии привела к резкому сокращению числа доноров крови из-за отмены множества массовых мероприятий; Японское общество Красного Креста выражает обеспокоенность ситуацией.
Красный Крест призывает к сдаче крови и выражает опасение, что может пострадать лечение пациентов, нуждающихся в переливании крови, если число доноров останется на нынешнем низком уровне.
Число доноров крови по всей стране сокращается с 18 февраля, когда правительство Японии призвало отложить или отменить масштабные мероприятия. В течение пяти дней с 25 февраля, когда правительство приняло основную политику по борьбе с новым коронавирусом, количество доноров оказалось примерно на 6000 меньше целевого показателя, и общество смогло собрать лишь 87,7% от запланированного уровня.
Общество направляет мобильные подразделения по приёму донорской крови в компании и места проведения мероприятий в поисках сотрудничества со стороны людей, но такие кампании по сдаче крови, по данным Красного Креста, отменены более чем в 700 местах из-за того, что многие фирмы переводят сотрудников на удалённую работу, а массовые мероприятия откладывают или отменяют.
«Мы постоянно нуждаемся в донорстве крови от 13 000 человек в день, поскольку кровь не может храниться в течение длительного периода», – сказал представитель организации Такикава Масахиро.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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